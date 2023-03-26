ما هي الخطوات القادمة لليبراليين في نيو ساوث ويلز بعد الهزيمة الفادحة في انتخابات الولاية؟

يتعين على الحزب الليبرالي في نيو ساوث ويلز القيام ببعض البحث عن الذات وزعيم جديد يجب أن يعينه بعد أن واجه هزيمة في انتخابات السبت ، حيث خسر العديد من المقاعد الرئيسية.

NSW Premier Dominic Perrottet speaking alongside his wife Helen Perrottet at a NSW Liberal Election Night Event, in Sydney,

Dominic Perrottet has stepped down as NSW Liberal leader after his party lost an election. Source: AAP / James Gourley

النقاط الرئيسية:
  • استقال دومينيك بيروتيه من منصبه كزعيم لحزب الأحرار في نيو ساوث ويلز
  • كريس مينز من حزب العمال هو رئيس الوزراء الجديد لنيو ساوث ويلز
  • أشاد رئيس الوزراء السابق جون هوارد بأداء بيروتيه
سيحول الحزب الليبرالي تركيزه إلى انتخاب زعيم جديد بعد خسارة فادحة في انتخابات نيو ساوث ويلز والاستقالة الفورية لدومينيك بيروتيه.

وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته أنه سيستقيل من منصبه كزعيم خلال خطاب التنازل الذي ألقاه في فندق هيلتون في سيدني، حيث أعلن أن الحزب بحاجة إلى بداية جديدة.

وقال بيروتيه بعد أن أصبحت حكومة الأغلبية العمالية واضحة: "الفترة القادمة لن تكون سهلة، حان وقت التفكير في التجديد".

وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة.

"ونتيجة لذلك، سوف أتنحى كزعيم لحزب الأحرار من الواضح أننا بحاجة إلى بداية جديدة".
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وقال نائب الزعيم الليبرالي مات كين إن الحزب تجنب السيناريو الأسوأ.

"كنا نتوقع كارثة الليلة، كنا نتوقع خسارة كل شيء، لكن يمكننا إعادة البناء من بعض المقاعد".

وأصر على أنه من السابق لأوانه مناقشة ما إذا كان سيكون منافساً على قيادة الحزب.

"الوقت مبكر جدا ، لم أفكر في الأمر".

أشاد رئيس الوزراء السابق جون هوارد بحملة السيد بيروتيه البطولية بينما يستعد الليبراليون للمعارضة.
NSW Labor Leader Chris Minns links hands with Prime Minister Anthony Albanese in a gesture of celebration.
NSW Labor Leader Chris Minns is congratulated by Prime Minister Anthony Albanese after the state election result. Source: AAP / Dean Lewins
قال السيد هوارد في حفل استقبال للحزب الليبرالي: "يجب أن يكون فخوراً بإعطاء قيادة قوية وحازمة للحزب، بعد أن تولى زمام الأمور في مواقف صعبة للغاية".

اتصل بيروتيه بزعيم حزب العمال كريس مينزبعد ساعتين من فوز حزب العمال للتنازل.

ووصل مع زوجته هيلين إلى جانبه، وأثنى على الرجل الذي قال إنه سيشغل منصب رئيس الوزراء السابع والأربعين لولاية نيو ساوث ويلز، وحث الناس على الوقوف خلفه مهما كانت قناعاتهم السياسية.

وقال أحد موظفي رئيس الوزراء منذ فترة طويلة إنه شعر بالإحباط من النتيجة.

قال "هذا هو الواقع الأن، لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك".

وحصل حزب العمال على مقاعد رئيسية حيث كان الائتلاف بعد استقالة 12 نائبا في الفترة التي سبقت الانتخابات.
NSW STATE ELECTION
Both candidates began the day by voting with their parteners. Source: AAP / AAP
بعض الخسائر البارزة تشمل: الوزير السابق ستيوارت أيريس في بنريث إلى كارين ماكيون من حزب العمل، ووزير الصحة المنتهية ولايته براد هازارد، وخسر ويكهيرست أمام مايكل ريغان المستقل، ورايد التي خسرت أمام وزير خدمات العملاء المتقاعد فيكتور دومينيلو، سقط أيضاً في يد ليندال هويسون من حزب العمال. .

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نشر في: 26/03/2023 5:48pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
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