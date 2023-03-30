الحكومة تطرح أمام البرلمان مشروع استفتاء تاريخي على تعديل الدستور لمنح صوت للسكان الأصليين

قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل الدستور الأسترالي بما يؤدي لمنح السكان الأصليين صوتاً في البرلمان.

People clap at the Parliament House

Prime Minister Anthony Albanese said the Voice would be gender balanced, include youth representatives, and members would be determined in line with the wishes of the Indigenous nations' representatives. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية
  • قدمت الحكومة مشروع قانون لمنح صوت للسكان الأصليين أمام البرلمان
  • المدعي العام مارك دريفوس قال إن الوقت لإنصاف السكان الأصليين
  • زعيم الائتلاف بيتر دوتون الذي لم يكشف عن موقفه، تغيّب عن الجلسة
اتخذ حزب العمال الخطوة الرسمية الأولى نحو منح صوت للسكان الأصليين أمام البرلمان، حيث أعلن المدعي العام مارك دريفوس أن الوقت قد حان "لنهج مختلف" بعد الحرمان الذي تعرض له السكان الأصليين.

قدم دريفوس تشريعاً إلى البرلمان يوم الخميس، وهو اليوم الأخير للجلسة من الشهر، والذي سيجري يمهد الطريق أمام الأستراليين للتصويت في استفتاء نهاية العام.

لم يكن زعيم الائتلاف بيتر داتون حاضراً في القاعة أثناء الخطاب الذي بدا أنه جرى بحضور أقل من نصف نواب المعارضة.

وقال دريفوس إن مشروع القانون، الذي سيتضمن أيضاً تحركاً للاعتراف بالأستراليين من الأمم الأولى في الدستور، من شأنه أن "يصحح 120 عاماً من الإقصاء الصريح" للسكان الأصليين في الوثيقة التأسيسية لأستراليا.
A man wearing a suit and tie speaking while standing at a lectern.
Attorney-General Mark Dreyfus says it's time for a different approach on Indigenous disadvantage. Source: AAP / Lukas Coch
أضاف، "لقد استمرت ثقافات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس - وعلاقتهم بأراضيهم ومياههم وسمائهم".

وقال دريفوس "نحن نفشل" في سد الفجوة في عدم المساواة مع السكان الأصليين الأستراليين، على الرغم من حكم مابو والاعتذار عن الأجيال المسروقة.
اقرأ أيضاً

فيفا تجرّد إندونيسيا من استضافة مونديال تحت 20 عاماً بعد اعتراضها على مشاركة منتخب إسرائيل

وحضر حوالي 20 عضواً من الائتلاف للاستماع إلى خطاب دريفوس، بما في ذلك مجموعة من المواطنين المنخرطين في حملة ضد منح صوت للسكان الأصليين.

ولم يكن زعيم الائتلاف بيتر داتون، الذي لم يكشف بعد عن موقفه، حاضراً في القاعة أثناء إلقاء الخطاب.

ولم يتحدث أي من أعضاء الائتلاف بعد انتهاء خطاب دريفوس.
وقالت وزيرة السكان الأصليين الأسترالية ليندا بورني إن كيفية تعامل الائتلاف مع القضية مسألة تعود لهم.

أضافت، "لم ألاحظ كثيراً ما كان يجري على الجانب الآخر ... ما أعرفه هو أن الحكومة ملتزمة بهذا الأمر بشكل كامل".

وقالت بورني منح صوت للسكان الأصليين والاعتراف الدستوري بهم يتعلقان بـ "استكمال شهادة ميلاد أمتنا"، معلنة "أننا نقترب خطوة واحدة من صنع التاريخ".

وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد كشف الأسبوع الماضي عن السؤال الذي سيتم طرحه على الأستراليين في الاستفتاء.

واستقر حزب العمل على الصياغة بعد شهور من التشاور مع مجموعة عمل خاصة بمنح صوت للسكان الأصليين، واجتمعت أيضاً مع داتون في مناسبات متعددة.
Man speaking at lectern surrounded by supporters.
Anthony Albanese surrounded by members of the First Nations Referendum Working Group speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra. Source: AAP / Lukas Coch
وقال دريفوس إن البرلمان سيكون لديه أيضاً القدرة على تعديل آليات منح صوت للسكان الأصليين في المستقبل.

من جهته كشف ألبانيزي أن صوت السكان الأصليين سيكون متوازناً بين الجنسين، ويشمل ممثلين للشباب، وسيتم تحديد الأعضاء بما يتماشى مع رغبات ممثلي الشعوب الأصلية.
اقرأ أيضاً

مئات الآلاف في مواجهة انتهاء صلاحية الفائدة الثابتة: كيف عليك مفاوضة البنوك حيال الرهن العقاري؟

ولم يكشف حزب الأحرار بعد عن موقفه من منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان، بعد أشهر من إعلان حليفه الحزب الوطني أنه سيعارض المشروع.

وسوف يكون ما بت يعرف ب، “The Voice” هيئة استشارية تقدم مدخلات إلى البرلمان والحكومة بشأن القضايا التي تؤثر على سكان أستراليا الأصليين. ولن يكون لها حق النقض (الفيتو) على سياسة الحكومة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.
شارك
نشر في: 30/03/2023 11:50am
آخر تحديث: 30/03/2023 12:01pm
By Finn McHugh
المصدر: SBS
Available in other languages
الموضوع
Australia

اخترنا لك

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

08:16
Ambulances arrive at St Vincent's Hospital

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

15:53
IMG_8013.jpg

'The road hasn't been easy': Arab women climbing the career ladder in Australia