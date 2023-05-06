أثارت عملة أسترالية مميزة من فئة الدولارين غضب حكومة أجنبية. إليكم السبب

النقاط الرئيسية: طالبت الحكومة الشيوعية في فيتنام أستراليا بالتوقف عن إصدار عملات تذكارية تقول إنها تظهر علم فيتنام الجنوبية

صدرت دار سك العملة الملكية الأسترالية 85000 مجموعة من العملات الذهبية والفضية بقيمة 2 دولار للاحتفال بالذكرى الخمسين لانسحاب القوات الأسترالية من جنوب فيتنام

قالت دار سك العملة في بيان: "تصميم العملة يعكس ألوان شرائط ميداليات الخدمة الممنوحة للأستراليين الذين خدموا في فيتنام"

طالبت الحكومة الشيوعية في فيتنام أستراليا بالتوقف عن إصدار عملات تذكارية تقول إنها تظهر علم فيتنام الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما نفته كانبيرا يوم الجمعة.





في أبريل، أصدرت دار سك العملة الملكية الأسترالية 85000 مجموعة من العملات الذهبية والفضية بقيمة 2 دولار للاحتفال بالذكرى الخمسين لانسحاب القوات الأسترالية من جنوب فيتنام.



اقرأ المزيد منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء مرحلة أزمة الوباء لكن ليس كوفيد

وتم حظر العلم الأصفر والأحمر لفيتنام الجنوبية من قبل الحكومة الفيتنامية.





وكتبت فام ثو هانغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية على صفحة الفيسبوك الرسمية للحكومة يوم الخميس"إننا نأسف ونحتج بشدة على سك العملة الملكية الأسترالية والبريد الأسترالي لإصدارهما عملة عليها صورة العلم الأصفر، علم نظام لم يعد موجودًا".



وقالت إن فيتنام ناقشت الأمر مع الحكومة الأسترالية وطلبت وقف تداول العملات المعدنية.





وأشارت أستراليا وفيتنام إلى نية الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة رئيس الجمعية الوطنية فونغ دينه هيو إلى كانبيرا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وقالت المتحدثة "هذا يتعارض تماما مع اتجاه التنمية الجيد (لتلك الجهود)".





ودافعت دار سك العملة الملكية الأسترالية عن العملات يوم الجمعة.





وقالت دار سك العملة في بيان: "تصميم العملة يعكس ألوان شرائط ميداليات الخدمة الممنوحة للأستراليين الذين خدموا في فيتنام، بما في ذلك ميدالية الخدمة الفيتنامية، التي قدمت في عام 1968".





"لا تعترف الحكومة الأسترالية بعلم جمهورية فيتنام السابقة"



وأكثر من 60 ألف جندي أسترالي خدموا في حرب فيتنام، وقتل 523 وأصيب حوالي 2400، وفقًا لموقع النصب التذكاري للحرب في البلاد.





وكانت أطول مشاركة لأستراليا في حرب خلال القرن العشرين وأصبحت لا تحظى بشعبية كبيرة حيث تظاهر الآلاف ضد دور أستراليا في أوائل السبعينيات.





وانسحبت القوات الأسترالية من فيتنام في عام 197 ، قبل عامين من اقتحام الشيوعيين من الشمال سايغون وإعلان النصر في 30 نيسان/أبريل 1975.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



