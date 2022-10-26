سيدة أسترالية مهووسة بكتابة ملفات شخصية لنساء رائدات على ويكيبيديا، فما السبب؟؟

النقاط الرئيسية آني رينولدز تخصص وقتها لكتابة ملفات شخصية لنساء رائدات على ويكيبيديا.

أمضت آني أكثر من 1000 ساعة في كتابة 427 ملفاً شخصياً لنساء بارزات أستراليات ونيوزلنديات.

تسعى آني لمساعدة الكتاب الجدد على تعلم خصوصيات وعموميات ويكيبيديا ليواصلوا إرث دفع النساء المحترمات إلى الأمام عبر الإنترنت.

بدأ هوس آني بـ ويكيبيديا في مكتبة نسائية في غرب سيدني حيث توصلت إلى نتيجتين، الأولى بأن لديها الكثير من وقت الفراغ والثانية بأنه لا يوجد عدد كافٍ من النساء المعترف بإنجازاتهن.





يمكنك العثور على مليوني سيرة ذاتية على ويكيبيديا لأي شخص حصل على وسام أو اثنين، ولكن 19 في المئة منهم فقط من النساء. لذلك، وعلى مدى الخمس سنوات الماضية، جعلت آني من هوايتها تغيير تلك الإحصائية حتى أصبحت مهووسة بملفات ويكيبيديا الشخصية.



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منذ عام 2017، أمضت أكثر من 1000 ساعة في كتابة 427 ملفاً شخصياً لنساء بارزات منهن حوالي 362 أستراليات والباقي معظمهن من النيوزيلنديات





وقالت لـ SBS Newsأن هناك الكثير لفعله، فهناك الكثير من النساء المستحقات اللواتي يحتجن إلى ملفات تعريف شخصية، ولا توجد ساعات كافية في اليوم لإحداث الفرق الذي أود أن أصنعه. منهن النساء المدرجات على قائمة تكريم عيد ميلاد الملكة، والكاتبات المحترمات والعالمات البارعات إلى اللاعبات المشاركات في الألعاب الأولمبية، اللواتي تحاول آني منحهن حقهن على الإنترنت.





وعندما سُئلت عن سبب قضاء وقتها في كتابة المقالات مجاناً، كان رد آني صريحًا، "لأنني أستطيع. كيف يمكنني ملء وقتي؟".



واليوم في سن 68 عاماً، لا تفكر آني بالتوقف عن الكتابة أبداً إلى حين أن تفقد بصرها أو يحدث شيء يمنعنها من الطباعة أو التحدث. كما انضمت إلى مبادرة تسمى Women in Red ، وهي حركة عالمية تهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين على ويكيبيديا، ووصفت نفسها بأنها "طفلة جديدة في الكتلة" مقارنة بعالم الفيزياء البريطاني جيس ويد، الذي كتب أكثر من 1750 ملفاً تعريفياً لعالمات على ويكيبيديا.



الاعتراف بالنساء العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)

تجمع الأسبوع الماضي أكثر من عشرين متطوعاً في قاعة بسيدني للمشاركة في ويكيبيديا "Edit-a-thon" ، والتي تهدف إلى كتابة ملفات تعريف عن النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) اللواتي يستحقن التقدير. وفي غضون ساعتين، أنشأت المجموعة ومعظمها من النساء تسعة مقالات جديدة حول النساء وحررت 22 ملفاً شخصياً لإضافة المزيد من المعلومات حول الجوائز التي حصلن عليها.



Annie Reynolds (second from left) is part of a larger project aimed at closing the gender gap on Wikipedia, attending edit-a-thons to encourage young volunteers to continue the movement. Source: Supplied قالت ألكسندرا ديكي، إحدى المنظمات للحدث، إن هذا الحدث استضافته نساء في STEM للإشادة بالنساء المنسيات في نفس مجالاتهن واللواتي يستحقن أن نتذكرهن. وأضافت أنه يتم استبعاد 50 في المئة من السكان في ضوء التغييرات التي تحدث في مجتمعنا.





ومن الملفات الشخصية التي كتبتها ألكسندرا كجزء من edit-a-thon كانت للسيدة سو فليتشر التي فازت بوسام أستراليا في عام 2021 لعملها المتميز في علم الأعصاب.





وقد حضرت آني هذا الحدث لمساعدة الكتاب الجدد على تعلم خصوصيات وعموميات ويكيبيديا، على أمل أن يواصلوا إرث دفع النساء المحترمات إلى الأمام عبر الإنترنت.





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