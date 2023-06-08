رغم قيود المجتمع على المثليين: شاب لبناني يقدم عروضًا جريئة بأزياء نسائية

النقاط الرئيسية: شهد لبنان تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة فنية تعرف باسم "الـDrag"، وهي تقنية فنية تتضمن تجسيد فنان لشخصية امرأة من خلال ارتداء ملابس نسائية

نشأ سيرج كوكيزيان مثل العديد من الفنانين اللبنانيين الممارسين لـ"الـDrag" في الوقت الحاضر، وهو يعجب بالكوميدي اللبناني بسام فغالي، الذي اشتهر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتقمصه للفنانات العربيات

يعلن سيرج بثقة أنه لا يرغب في إخفاء نفسه وأنه فنان Drag، وأنه لا يقوم بأي شيء خاطئ، بل إنه يمارس فنه وسيستمر في ذلك

يقوم سيرج كوكيزيان، البالغ من العمر 25 عامًا في غرفة المكياج بإعداد نفسه ليتحول إلى شخصية ديفا بيروت على خشبة المسرح، ويعبّر سيرج قائلاً: "ديفا تعد ملكة فن "الـDrag"، إنها شخصية تعيش تجربة التحول الجنسي وتتميز بوزنها الزائد، تقوم بالعروض المسرحية، والتقمص الفني، والرقص الشرقي، والعروض الكوميدية".





وتتمتع منطقة الشرق الأوسط منطقةً بطابعٍ ثقافيٍ محافظٍ تحت سلطة دينيةٍ قوية، وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، ورغم محاولات الحكومة لتقييد حقوق المثليين ومجتمع الميم في لبنان، إلا أن ظاهرة "الـDrag" ازدهرت في البلاد.



ونشأ سيرج كوكيزيان مثل العديد من الفنانين اللبنانيين الممارسين لـ"الـDrag" في الوقت الحاضر، وهو يعجب بالكوميدي اللبناني بسام فغالي، الذي اشتهر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتقمصه للفنانات العربيات، كما استلهم سيرج من الفنانين الغربيين، مثل تودريك هول، نجم برنامج المواهب الأمريكي.





وظهر سيرج كوكيزيان في المسرحية الأولى كديفا في عام 2018 خلال مشاركته في الحدث البارز "الكرة الكبرى الأولى" في بيروت، وهي مسابقة تجمع بين فناني "الـDrag"، حيث كان عدد قليل من الفنانين المحليين يمارسون فن الـDrag في ذلك الوقت،.



وكانت تلك الليلة بداية لعدد من فناني الـDrag ليبدأوا مسيرتهم.





"عندما بدأت في عالم الـDrag، كانت البداية مخيفة قليلاً، لم يفهم الجميع، حتى في المجتمع المثلي، ما هو الـDrag ولم يقبلوا ما كنا نمارسه". ولكن مع مرور السنوات، نمت ثقته وزادت معرفته وخبرته الشخصية.





واستغرق أسلوب الـDrag العربي الفريد وقتًا ليتمكنوا من تطويره، وفقًا لما يقوله سيرج: "في البداية، لم يكن لدينا أي مرجع، كنا الأوائل الذين قدموا هذا الفن لم نكن نريد مجرد نسخة من الـDrag في الولايات المتحدة، لأن لدينا ثقافتنا الخاصة وتقاليدنا التي يجب أن نحترمها".



Serge Koukezian is transforming into drag queen Diva Beirut. Credit: SBS Dateline وتطور فهم وقبول عائلة سيرج لفنه أيضًا، يعبر سيرج قائلاً: "كانوا يعتبرونها مرحلة في البداية، ولكن الآن يرون أن لدي معجبين وأن الناس يتأثرون بما أقدمه، إنها مهنتي وليست مجرد تسلية"، ويضيف: "عندما تحصل على دعم من العائلة، يصبح الأمر أفضل بكثير".





وعلى الرغم من عدم قانونية المثلية الجنسية في لبنان، يحظر قانون العقوبات في البلاد العلاقات الجنسية التي "تتنافى مع قوانين الطبيعة"، وقد تم استخدام القانون بشكل تعسفي لاضطهاد المثليين ومجتمع الميم.





وتم اعتقال منظم أسبوع الفخر في بيروت بتهمة "تحريض على الفجور" في عام 2019، وفي العام الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بحظر الفعاليات "الترويجية".





وأعقب ذلك ظهور موجة من خطاب الكراهية المعادي للمثليين ومجتمع الميم، بما في ذلك من جماعات دينية، وقامت قوات الأمن بملاحقة العديد من الفعاليات المتعلقة بحقوق المثليين ومجتمع الميم، مما أدى إلى قلق الفنانين الممارسين للـDrag، مثل سيرج، بشأن سلامتهم.



ويلاحظ سيرج في أوروبا، حيث يسافر كثيرًا لأداء عروضه، أنه يستطيع التجول بحرية في الشوارع وركوب سيارات الأجرة بالزي الذي يرتديه في العروض. ولكن في لبنان، يجد نفسه مضطرًا لتغيير ملابسه إلى ملابس عادية عند الذهاب والعودة من الأماكن، وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض فنانو الـDrag للتهديد والاعتداءات وخطاب الكراهية دون حماية كافية.



Serge Koukezian started doing drag in 2018. Since then, he says his confidence grew as did people's understanding of drag as a form of art. But it's still not safe to be a queer person and a drag performer in Lebanon. Credit: SBS Dateline وكما يقول سيرج إنه يرفض المطالبة بالمساواة في الوقت الحاضر، ويشدد على أهمية سلامته الشخصية في ظل عدم وجود تمساواة حتى بين الجنسين في المنطقة الشرقية ولبنان، ويعلن سيرج بثقة أنه لا يرغب في إخفاء نفسه وأنه فنان Drag، وأنه لا يقوم بأي شيء خاطئ، بل إنه يمارس فنه وسيستمر في ذلك.





وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة والظروف القمعية التي يواجهها مجتمع الميم والمثليين، فإن فن Drag يزدهر في لبنان، ويتزايد عدد الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة هذا الفن، وتبدي المزيد من النوادي اهتمامًا بعروض الـDrag، ويزداد عدد الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدته.





ومع ذلك، فإن هذه الحرية المحدودة تبقى أمرًا غير متاح في الدول العربية الأخرى، ويذكر سيرج أن لديه الكثير من المتابعين من العراق ومصر والسعودية، وهو يشعر بالمسؤولية تجاه المجتمعات المقموعة للمثليين ومجتمع الميم في المنطقة.





وفي ختام حديثه، اعتبر سيرج أن العالم العربي ليس مكانًا يمكن للفرد أن يعيش فيه بحرية وأن يكون نفسه بلا قيود، ومع ذلك، يشعر بالفخر بأنه واحد من الأوائل الذين يمارسون فن الـDrag في العالم العربي، ويرفض التوقف عن ذلك.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



