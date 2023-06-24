وصول بعثة منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة إلى أستراليا للمشاركة في كأس اسيا

يصل اليوم الى مطار سيدني منتخب سيدات الأرز اللبناني للعبة كرة السلة للمشاركة في بطولة كاس اسيا التي تستضيفها وتشارك بها ايضا استراليا، التي ستقام من 26 حزيران الجاري حتى 2 تموز المقبل.

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النقاط الرئيسية:
  • يصل اليوم الى مطار سيدني منتخب سيدات الأرز اللبناني للعبة كرة السلة للمشاركة في بطولة كاس اسيا التي تستضيفها وتشارك بها ايضا استراليا
  • المنتخب اللبناني للسيدات هو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل الى نهائيات كأس اسيا
  • وسيستهل منتخب لبنان مبارياته في أستراليا الاثنين 26 حزيران ضد الصين عند الساعة الواحدة والنصف ضهراً
تأهل المنتخب اللبناني الى كأس أسيا للسيدات المقام في أستراليا للعب مع المجموعة A بعد فوزه على المنتخب الأردن، وسيستهل منتخب لبنان (المصنف 8 آسيوياً و44 عالمياً) مبارياته في أستراليا الاثنين 26 حزيران ضد الصين (المصنفة ثانية عالمياً والأولى آسيوياً) عند الساعة الواحدة والنصف ضهراً وثم يواجه كوريا الجنوبية (المصنفة 4 آسيوياً و12 عالمياً) الثلاثاء 27 حزيران عند الساعة الحادية عشر صباحاً ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة نيوزيلندا(المصنفة 5 آسيوياً و29 عالمياً) الأربعاء 28 حزيران عند الساعة الحادية عشر صباحاً.

الجدير بالذكر أن المنتخب اللبناني للسيدات هو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل الى نهائيات كأس اسيا.
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وتراس المنتخب اللبناني كارلا الترك التي قالت لاس بي اس عربي ٢٤ قبل مغادرتها لبنان: "حاولنا قدر الإمكان توفير كل احتياجات اللاعبات. قمنا بتنظيم مخيم تدريبي لمدة 3 أيام. نحاول أن نضع كل همومنا جانباً للتركيز على المباريات."

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وضمّت البعثة بالإضافة الى كارلا الترك غلمية (مديرة المنتخب)، جورج جعجع (مدرباً)، جيلبير نصر وزياد الناطور (مساعدين للمدرب) كريستيان مجبّر (لياقة بدنية)، جو عرموني (معالجاً فيزيائياً) وإيلي نصرالله (لوجستياً).

واللاعبات: ريبيكا عقل وعايدة باخوس وشيرين الشريف وليلى فارس وميرامار مقداد ونتالي سيفاجيان وقمر منصور وزينه الياس ونارين غيوكجيان ورنا الحسيني ودانييلا فياض واللاعبة المجنّسة ترينيتي بابتيست.

وسيواجه المنتخب الأسترالي في أولى مبارياته في البطولة منتخب الفليبين الاثنين 26 حزيران الساعة السابعة والنصف مساءً، ليعود ويواجه منتخب تايبيه الصينية في 27 حزيران الساعة السابعة والنصف مساءً، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الياباني في 28 من حزيران بنفس التوقيت.

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نشر في: 24/06/2023 4:32pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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