حادث سير مروع: مراهق يسرق سيارة ويتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص في كوينزلاند

النقاط الرئيسية: وقع الحادث في منطقة Maryborough بعد ساعتين من سرقة المراهق للسيارة.

تسبب الحادث بمقتل ثلاث سيدات ونقل رابعة إلى المستشفى بحالة حرجة.

الشرطة ما زالت تحقق بالحادث وتطلب المعلومات ممن رأى سيارة المرسيدس المسروقة قبل الحادث.

وقع الحادث الذي تحطمت فيه العديد من السيارات على طريق Saltcreek water Rd في منطقة Maryborough في حوالي الساعة 10.45 مساء يوم الأحد، وذلك بعد أن اصطدمت سيارة المرسيدس المسروقة بمؤخرة سيارة Holden وقد توفيت السائقة وإحدى الركاب في مكان الحادث وتبلغان 17 و 23 عاماً، في حين تم نقل الراكبة الثانية إلى مستشفى بريزبن الملكي في حالة حرجة.



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كما كانت قد اصطدمت سيارة هذه السيدات بسيارة ثالثة كانت تقود في الاتجاه المعاكس، مما أسفر أيضاً عن مقتل سائقة هذه السيارة التي تبلغ من العمر 52 عاماً.



A police sign and van on a closed road. Source: iStockphoto قالت الشرطة إنه يعتقد أن أحد ركاب سيارة المرسيدس قد فر من مكان الحادث، بينما أصيب الشاب البالغ من العمر 13 عاماً بجروح طفيفة في قدمه أثناء الحادث.





يُزعم أن الصبي قد أخذ سيارة المرسيدس من منزل في Maryborough قبل حوالي ساعتين من الحادث المميت. وقد وجهت إليه ثلاث تهم تتعلق بالقيادة الخطرة التي تسببت في الوفاة وتهمة الاستخدام غير القانوني للسيارة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة Maroochydore للأطفال في وقت لاحق.



لا تزال الشرطة تحقق في الحادث وطلبت المعلومات من أي شخص رأى سيارة المرسيدس الفضية في منطقة الحادث.





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