الجامعة العربية تدين وغوتيريش "مصدوم" إزاء عنف قوات الأمن الإسرائيلية في الأقصى

النقاط الرئيسية حذرت جامعة الدول العربية الأربعاء من "دوامة عنف تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم" إثر صدامات عنيفة جرت ليل الثلاثاء بين مصلين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية

جاء ذلك بعدما اقتحم يهود متطرفون باحة المسجد الاقصى في القدس الشرقية

أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلّين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى

عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في مقرها بالقاهرة "لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة".





ورفضت الجامعة التي اجتمع مجلسها بناء على طلب الأردن "المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا".





ودانت في بيان إثر الاجتماع الطارىء" محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم".





وأكدت أن هذه الاعتداءات "تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".



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ونددت حركة حماس بالخطوة معتبرة أنها "جريمة غير مسبوقة"، فيما دعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة فجر الأربعاء الفلسطينيين للتوجه الى القدس ل "حماية" المسجد الأقصى.





من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلّين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلّة.





وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش إنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف".



وأضاف أنّ "أماكن العبادة يجب أن تُستخدم حصراً لإقامة احتفالات دينية سلمية".





والأربعاء، عاد الهدوء إلى الحرم القدسي بعد صدامات عنيفة جرت ليلاً بين مصلّين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت مئات منهم.





ودارت الصدامات بعدما اقتحم باحة المسجد يهود متطرفون وذلك عشية عيد الفصح اليهودي الذي يُحتفل به الأربعاء.





وجاءت هذه المواجهات في أجواء من التوتر المتزايد بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وخلال شهر رمضان الذي يعتكف فيه مسلمون عادة في المسجد الأقصى ويؤدّون الصلاة ليلاً فيه.





واثار اقتحام الشرطة الاسرائيلية للحرم القدسي سلسلة إدانات.





وتصاعد العنف منذ مطلع العام الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعدما وصلت إلى السلطة في إسرائيل حكومة تعتبر من الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.





وأسفرت أعمال العنف عن سقوط نحو 110 قتلى منذ مطلع السنة.





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