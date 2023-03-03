عمليات الاحتيال على فيسبوك في تزايد في ظل تصاعد أزمة الإيجار في أستراليا

النقاط الرئيسية: تمت أيضا سرقة هوية ولي الله في عملية احتيال معقدة تهدف إلى التحايل على حاملي التأشيرات المؤقتة

اشتكى العديد من المهاجرين الباكستانيين من أن مستخدمًا قام بجمع ما لا يقل عن 6000 دولار عن طريق الاحتيال

أوصت Scamwatch حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يبحثون عن سكن بتجنب الدخول في اتفاقيات غير رسمية

كان حافظ محمد أبو بكر غاضبًا عندما سرق منه مئات الدولارات في عملية احتيال على موقع فيسبوك من قبل شخص يدعى والي مالك عندما كان يحاول استئجار منزل.





لكن والي مالك ليس محتالًا. إنه واحد من العديد من الضحايا الذين يعانون من التوتر.





لقد تعرض ولي الله مالك للخداع وسرق منه مئات الدولارات أيضًا - وكانت تلك مجرد البداية.



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تمت أيضا سرقة هوية ولي الله في عملية احتيال معقدة تهدف إلى التحايل على حاملي التأشيرات المؤقتة في مجموعة مجتمعية على فيسبوك مخصصة للمواطنين الباكستانيين. تضم المجموعة 24 ألف عضو.





اشتكى العديد من المهاجرين الباكستانيين من أن مستخدمًا قام بجمع ما لا يقل عن 6000 دولار عن طريق الاحتيال من خلال نشر منازل وسيارات «للإيجار» على المجموعة - مستخدمًا أسماء ضحاياه للتهرب من الذنب.



سرقة الهوية

في أوائل شهر فبراير رد السيد مالك البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يحمل تأشيرة مؤقتة، على منشور من رجل يدعى محمد شعيب يدعي أن لديه سيارات متاحة للتأجير.





أرسل السيد شعيب صورة لرخصة قيادته للتحقق من هويته، الأمر الذي طمأن السيد مالك الذي كان حذرًا في البداية من أن تأجير السيارات كان عملية احتيال. وفي المقابل، قدم السيد مالك تفاصيل الاتصال الخاصة به ونسخة من ترخيصه «لأغراض التعاقد».





بعد دفع دفعة مقدمة قدرها 330 دولارًا، ذهب لاستلام سيارته المستأجرة من غرب سيدني لكنه لم يجد شيئا.





وبعد أسبوعين حاول الدخول على فيسبوك لكنه اكتشف أن اسمه وصوره و ملفه الشخصي ورخصته قدم تم الاستيلاء عليها وموجودة على مجموعات مجتمعية أخرى، حيث اتهم ضحايا جدد «والي مالك» بالاحتيال عليهم.





عندها أدرك أن المحتال سرق هويته أيضًا.





«يشارك أشخاص مختلفون [تفاصيلي الشخصية]، ويقولون «هذا الرجل محتال». لقد أضر ذلك بمصداقيتي كثيرًا. بصراحة، لم أتمكن من النوم».





«كنت خائفا جدا.»



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الآن يقوم السيد مالك بإرسال رسائل محمومة إلى عشرات الأشخاص على المنتديات الذين يتحدثون عنه علنًا كمحتال لشرح أنه تعرض للاستغلال.





«كل هؤلاء الرجال تعرضوا للاحتيال وحاولت شرح القصة - أنني لست المحتال. لقد تم خداعي بالفعل من قبل المحتال الذي لا أحد يعرف اسمه الحقيقي.»





وقال إن الشرطة أخبرته أن القضية معقدة ولا يمكنها توجيه الاتهام إلى المحتال المزعوم إلا إذا كان في أستراليا.





وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز أنها بدأت تحقيقًا في حادثة السيد مالك.





تحدثت SBS News إلى ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا جميعًا للخداع من قبل نفس الرجل.





لاحظت هيئة مراقبة الاحتيال التابعة للجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) Scamwatch زيادة في عدد حاملي التأشيرات المؤقتة، وخاصة الطلاب الدوليين، الذين يتم استغلالهم مع تصاعد أزمة الإيجار في في أستراليا.





وفقًا لأحدث بياناتها في تقرير عام 2021، قدم أشخاص من مجتمعات متنوعة ثقافيًا ولغويًا (CALD) 14,060 شكوى وخسروا 42 مليون دولار - بزيادة 88 في المائة مقارنة بالعام السابق.



كيف تحمي نفسك من التعرض للخداع

أوصت Scamwatch حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يبحثون عن سكن بتجنب الدخول في اتفاقيات غير رسمية.





يجب أن يكونوا حذرين من أن المحتالين يستهدفون الأشخاص الذين نشروا إعلانات على الإعلانات المبوبة أو وسائل التواصل الاجتماعي يقولون إنهم يبحثون عن سكن.





وحذرت Scamwatch من أنه يجب على الناس مشاهدة العقار الذي يتطلعون إلى استئجاره قبل دفع أي أموال.





في بيان لـ SBS News، قالت Meta إنها تعمل على حظر الحسابات المزيفة مع توصية المستخدمين بالحرص و باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تعرضهم للخداع.





وقال متحدث رسمي في بيان: «نحن ملتزمون بحماية سلامة خدماتنا، وتخصيص موارد كبيرة وحلول تقنية لحماية مجتمعنا من الحسابات المزيفة وغيرها من السلوكيات غير الأصيلة.





«نشجع المستخدمين أيضًا على اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم، مثل التحقق من مراجعات البائعين عبر الإنترنت، وعدم تسليم الأموال حتى رؤية السلعة المعروضة للبيع، واستخدام خيارات الدفع التي توفر حماية قوية.»





اتصلت SBS News بالمحتال المزعوم للتعليق.





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