مع اقتراب الاستفتاء: السيناتور الأبوروجينية ليديا ثورب تتعرض للتهديد من جماعات متطرفة "غامضة"

النقاط الرئيسية: خبير يحذر من أن المتطرفين اليمينيين "الغامضين" يستخدمون وسائل الإعلام لتضخيم رسالتهم.

تعرضت ليديا ثورب للتهديد في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت هذا الأسبوع.

أدانت الحكومة الفيديو والشرطة الفدرالية تحقق في الحادثة.

حذر خبير في شؤون التطرف من أن "خلايا صغيرة غامضة" من المتطرفين تستخدم وسائل الإعلام لتضخيم رسالتهم، بعد أن نشرت جماعة يمينية غير معروفة تهديدًا عبر الإنترنت للسيناتور المستقلة ليديا ثورب.



وصرحت ثورب أن الفيديو أظهر أن استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان كان "عملاً من أعمال الإبادة الجماعية ضد شعبي"، ووعدت بالظهور علنًا كل يوم قبل موعد الاستفتاء حتى "يتمكن الفاشيون ... من مهاجمتي".





تحقق الشرطة في مقطع الفيديو الذي نُشر هذا الأسبوع، والذي يُظهر رجلاً ملثمًا يحرق علمًا للسكان الأصليين، ويدلي بتصريحات عنصرية حول شعوب السكان الأصليين، ويشير إلى ثورب والحكومة الأسترالية.





وقد اختارت SBS News عدم ذكر اسم المجموعة التي نشرت الفيديو.



الجماعات اليمينية و استغلال وسائل الإعلام





يقول ليفي ويست، محاضر الإرهاب والأمن القومي في جامعة تشارلز ستورت، إن مقاطع الفيديو مثل تلك كانت "جزءًا من استراتيجية" تستخدمها "المجموعات اليمينية الصغيرة مثل هذه".





وتابع موضحا: "الهدف هو إبراز اسم خلية صغيرة من الأشخاص في الصحف وأن تحظى بتغطية إخبارية".



Lidia Thorpe says she will appear publicly before the referendum, but can't trust police protection she has been offered. Source: AAP / Joel Carrett وحذر ويست من استخدام التغطية الإعلامية للترويج للتجنيد لتلك الأفكار، وهو ما وصفه بأنه "فكرة واسعة الانتشار".





"لا يكمن الخطر في أن يذهب شخص ما وينضم إلى تلك الخلية المكونة من خمسة رجال على الأرجح، بل يكمن في أن يستلهم شخص ما هذه الدعوة لحمل السلاح ويتبنى الاقتراح المتضمن في هذا الفيديو."



الحكومة تدين الفيديو وتدعو لعدم تضخيمه

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إنه من المهم عدم نشر المحتوى "بأي شكل من الأشكال"، محذرة من أن عددًا من الجماعات المتطرفة تستخدم الاستفتاء "لتحفيز مجتمعاتها".





وقالت "إن سلوكهم بغيض ونحن نرفضه تماما. علينا أن نقف بقوة كسياسيين ضد هذا النوع من السلوك الذي يستهدف من يدافعون عن مجتمعاتهم في هذا البرلمان".



Clare O’Neil says the video should not be amplified. Source: AAP / Mick Tsikas ودعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى "أن يكون الناس محترمين مع بعضهم البعض" خلال المناقشة.





وقال "لقد شاهدت الفيديو... إن هذا النوع من الخطابة والتصريحات النازية الموجودة في هذا الفيديو ليس لها مكان في الخطاب السياسي الأسترالي".





وقالت ثورب للصحفيين مساء الأمس إنها تلقت عددا من التهديدات في الأشهر الأخيرة وزعمت أنها كانت في "منفى" لعدة أشهر.



"لمدة أربعة أشهر، لم يُسمح لي بالبقاء في منزلي، لأن هناك أناس يريدون قتلي".





وزعمت ثورب أيضًا أنها لا تستطيع الاعتماد على حماية الشرطة الممنوحة للبرلمانيين لأنهم "يقتلون شعبي"، وادعت أن ألبانيزي أراد "أن يخرج الفاشيون ويقبضوا علي".





وقالت للصحفيين في ملبورن: "لن أختبئ للأيام التسعة المقبلة (قبل يوم الاستفتاء). ستسمعون مني وستروني. أعلم أنني لست خائفة".





كما ربط زعيم الائتلاف بيتر داتون مقطع الفيديو الذي وصفه بالـ"المختل تمامًا" بقرار ألبانيزي حول إجراء الاستفتاء.





وأضاف داتون: "أنت تتحدث عن أفراد الأسرة الواحد ضد بعضهم، والمجتمعات ضد بعضها الآخر، هذه البيئة تؤدي في ظل تلك الظروف إلى قيام مجانين متطرفين بالإدلاء بتعليقات مثل تلك التي أدلوا بها فيما يتعلق بالسناتور ثورب. أنا أدين ذلك تمامًا".



اقرأ المزيد تحذير من عودة السياسات العنصرية بأستراليا

الشرطة تتواصل مع تويتر "X" على الفور لإزالة الفيديو





وقال المتحدث باسم الشرطة الفدرالية أنها اتصلت "على الفور" بشركة X - تويتر سابقا - بمجرد علمها بالفيديو لإزالته، وأي شخص تثبت مسؤوليته قد يواجه غرامات أو السجن.





وأضاف أن "الشرطة الفدرالية تحقق في الأمر ولن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر في هذه المرحلة".





"لقد زادت البلاغات عن المضايقات والإزعاج والاتصالات الهجومية والتهديدية ضد البرلمانيين [أو] المكاتب الانتخابية في العامين الماضيين، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.



