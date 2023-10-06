مع اقتراب الاستفتاء: السيناتور الأبوروجينية ليديا ثورب تتعرض للتهديد من جماعات متطرفة "غامضة"

يحذر أحد الخبراء البارزين من أن وسائل الإعلام تُستخدم لتضخيم خطاب الكراهية للجماعات اليمينية المتطرفة.

Lidia Thorpe in sunglasses.

Lidia Thorpe speaking on Thursday after she was subjected to an online threat. She says she'll appear in public each day before the referendum and told extremists to 'come at me'. Source: AAP / Joel Carrett

النقاط الرئيسية:
  • خبير يحذر من أن المتطرفين اليمينيين "الغامضين" يستخدمون وسائل الإعلام لتضخيم رسالتهم.
  • تعرضت ليديا ثورب للتهديد في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت هذا الأسبوع.
  • أدانت الحكومة الفيديو والشرطة الفدرالية تحقق في الحادثة.
حذر خبير في شؤون التطرف من أن "خلايا صغيرة غامضة" من المتطرفين تستخدم وسائل الإعلام لتضخيم رسالتهم، بعد أن نشرت جماعة يمينية غير معروفة تهديدًا عبر الإنترنت للسيناتور المستقلة ليديا ثورب.
وصرحت ثورب أن الفيديو أظهر أن استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان كان "عملاً من أعمال الإبادة الجماعية ضد شعبي"، ووعدت بالظهور علنًا كل يوم قبل موعد الاستفتاء حتى "يتمكن الفاشيون ... من مهاجمتي".

تحقق الشرطة في مقطع الفيديو الذي نُشر هذا الأسبوع، والذي يُظهر رجلاً ملثمًا يحرق علمًا للسكان الأصليين، ويدلي بتصريحات عنصرية حول شعوب السكان الأصليين، ويشير إلى ثورب والحكومة الأسترالية.

وقد اختارت SBS News عدم ذكر اسم المجموعة التي نشرت الفيديو.
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الجماعات اليمينية و استغلال وسائل الإعلام

يقول ليفي ويست، محاضر الإرهاب والأمن القومي في جامعة تشارلز ستورت، إن مقاطع الفيديو مثل تلك كانت "جزءًا من استراتيجية" تستخدمها "المجموعات اليمينية الصغيرة مثل هذه".

وتابع موضحا: "الهدف هو إبراز اسم خلية صغيرة من الأشخاص في الصحف وأن تحظى بتغطية إخبارية".
Lidia Thorpe stands in front of microphones outside
Lidia Thorpe says she will appear publicly before the referendum, but can't trust police protection she has been offered. Source: AAP / Joel Carrett
وحذر ويست من استخدام التغطية الإعلامية للترويج للتجنيد لتلك الأفكار، وهو ما وصفه بأنه "فكرة واسعة الانتشار".

"لا يكمن الخطر في أن يذهب شخص ما وينضم إلى تلك الخلية المكونة من خمسة رجال على الأرجح، بل يكمن في أن يستلهم شخص ما هذه الدعوة لحمل السلاح ويتبنى الاقتراح المتضمن في هذا الفيديو."

الحكومة تدين الفيديو وتدعو لعدم تضخيمه

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إنه من المهم عدم نشر المحتوى "بأي شكل من الأشكال"، محذرة من أن عددًا من الجماعات المتطرفة تستخدم الاستفتاء "لتحفيز مجتمعاتها".

وقالت "إن سلوكهم بغيض ونحن نرفضه تماما. علينا أن نقف بقوة كسياسيين ضد هذا النوع من السلوك الذي يستهدف من يدافعون عن مجتمعاتهم في هذا البرلمان".
Clare O'Neil wearing a red suit and white top in the House of Representatives.
Clare O’Neil says the video should not be amplified. Source: AAP / Mick Tsikas
ودعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى "أن يكون الناس محترمين مع بعضهم البعض" خلال المناقشة.

وقال "لقد شاهدت الفيديو... إن هذا النوع من الخطابة والتصريحات النازية الموجودة في هذا الفيديو ليس لها مكان في الخطاب السياسي الأسترالي".

وقالت ثورب للصحفيين مساء الأمس إنها تلقت عددا من التهديدات في الأشهر الأخيرة وزعمت أنها كانت في "منفى" لعدة أشهر.
"لمدة أربعة أشهر، لم يُسمح لي بالبقاء في منزلي، لأن هناك أناس يريدون قتلي".

وزعمت ثورب أيضًا أنها لا تستطيع الاعتماد على حماية الشرطة الممنوحة للبرلمانيين لأنهم "يقتلون شعبي"، وادعت أن ألبانيزي أراد "أن يخرج الفاشيون ويقبضوا علي".

وقالت للصحفيين في ملبورن: "لن أختبئ للأيام التسعة المقبلة (قبل يوم الاستفتاء). ستسمعون مني وستروني. أعلم أنني لست خائفة".

كما ربط زعيم الائتلاف بيتر داتون مقطع الفيديو الذي وصفه بالـ"المختل تمامًا" بقرار ألبانيزي حول إجراء الاستفتاء.

وأضاف داتون: "أنت تتحدث عن أفراد الأسرة الواحد ضد بعضهم، والمجتمعات ضد بعضها الآخر، هذه البيئة تؤدي في ظل تلك الظروف إلى قيام مجانين متطرفين بالإدلاء بتعليقات مثل تلك التي أدلوا بها فيما يتعلق بالسناتور ثورب. أنا أدين ذلك تمامًا".
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الشرطة تتواصل مع تويتر "X" على الفور لإزالة الفيديو

وقال المتحدث باسم الشرطة الفدرالية أنها اتصلت "على الفور" بشركة X - تويتر سابقا - بمجرد علمها بالفيديو لإزالته، وأي شخص تثبت مسؤوليته قد يواجه غرامات أو السجن.

وأضاف أن "الشرطة الفدرالية تحقق في الأمر ولن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر في هذه المرحلة".

"لقد زادت البلاغات عن المضايقات والإزعاج والاتصالات الهجومية والتهديدية ضد البرلمانيين [أو] المكاتب الانتخابية في العامين الماضيين، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

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نشر في: 6/10/2023 12:04pm
By Finn McHugh
المصدر: SBS
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