افتتاح أول مدرسة إسلامية في داروين هذا العام. كيف تم ذلك؟

النقاط الرئيسية تم إنشاء المدرسة تحت مظلة الكلية الإسلامية الدولية الأسترالية (AIIC) - وهي مجموعة إسلامية موسعة تتكون من أربعة فروع جامعية في جميع أنحاء كوينزلاند

قول ادارة المدرسة المكونة من 35 تلميذًا - الممتدة من سن الخامسة إلى الصف السادس - إنها تركز على التميز التعليمي والديني

افتتحت المدرسة في بداية هذا العام بسقيفة واحدة للتدريس وبعض البوابات. لديها الآن ثلاثة فصول دراسية قابلة للفك ومرحاض

إنه يوم داروين شديد الرطوبة ، وسبعة طلاب في مرحلة الطفولة المبكرة ، يتألقون من رحلة تفوح منه رائحة العرق إلى المكتبة العامة ، وينتقلون إلى فصل دراسي رائع ومشرق في الكلية الإسلامية الدولية الأسترالية.



A class at Al Amanah College in suburban Sydney Source: SBS يتم وضع الحقائب في الخزائن ويتناثر الأطفال بحثًا عن نشاطهم التالي. يبدو الفصل الدراسي في البداية مثل أي فصل دراسي آخر في أستراليا ، مع كراسي ملونة وصناديق من الألعاب الحسية والأدوات المكتبية - ولكن





إذا نظرت عن كثب ، فهناك بعض الاختلافات.





في درجات الحرارة الاستوائية في المقاطعة الشمالية ، حيث يقتصر الزي المدرسي عمومًا على السراويل القصيرة والقمصان ، يرتدي هؤلاء الطلاب أكمامًا طويلة وبنطلونًا ، وترتدي الفتيات حجابًا أبيضاً.





يخرجون الأطفال من الفصول الدراسية الثلاثة القابلة للفك نحو سقيفة حديدية مموجة في قلب المدرسة. هذه هي غرفة الصلاة. ينقسمون إلى مجموعات حسب الجنس ؛ يجلس الأولاد في طابور طويل عبر المقدمة ، وتشكل



Mothers and children at play Source: AAP الفتيات مجموعة أصغر بكثير في الخلف.





"الله أكبر"، يبدأ الأطفال ... عبارة إسلامية تُترجم" الله أكبر ".





بقيادة إمام المدرسة ، يتلوون الصلاة ، وهي صلاة يؤدونها خمس مرات في اليوم بمجرد تجاوزهم سن المراهقة.



40 عاما من الحلم تحقق

تقول ادارة المدرسة المكونة من 35 تلميذًا - الممتدة من سن الخامسة إلى الصف السادس - إنها تركز على التميز التعليمي والديني ، وهي تتويجًا لرحلة استمرت عقودًا بدأها الشيخ عبد القدوس الأزهري ، الرجل الذي تم





تعيينه المفتي العام الوطني لأستراليا appointed National Grand Mufti of Australia العام الماضي.





بعد أن أصبح أول إمام لداروين في عام 1982 ، بعد أن شيدت المنطقة أول مسجد لها ، أدرك الحاجة إلى مدرسة إسلامية لمنع العائلات من مغادرة داروين.



Cabdullahi Sheekh Cabdulqaadir iyo Maxamuud Maxamed Cajab لكنه كان مشروعًا صعب المنال. إن ملايين الدولارات التي تم إنفاقها على شراء الأرض على أطراف المنطقة الصناعية بالمدينة ، وإنشاء الفصول الدراسية ، أتت بالكامل من الجالية المسلمة في أستراليا.





تم إنشاء المدرسة تحت مظلة الكلية الإسلامية الدولية الأسترالية (AIIC) - وهي مجموعة إسلامية موسعة تتكون من أربعة فروع جامعية في جميع أنحاء كوينزلاند.





تتراوح الرسوم السنوية من 1160 دولارًا إلى 1900 دولارًا لكل طفل ، اعتمادًا على درجته.



LISTEN TO الخطوات الصحيحة للتقديم على المدارس الإنتقائية في أستراليا SBS Arabic24 02/06/2021 06:18 Play

يقول مدرس الطفولة المبكرة Vinsky Rzepka "نحن نتبع المنهج الأسترالي (ACARA) ، لذلك فهو كله نفس الهيكل مثل أي مدرسة مع مكافأة إضافية للتعليم الإسلامي أيضًا".





