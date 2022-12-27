فكر مرتين قبل كسر القواعد: ما هي الولايات التي تضاعف فيها عقوبة مخالفات القيادة خلال عطلة الأعياد؟

النقاط الرئيسية: يهدف نظام نقاط المخالفات المرورية المضاعفة خلال العطلات لتشجيع القيادة الآمنة

وفقا لذلك النظام تكون عواقب انتهاك قواعد الطريق أكثر خطورة خلال فترات محددة من العام

يختلف نظام المخالفات المرورية من ولاية إلى أخرى

تقوم هيئة النقل في نيو ساوث ويلز بالتعاون مع شرطة الولاية بتطبيق نظام نقاط المخالفات المرورية المضاعفة خلال العطلات لتشجيع القيادة الآمنة في طرقات الولاية.





وفقا لذلك النظام تكون عواقب انتهاك قواعد الطريق أكثر خطورة خلال فترات محددة من العام خاصة في فترات العطلات والأعياد.





يطبق نظام النقاط المزدوجة على الأنواع التالية من المخالفات: السرعة الزائدة والاستخدام غير القانوني للهواتف المحمولة وعدم ارتداء حزام الأمان والركوب بدون خوذة.





تم اقرار نظام النقاط المزدوجة في عام 1997 في نيو ساوث ويلز ويتم تنسيق حملات توعية بهذا الشأن كما تتم زيادة أعداد الشرطة.





يتم تطبيق نظام النقاط المزدوجة في الولاية خلال موسم العطلات الحالي من 23 ديسمبر 2022 إلى 2 يناير 2023.





ولكن هل يطبق نظام النقاط المزدوجة خلال العطلات في جميع الولايات؟





الإجابة هي لا.





يختلف نظام المخالفات المرورية من ولاية إلى أخرى.





على عكس الولايات والأقاليم الأخرى فإن ولاية كوينزلاند على سبيل المثال لا تنطبق نقاط النقاط المزدوجة في كوينزلاند خلال فترات العطلات فقط.





في ولاية كوينزلاند يتم تطبيق النقاط المزدوجة على مدار العام.





الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات محددة بشكل متكرر يحصلون على نقاط مزدوجة للمخالفة الثانية أو اللاحقة إذا تم ارتكابها في غضون فترة زمنية محددة من المخالفة السابقة. ويطبق ذلك النظام في أي وقت من السنة.





أما فيكتوريا وتسمانيا فهما من ضمن الولايات التي لا يتم فيها تطبيق نظام النقاط المزدوجة في أي وقت من السنة بما في ذلك أيام العطل الرسمية.





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