الإيصالات الورقية التي ترهق ميزانيتكم قد تدمر صحتكم أيضاَ. والسبب؟

النقاط الرئيسية في العديد من المشتريات التي يقوم بها الأستراليون نلمس إيصالات مصنوعة من مواد كيميائية يمكن أن يكون لها مخاطر صحية

بينما يستخدم العديد من بائعي التجزئة الإيصالات الخالية من المواد الكيميائية لتهدئة مخاوف المستهلكين، ما هو البديل؟

يقول الخبراء إن المواد الكيميائية لا ينبغي أن تكون مصدر قلق كبير، ولكن هناك أيضاً طرق لتجنب التعرض لها

ربما تكون المتاجر الكبرى قد ابتعدت عن مادة كيميائية تستخدم في إيصالات المتاجر والتي تم ربطها بالمخاطر الصحية، ولكن أثيرت مخاوف بشأن المادة الكيميائية المستخدمة بدلاً من ذلك.





تعد Woolworths وColes من بين أكبر بائعي التجزئة الأستراليين الذين تخلوا عن مادة BPA الكيميائية التي تستخدم في صناعة المواد البلاستيكية الشائعة، بعد الدراسات التي كشفت أنها يمكن أن تعطل الإنتاج الهرموني، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة والسكري والسمنة.





لكنهم لا يزالون صامتين بشأن البديل، وهو مادة كيميائية يقول الخبراء إنها قد تحتوي على نفس سمات BPA، لكن لا يُعرف عنها الكثير.





BPA عبارة عن بوليمر، أو سلسلة من الجزيئات، يستخدم لصنع مواد بلاستيكية من البولي كربونات.





وهو يوجد في العديد من العناصر التي يتداولها الأستراليون على أساس يومي، مثل زجاجات المياه وتذاكر الحفلات الموسيقية وأدوات المائدة والعلب والإيصالات.





بمرور الوقت، تزايد الجدل حول المخاطر الصحية المرتبطة بهذه المادة الكيميائية التي يتم منها تصنيع زجاجات الأطفال على سبيل المثال.



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فقد تم اكتشاف زيادة في تركيزات BPA البولي لدى الأشخاص الذين تعاملوا باستمرار مع الإيصالات لمدة ساعتين دون قفازات في بعض محلات البقالة وأجهزة الصراف الآلي ومحطات الوقود.





وفي الولايات المتحدة، وُجد أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من BPA في بولهم كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 50 في المائة في فترة 10 سنوات.





وقد تم إجراء فحص دقيق على مادة BPA المستخدمة في المنتجات بعد ظهور بعض الدراسات التي أظهرت أن مادة BPA يمكن أن تتسرب من بطانة المنتجات الموجودة فيها، وفي الأطعمة والمشروبات التي نستهلكها.





وأظهرت العديد من الدراسات أن هذه المادة يمكن أن تعطل الغدد الصماء، مما يعني أنها يمكن أن تعطل بعض الهرمونات إذا تم تناولها بجرعات عالية ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الخصوبة والسكري والسمنة والسرطان.





وفي عام 2020، حظرت أوروبا استخدام مادة BPA في الورق الحراري بسبب مخاوف بشأن التعرض المفرط لتلك المادة الكيميائية على صحة الناس.



Many retailers are phasing out BPA from its receipts due to growing concerns from consumers about the health risks associated with it. Source: Getty / James Hardy لكن فودز ستاندردز أستراليا ونيوزيلندا قالتا على موقعها على الإنترنت إنه لا ينبغي أن يقلق الناس بشأن استخدام بيسفينول أ في منتجات الأطعمة والمشروبات، بسبب الحجم الضئيل للتعرض لمادة BPA، وهو أقل بكثير من عتبة السلامة.







من جهتها قالت Woolworths إنها تخلصت من مادة BPA في إيصالاتها منذ سبع سنوات، وترى المزيد من العملاء يتخلون عن الإيصالات الورقية بشكل كامل.





وقال متحدث باسم الشركة: "يختار عدد متزايد من العملاء التخلص من الإيصالات الورقية تماماً لصالح الإيصالات الإلكترونية الرقمية عبر برنامج المكافآت اليومية".





وأعلنت Coles أيضاً في بيان إن إيصالاتها خالية من مادة BPA.





ولكن إذا تخلَّى كبار تجار التجزئة عن BPA، فإن السؤال الأكبر هو: ما الذي يستخدمونه بدلاً من ذلك؟



وفقًا للبروفيسور جونز، أسهل بديل للتحول من BPA هو مادة كيميائية "مشابهة جدًا تدعى BPS.





ويعتبر BPS البديل الأكثر استخداماً والخالي من BPA نظراً لأوجه التشابه والوظائف القريبة.





وسألت أس بي أس متجري Woolworths وColes عما إذا كانت إيصالاتهما تستخدم BPS كبديل لتصنيع الإيصالات. وكلاهما لم يقدم إجابة وضحة.



ما الذي يمكنك فعله لتجنب BPA أو BPS؟

قال البروفيسور جونز إن الناس، بما في ذلك العاملون في مجال التجزئة، يجب ألا يقلقوا بشأن التعرض لمادتي BPA أو BPS.





ولكن بالنسبة للذين لا يزالون متشككين في زيادة التعرض، هناك بعض النصائح الاحترازية.





"إذا كنت تعمل في مكتب نقدي أو ما شابه، يمكنك دائماً ارتداء القفازات".





بديل آخر لـ BPA وBPS يمكن للشركات النظر فيه في الإيصالات هو الطباعة الخالية من الفينول، وهي توصية أيدتها منظمة البيئة الأسترالية Planet Ark.





وقالت المتحدثة باسم Woolworths أنها "تواصل مراجعة البدائل الناشئة الخالية من الفينول".





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