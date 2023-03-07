لماذا يقول الخبراء إن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يتوقف عن رفع سعر الفائدة الشهر المقبل؟

النقاط الرئيسية: التغيير الطفيف في اللغة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في بيانه الأخير جعل بعض الاقتصاديين البارزين في أستراليا متفائلين

قال كبير الاقتصاديين في AMP Capital شين أوليفر إن البيان الأخير كان «مختلفًا جذريًا»

خفض سعر الفائدة يلوح في الأفق في وقت لاحق من هذا العام

رفع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الصرف الرسمي بمقدار 25 نقطة أخرى، ليصل إلى 3.6 في المائة.





ستؤدي الزيادة إلى زيادة الضغط المالي على حاملي الرهن العقاري الذين يعانون بالفعل من تسع زيادات متتالية سابقة في أسعار الفائدة.





لكن التغيير الطفيف في اللغة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في بيانه الأخير جعل بعض الاقتصاديين البارزين في أستراليا متفائلين بشأن توقف ارتفاع سعر الفائدة.



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ماذا قال بنك الاحتياطي الأسترالي أنه سيفعل لأسعار الفائدة هذا العام؟

في بيانه السابق في فبراير، أشار محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي بعبارات لا لبس فيها إلى حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.





ولكن في بيان يوم الثلاثاء تغيرت تلك اللغة.





«يتوقع المجلس أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.»



Inflation has soared in the past two years. Credit: SBS News وقد عزز هذا التغيير - من «الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة» إلى «المزيد من تشديد السياسة النقدية» - التوقعات بأن التباطؤ في الاقتصاد والتدابير المالية الأخرى قد نجحت وأن هناك ثباتا في سعر الفائدة في الطريق.





قال كبير الاقتصاديين في AMP Capital شين أوليفر إن البيان الأخير كان «مختلفًا جذريًا» عن فبراير وأن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي «خفف» توجيهاته بشأن أسعار الفائدة.



وقال لإس بي إس نيوز: «يقولون إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي يمكن أن يكون مجرد زيادة واحدة».



ماذا يتوقع الاقتصاديون أن يحدث مع أسعار الفائدة؟

وقال السيد أوليفر إن البنك المركزي الأسترالي قد فتح الباب أمام توقف سعر الفائدة، وهو ما يقول إنه يمكن أن يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق.





«حقيقة أنهم قالوا بالفعل متى، عند تقييم متى ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، تشير إلى أنهم منفتحون على إمكانية التوقف.





«في حين أن البيان السابق لم يكن يحتوي على تلك النافذة للتوقف هناك.





«إنه تحول كبير جدًا.»



How fixed and variable rates compare over time. Credit: SBS News يتوخى الخبير الاقتصادي كريس ريتشاردسون مزيدًا من الحذر بشأن تغيير البنك المركزي الأسترالي في اللغة، والذي قال إنه «غامض بعض الشيء عن عمد».



متى ستنخفض أسعار الفائدة أو تتوقف؟

يتوقع السيد أوليفر توقفًا مؤقتًا في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في أبريل 2023.





ويقول إن البنك المركزي الأسترالي سينظر في البيانات الاقتصادية بدءًا من أرقام الوظائف الأسبوع المقبل.





وقال إن «قضيتنا الأساسية هي التوقف في أبريل».





«وأعتقد أنه كلما طال توقفهم (RBA)، كلما لم يرفعوا أسعار الفائدة مرة أخرى، لأن الأسعار ستبدأ في إبطاء الاقتصاد».



How capital city house prices have changed in value over time. Credit: SBS News وقال السيد أوليفر إن الأمر كله يعتمد على البيانات الاقتصادية ويمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أن يتراجع إذا تغيرت الأرقام، ولكن خفض سعر الفائدة يلوح في الأفق في وقت لاحق من هذا العام.





«أعتقد أن الأدلة أصبحت دامغة على أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي جنبًا إلى جنب مع ضغوط تكلفة المعيشة يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد، وسيؤدي ذلك، إلى جانب تحسن العرض، إلى انخفاض التضخم كثيرًا خلال هذا العام، مما سيمكن البنك الاحتياطي من التوقف أو الانتظار ثم البدء في خفض أسعار الفائدة إما في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.»



How the price of units have changed in capital cities. Credit: SBS News وقال ريتشاردسون إن «مجموعة كاملة من المؤشرات» - من نشاط الإسكان إلى ثقة المستهلك - تشير إلى تباطؤ وعلامة محتملة على تحول في نسب التضخم.





ويتوقع ارتفاعًا إضافيًا واحدًا على الأقل في سعر الفائدة الشهر المقبل، وبعد ذلك يمكن أن تكون الإغاثة في الأفق.





قال السيد ريتشاردسون لـ SBS News: «من الواضح أن الاحتياطي يعتقد أنه سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل».



«في الوقت الحالي، يمكنك القول إنه من المحتمل جدًا حدوث زيادة أخرى في الشهر المقبل، وبعد ذلك أود أن أقول إن احتمال حدوث توقف مؤقت يبدأ.»





وقال إن الأمر لا يزال قيد الانتظار حتى يتم إصدار البيانات القادمة.





«قبل شهر، اعتقد الاحتياطي بوضوح أنه لا يزال أمامه طريق طويل. هذه المرة، من الواضح أنه يعتقد أننا أقرب إلى الذروة، لكن لم نصل إلى الذروة تمامًا بعد».





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