نشأت السيدة رزيبكا مسيحية في داروين ، وهي لا تتبع الإسلام. كان دورها التدريسي الأول بعد الجامعة في أحد فروع AIIC الأخرى في غولد كوست ، وهي مدرسة تشبه إلى حد كبير هذه المدرسة ، ولكن بعد خمس





سنوات عادت إلى داروين لمساعدة الكلية في إنشاء حرمها الجامعي الجديد.





"لم أكن أعرف حتى أن هناك مثل هذه الحاجة الماسة إلى أن أعود وأكون جزءًا من المجتمع وأرى أنه لا يوجد شيء هنا للطلاب المسلمين" ، كما تقول.





"أعتقد أن الآباء ممتنون حقًا لأن هناك الآن شيئًا ما لمستقبلهم ، ولأطفالهم أيضًا."





"أشعر أنه إذا كانوا في بيئة أكثر رعاية ، فسيكونون مسلمين أفضل وأستراليين أفضل."





افتتحت المدرسة في بداية هذا العام بسقيفة واحدة للتدريس وبعض البوابات. لديها الآن ثلاثة فصول دراسية قابلة للفك ومرحاض. لكن النقص الأولي في البنية التحتية لم يكن رادعًا لعثمان عبد الحميد وزوجته سعيدة هارون.





الممارسان الطبيان لديهم ستة أطفال ، بينهم ابنتان في سن الجامعة وابن في المدرسة الثانوية. أطفالهم الثلاثة في سن الابتدائية مسجلين في المدرسة الجديدة ؛ دانيال ، 10 ، إلياس ، ثمانية ، ويوسف ، خمسة.





يقول الدكتور عثمان "هناك أشياء معينة يصعب أداؤها في المدرسة العادية ، على سبيل المثال ، أداء صلاتهم وما لا يمكن القيام به".





بينما استوعبت المدارس العامة أطفاله بسهولة ، قال إنه كانت هناك تحديات في بعض الأحيان.





"في بعض الأحيان ، لكونهم أطفالًا ، شعروا بالتردد قليلاً ، وشعروا بالحرج قليلاً لطلب كل هذه الأشياء."





عندما يكون لدى الطفل بيئة أكثر رعاية لتعلم دينه ، فيمكنه أن يكون أكثر انفتاحًا وأكثر تسامحًا مع الآخرين وبالنسبة لي ، هذا ما أريده لأولادي أن يكبروا. "





"شخص متسامح ، كما تعلم ، يقدر الأديان الأخرى ويمكنه العيش معًا كمجتمع."

يعتقد الدكتور عثمان أن أطفاله يحصلون الآن على أفضل ما في العالم.





"نحن نعيش في أستراليا ونتبع القواعد الأسترالية ، وهذا ما أريده لهم ، أن يسيروا على هذا النحو ولا يتم تصويرهم بنمط نمطي كمسلمين."





ازدهار المجتمع الإسلامي





في السنوات العشر حتى عام 2021 ، نما حجم السكان المسلمين في الإقليم بنسبة 111 في المائة ، ومن المرجح أن ينمو أكثر.





يُعترف بأن النمو جاء من قاعدة منخفضة - فقط 3551 شخصًا يمارسون الإسلام حاليًا في الإقليم وفقًا لذلك أحدث بيانات التعداد، لكن 90 في المائة من المجتمع يعيشون في داروين.





العديد من المجتمع هم أيضًا من الشباب ، وينتمون إلى مجموعة من البلدان المختلفة.

يقول أندرو تايلور ، عالم الديموغرافيا بجامعة تشارلز داروين "هناك ذروة ملحوظة في الفئة العمرية 25-34 عامًا ، مما يدل على المقيمين في بداية حياتهم المهنية ، وبعضهم سيكون مهاجرًا ماهرًا".





معظم المسلمين الذين يعيشون في المقاطعة الشماليةفي عام 2021 ولدوا في أستراليا [24 في المائة] ، تليها باكستان وبنغلاديش وإندونيسيا والهند ".





وعبر حرم AIIC الخمسة ، هناك طلاب يمثلون 37 دولة مختلفة the most recent Census data





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