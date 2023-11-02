من المأساة يولد الأمل: عائلة عبد الله تنتظر مولوداً جديداً

في خبر سار يشكل مصدر إلهام للكثيرين، أعلنت عائلة عبد الله الأسترالية عن فرحتها بانتظارها لمولود جديد. تأتي هذه الأخبار بعد معاناة مروعة تعرضت لها العائلة في عام 2020.

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النقاط الرئيسية:
  • عائلة عبدالله تشهد على قدوم مولود جديد بعد المعاناة المروعة
  • فقدت العائلة في عام 2020، ثلاثة من أطفالها وابنة أختهم في حادث سيارة مروع
  • عترف السائق المسؤول عن الحادث، صموئيل ويليام ديفيدسون، بأنه مذنب في أربع تهم بالقتل غير العمد
فقد داني وليلى عبد الله، من غرب سيدني، ثلاثة من أطفالهما، أنتوني البالغ من العمر 13 عامًا، وأنجلينا البالغة من العمر 12 عامًا، وسيينا البالغة من العمر 8 سنوات، بالإضافة إلى ابنة أختهم فيرونيك صقر البالغة من العمر 11 عامًا، في حادث سيارة مروع، وقع أثناء توجه الأطفال إلى متجر لشراء الآيس كريم.

وفي العام الماضي، شهدت العائلة ولادة طفلتهما الصغيرة في آذار/مارس. والآن، هناك فرحة جديدة تضاف إلى حياتهم مع قدوم طفل آخر في الطريق.
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أعلن داني عبد الله هذا الخبر بفرح كبير، قائلاً: "ليلى بخير، إنها حامل مرة أخرى".

وأشار إلى أن الأسرة تمر بفترة صعبة، ولكنهم يحاولون البقاء قويين.

مأساة الحادث الذي وقع في عام 2020 صدمت أستراليا، وقد اعترف السائق المسؤول عن الحادث، صموئيل ويليام ديفيدسون، بأنه مذنب في أربع تهم بالقتل غير العمد والإصابات التي لحقت بثلاثة أطفال آخرين كانوا مع العائلة في الحادث.
كان ديفيدسون يقود سيارته بتهور وبسرعة عالية عندما اعتلت سيارته الرصيف وصدمت المجموعة. في البداية، حكم عليه في أبريل 2021 بالسجن لمدة 28 عامًا، منها 21 عامًا مع عدم الإفراج المشروط.

ومع ذلك، في عام 2022، خفضت محكمة الاستئناف الجنائية في نيو ساوث ويلز عقوبته إلى 20 عامًا، مع فترة عدم الإفراج المشروط لمدة 15 عامًا، حيث اعتبروا الحكم الأصلي قاسيًا للغاية.
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وعلى الرغم من هذه المأساة، عفت من جهتها عائلة عبد الله عن السائق، وبدوره، شكر السائق ديفيدسون العائلة على تسامحهم وأعرب عن استعداده لتغيير حياته.

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نشر في: 2/11/2023 2:57pm
آخر تحديث: 2/11/2023 3:54pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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