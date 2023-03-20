هذا هو السؤال الذي يعتقد المهاجرون أنه لا ينبغي طرحه في طلبات العمل

النقاط الرئيسية: التمييز ضد العمال الذين يحملون تأشيرات مؤقتة «منتشر على نطاق واسع»

قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (54 في المائة) إنهم تعرضوا للتمييز في العمل

دعا التقرير إلى نشر الوعي عن الحقوق في مكان العمل بشكل أفضل «لسد فجوة المعرفة في مجتمعات المهاجرين»

غالبًا ما يكون هذا أحد الأسئلة الأولى التي يتم طرحها عند ملء طلب الوظيفة والذي تعتقد رادا نيوبان أنه كان سببا في استبعادها من العديد من الوظائف التي تقدمت لها.





«هل أنت مقيم دائم في أستراليا أم أنك في البلد بتأشيرة؟ إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة، فما نوع التأشيرة؟»





جاءت السيدة نيوبان إلى أستراليا من نيبال في عام 2017 مع زوجها براتيك سيغديل.





لقد أكملت درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وأمضت ستة أشهر تعمل في بلدها الأصلي قبل الهجرة إلى أستراليا لدراسة المحاسبة وتأمل في العمل في القطاع المصرفي في خدمة العملاء.





قالت السيدة نيوبان: «في كل مرة وضعت فيها حالة التأشيرة الخاصة بي، تم رفضي في ذلك الوقت».



تقول رادا نيوبان وزوجها براتيك سيغديل إن محاولة العثور على عمل في المجالات التي لديهم مؤهلات فيها تمثل تحديًا كمهاجرين. Source: Supplied بعد إحباطها من عدم قدرتها على الحصول على عمل في مجال عملها، والحاجة إلى العمل، أمضت ستة أشهر في إكمال الشهادة الثالثة في الرعاية الفردية جنبًا إلى جنب مع درجة الماجستير في المحاسبة ووجدت عملاً في رعاية المسنين.





عملت مع كبار السن لمدة أربع سنوات حتى حصلت على عمل في قطاعها المفضل العام الماضي.





يقول مات كونكل، الرئيس التنفيذي لمركز العمال المهاجرين، إن التمييز ضد العمال الذين يحملون تأشيرات مؤقتة «منتشر على نطاق واسع».





وقال إن تقريرًا أصدره المركز يوم الاثنين وجد أن الكثيرين ممنوعون حتى من التقدم لأنواع معينة من الوظائف بسبب حالة التأشيرة الخاصة بهم.



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قال السيد كونكل: «نحن ندعو الحكومة إلى تغيير قوانين التمييز بحيث يصبح التمييز ضد شخص ما على أساس تأشيرته غير قانوني بنفس الطريقة التي يكون بها التمييز ضد شخص ما بسبب عرقه أو طبقته أو جنسه أو دينه وما إلى ذلك مخالفًا للقانون».





استند التقرير، الذي يحمل عنوان «Insecure by design: Australia’s migration system and migrant workers»، إلى ردود استقصائية لأكثر من 1000 عامل مهاجر.





يقول السيد كونكل: «قد تكون وجهة النظر هي أن تأشيرتهم المؤقتة تجعلهم خيارًا أقل جاذبية للتوظيف على المدى الطويل أو أن احتمالات إبقائهم في العمل تقل، ولكن ما وجدناه مرة أخرى في هذا التقرير هو أن الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مؤقتة هم أكثر رغبة في البقاء على اتصال مع صاحب العمل من أولئك المولودين في البلاد».





بالإضافة إلى اقتراح جعل منع العمال المهاجرين من التقدم للوظائف أو التمييز ضدهم في العمل على أساس حالة الهجرة أمرًا غير قانوني، قدم التقرير عددًا من التوصيات الأخرى.





وكان من بينها التعرف بشكل أفضل على مهارات ومساهمات العمال المهاجرين.





قال السيد كونكل: «نشهد تباينًا كبيرًا حقًا بين المهارات التي يتمتع بها العمال المهاجرون في أستراليا والصناعات التي ينتهي بهم الأمر إلى العمل فيها».



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قالت السيدة نيوبان إنها تشعر بأنها مهاجرة، وعليها أن تعمل بجد لتحقيق نفس النتيجة مثل المقيمين الدائمين.





وقالت إنه في حين أنها (وغيرها من المهاجرين الذين تعرفهم في أدوار المبتدئين مثل منصبها الحالي في خدمة الرهن العقاري) حاصلة على درجة الماجستير، فإن المقيمين الدائمين في أستراليا غالبًا ما يحصلون على وظائف مماثلة لوظيفتها بمجرد الحصول على دبلوم أو شهادة، وأحيانًا حتى في مجال مختلف تمامًا.





لم يتمكن زوجها، الحاصل على شهادة في العلاقات الدولية والصحافة، من الحصول على عمل في مجال الإعلام، وهي صناعة عمل فيها لمدة ست سنوات تقريبًا في نيبال.





ويعمل زوجها الآن كمقدم دعم لذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا.





أمضى السيد سيغدال ثلاث سنوات في العمل في مجال رعاية المسنين، حيث قال إنه عانى من العنصرية بشكل مستمر.



Like many other migrants, Rhada and her husband have both worked in aged care, as that is where they have been able to obtain work. Source: Getty / Maskot قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (54 في المائة) إنهم تعرضوا للتمييز في العمل، وأبلغ أكثر من ثلث المشاركين (38 في المائة) عن التنمر والإساءة اللفظية (37 في المائة).





قال السيد سيغدال إن العنصرية من العملاء عادة ما تكون علنية تمامًا.





وقال: «في بعض الأحيان يسيئون لفظيًا جدًا للموظفين أصحاب البشرة السمراء ويقولون ارجع إلى بلدك، فأنت لست أستراليًا، ابحث لي عن شخص يتحدث الإنجليزية بشكل أفضل منك».





قال إن بعض زملائه في العمل عاملوه والمهاجرين الآخرين على أنهم «أقل منهم» من خلال عدم تقديم المساعدة في المهام عندما يُطلب منهم ذلك. كان هذا مختلفًا عن الطريقة التي تعاملوا بها مع الزملاء الآخرين.



Despite his qualifications, experience and passion for journalism, Pratik Sigdel is working as a disability support worker. Source: Supplied ودعا التقرير إلى وضع حد لما وصفه بـ «نظام الهجرة النخبوي».





وجاء في التقرير: «تحتاج إلى تأشيرة دائمة للحصول على وظيفة لائقة، وتحتاج إلى وظيفة لائقة يمكنك من خلالها كسب نقاط الهجرة للحصول على تأشيرة دائمة».





قال السيد كونكل إن العديد من شروط التأشيرات مقيدة للغاية ويجب إزالتها.





كما دعا التقرير إلى نشر الوعي عن الحقوق في مكان العمل بشكل أفضل «لسد فجوة المعرفة في مجتمعات المهاجرين» وتحسين الأمن الوظيفي والوصول إلى العدالة.





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