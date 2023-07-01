اللاعبة ريبيكا عقل تحقق هدف الفوز للبنان في الثواني الاخيرة من المبارة امام منتخب تايبي الصينية

النقاط الرئيسية: تمكن المنتخب اللبناني من انتزاع الفوز من فريق تايبي الصينية والبقاء في المجموعة A في كأس آسيا

نجح منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة في البقاء في المستوى الأول في قارة آسيا

تمكنت ريبيكا عقل من تحقيق هذا الفوزٍ المهم في هذه المباراة المثيرة التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة

تمكن المنتخب اللبناني من انتزاع الفوز من فريق تايبي الصينية والبقاء في المجموعة A في كأس آسيا، في المباراة التي أجريت بنيهما في قاعة "سيدني أولمبيك بارك سبورتس" في مدينة سيداني الأوسترالية، ضمن بطولة آسيا للسيدات التي تستمر حتى 2 تموز المقبل.





وقد قامت اللاعبة اللبنانية ريبيكا عقل بتسجيل سلة الفوز في الثواني الأخيرة، ما أدى إلى فرحة عارمة من الجمهور اللبناني المتواجد في ملعب المباراة في سيدني، أستراليا.



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وقال مدرب منتخب سيدات لبنان جورج جعجع:" المباريات التي سبقت مواجهة منتخب تايبي الصينية في البطولة جعلتنا مستعدين لطريقة اللعب المختلفة التي يمارسونها المنتخبات المشاركة".



Liu Hsin-Yu (L) of Chinese Taipei Women Basketball team and Miramar Mokdad (R) of the Lebanon Women Basketball team are seen in action during the FIBA Women's Asia Cup 2023 Division A match between Lebanon and Chinese Taipei held at the Quay Centre. Chinese Taipei vs Lebanon (FIBA Asia Cup Division A) Lebanon won 75 - 73. (Photo by Luis Veniegra / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA وبهذا الفوز، نجح منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة في البقاء في المستوى الأول في قارة آسيا.





وتمكنت من تحقيق الفوز الثمين على فريق تايبي الصينية في المباراة التي أُقيمت في قاعة "سيدني أولمبيك بارك سبورتس" في مدينة سيدني.





وتمكنت ريبيكا عقل من تحقيق هذا الفوزٍ المهم في هذه المباراة المثيرة التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة.





وبهذا الفوز، حقق لبنان أول انتصار له في البطولة، بعد مواجهة ثلاث منتخبات قوية على التوالي في دور المجموعات، وهم الصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.



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وتقدم فريق تايبي الصينية في الشوطين الأول والرابع، ولكن لاعبة المنتخب اللبناني صنعت الفارق وأعادت الفريق إلى أجواء المباراة في الشوط الثالث.





وكانت ريبيكا عقل الأفضل في تسجيل النقاط للمنتخب اللبناني بتسجيلها 27 نقطة، بما في ذلك سلة الفوز في اللحظات الأخيرة قبل النهاية بأربع ثوانٍ، بعد أن نجحت الفرق في تحقيق التعادل 73-73 برمية ثلاثية. وأضافت اللاعبة الأميركية المجنسة ترينيتي باتيست 16 نقطة وسبع متابعات، وعايدة باخوس 12 نقطة وثماني متابعات، وسجلت كل من دانييلا فياض والناشئة رنا الحسيني 6 نقاط.





الجدير بالذكر أنه تم اختيار ريبيكا عقل، نجمة كرة السلة اللبنانية، لتكون سفيرة لمشروع "Hope The Are We" العالمي، هذا المشروع الذي يهدف إلى دعم مسيرتها الاحترافية.





وولدت ريبيكا عقل في عام 1993 وبدأت مسيرتها المهنية في عام 2005، حيث حققت العديد من الإنجازات المذهلة، بما في ذلك فوزها ببطولة كأس العرب لكرة السلة للنساء مع نادي الرياضي بيروت وفوزها بالبطولة العربية مع منتخب لبنان.



Chen Meng-Hsin (L) of Chinese Taipei Women Basketball team and Rebecca Akl (R) of the Lebanon Women Basketball team is seen in action during the FIBA Women's Asia Cup 2023 Division A match between Lebanon and Chinese Taipei held at the Quay Centre. Chinese Taipei vs Lebanon (FIBA Asia Cup Division A) Lebanon won 75 - 73. (Photo by Luis Veniegra / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA وتُعتبر واحدة من أبرز اللاعبات في تاريخ كرة السلة اللبنانية، حيث حققت العديد من الألقاب على مستوى المنتخب الوطني والأندية على حد سواء.





وفازت بلقب بطولة دول غرب آسيا مع المنتخب وحازت على جائزتي أفضل لاعبة وأفضل موزعة في البطولة.





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