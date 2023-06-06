أزمة تكلفة المعيشة تلقي بظلالها: هل أصبح الزبائن في أستراليا مطالبين بدفع البقشيش؟

النقاط الرئيسية: في أستراليا، تعتبر هذه الممارسة طوعية تمامًا وهي أقل شيوعًا بكثير

في حين أعرب بعض العملاء عن إحباطهم من الاتجاه المتنامي، يعتقد البعض الآخر أنه معقول تمامًا

ابتداءا من 1 يوليو سيكون الحد الأدنى للأجور في أستراليا 23.23 دولارًا في الساعة

في أماكن مثل الولايات المتحدة، يعتبر البقشيش أمرا غير قابلا للتفاوض تقريبًا في كل مكان من المطاعم إلى سيارات الأجرة والفنادق.





على الرغم من أنه ليس مطلبًا قانونيًا إلا أنه يعتبر إلزاميًا على نطاق واسع.





في أستراليا، تعتبر هذه الممارسة طوعية تمامًا وهي أقل شيوعًا بكثير .





ولكن هل هذا في طريقه إلى التغير؟



Automatic tips are becoming a common sight on food delivery apps and QR code menus. Source: SBS بدأت التكنولوجيا مثل أنظمة الطلب عبر الإنترنت وتطبيقات توصيل الطعام وحتى آلات EFTPOS في جميع أنحاء أستراليا في سؤال العملاء عما إذا كانوا يرغبون في دفع البقشيش.





حتى أن البعض يختار دفع البقشيش تلقائيًا ، مما يضطر المستفيدين من الخدمة إلى إبداء رغبتهم في عدم الدفع بوضوح.





في حين أعرب بعض العملاء عن إحباطهم من الاتجاه المتنامي، يعتقد البعض الآخر أنه معقول تمامًا.





ستايسي تشابمان أسترالية، لكنها عاشت في كاليفورنيا لمدة 20 عامًا حيث اعتادت دائمًا على ترك البقشيش لمقدمي الخدمات.





يتراوح الحد الأدنى للأجور عبر الولايات الأمريكية من 7.25 دولارًا أمريكيًا (10.88 دولارًا أستراليا) إلى 16.50 دولارًا أمريكيًا (24.75 دولارًا أستراليا) في الساعة.





ابتداءا من 1 يوليو ، بعد حكم لجنة العمل العادل هذا الأسبوع.





وقالت: «لطالما شعرت بنوع من الفخر لأن الأستراليين لم يحتاجوا أبدًا إلى البقشيش لأننا ندفع حدًا أدنى لائقًا للأجور؛ وعندما كنت عاملة في مستشفى (في أستراليا) تمكنت من أن أعيش حياة كريمة بالأجر الذي كنت أحصل عليه».



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لكن بعد عودتها إلى بلدها، تغيرت وجهة نظرها، وهي تعتقد أن عمال الضيافة ومقدمي الخدمات اليوم لا يحصلون على رواتب كافية.





إنها الآن تترك دائمًا بقشيشا لعمال الضيافة ومقدمي الخدمات.





«إذا حصلت على باديكير، أدفع البقشيش. إذا حصلت على تدليك، سأدفع بقشيش. لا يقتصر الأمر على النوادل فقط».





«جميع العاملين في القطاعات الخدمية يتقاضون رواتب منخفضة».





تنظر السيدة تشابمان إلى البقشيش كوسيلة لدعم العمال ذوي الأجور المنخفضة ومكافأة العمل عالي الجودة.



يقول عمال الضيافة إن البقشيش هو «مجاملة عامة»

يعمل العديد من عمال الضيافة كعمال غير رسميين لا ينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ويقول البعض إن البقشيش يجب أن يكون ممارسة شائعة.





جيما ووكر هي نادلة تبلغ من العمر 23 عامًا من ملبورن وعملت في مجال الضيافة لمدة ست سنوات تقريبًا. تقول ووكر إنها تتلقى البقشيش مما يقرب من نصف عملائها.





تقول السيدة ووكر إن مقارنة ثقافة البقشيش الأسترالية بالنظام الأمريكي ليست مفيدة أو ذات صلة.





وقالت: «إنه اقتصاد مختلف تمامًا، وقضايا الحد الأدنى للأجور مختلفة تمامًا عن اقتصادنا».





«لا يتقاضى عمال الضيافة الأستراليون رواتب عالية... عادة ما يكون الحد الأدنى للأجور تقريبًا، وهو أمر لا يساعد على العيش الكريم، ولكن يمكننا دائمًا دفع بعض النقود الإضافية من خلال البقشيش لجعل الحياة أكثر سلاسة وأسهل قليلاً.»



Hospitality worker Gemma Walker believes tipping should be the norm in Australia. وتقول إنه خلال أزمة تكلفة المعيشة، حصل العديد من العمال أيضًا على نوبات عمل أقل.



هل ينقل أصحاب الأعمال التكاليف إلى العملاء؟

يقول توني جرين، الرئيس التنفيذي لهيئة الدفاع عن خدمات الأغذية الأسترالية - التي تأسست قبل عامين للمساعدة في إعادة بناء الصناعة خلال جائحة فيروس كورونا - إن ثقافة البقشيش تبدو وكأنها تتغير.





يقول السيد غرين، الذي عمل في مجال الضيافة كطاهٍ لأكثر من عقد من الزمان، إنه على الرغم من أن البقشيش لا يزال طوعيًا في أستراليا، إلا أنه شهد ارتفاعًا في الأماكن التي تشجع هذه الممارسة.





وقال: «إنه وقت صعب حقًا في الوقت الحالي، للجميع: العملاء والعمالة وأصحاب العمل».





يقول السيد غرين إن مالكي الأماكن والمشغلين يواجهون ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار البقالة المتضخمة وارتفاع الإيجارات وفواتير الطاقة.





ولكن السيد جرين يؤكد إنه في حين أن الزيادة بنسبة 5.75 في المائة في الحد الأدنى للأجور ستشكل تكلفة إضافية لأصحاب العمل، فلا ينبغي أن يكون الأمر متروكًا للعملاء تلقائيًا لدفع الثمن.





وقال: «أصحاب أماكن الضيافة لديهم علاقة مع موظفيهم وهم مسؤولون عن دفع رواتبهم».





«أعتقد أن الأستراليين سيقدمون بقشيشا سخية جدًا إذا حصلوا على خدمة رائعة، لذلك أود أن أشجع الشركات على بذل قصارى جهدها لتقديم تجربة جيدة للعملاء، ونأمل نتيجة لذلك أن يدفع الزبائن المزيد من البقشيش.»





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