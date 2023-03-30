الحكومة تطرح أمام البرلمان مشروع استفتاء تاريخي على تعديل الدستور لمنح صوت للسكان الأصليين

النقاط الرئيسية قدمت الحكومة مشروع قانون لمنح صوت للسكان الأصليين أمام البرلمان

المدعي العام مارك دريفوس قال إن الوقت لإنصاف السكان الأصليين

زعيم الائتلاف بيتر دوتون الذي لم يكشف عن موقفه، تغيّب عن الجلسة

اتخذ حزب العمال الخطوة الرسمية الأولى نحو منح صوت للسكان الأصليين أمام البرلمان، حيث أعلن المدعي العام مارك دريفوس أن الوقت قد حان "لنهج مختلف" بعد الحرمان الذي تعرض له السكان الأصليين.





قدم دريفوس تشريعاً إلى البرلمان يوم الخميس، وهو اليوم الأخير للجلسة من الشهر، والذي سيجري يمهد الطريق أمام الأستراليين للتصويت في استفتاء نهاية العام.





لم يكن زعيم الائتلاف بيتر داتون حاضراً في القاعة أثناء الخطاب الذي بدا أنه جرى بحضور أقل من نصف نواب المعارضة.





وقال دريفوس إن مشروع القانون، الذي سيتضمن أيضاً تحركاً للاعتراف بالأستراليين من الأمم الأولى في الدستور، من شأنه أن "يصحح 120 عاماً من الإقصاء الصريح" للسكان الأصليين في الوثيقة التأسيسية لأستراليا.



Attorney-General Mark Dreyfus says it's time for a different approach on Indigenous disadvantage. Source: AAP / Lukas Coch أضاف، "لقد استمرت ثقافات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس - وعلاقتهم بأراضيهم ومياههم وسمائهم".





وقال دريفوس "نحن نفشل" في سد الفجوة في عدم المساواة مع السكان الأصليين الأستراليين، على الرغم من حكم مابو والاعتذار عن الأجيال المسروقة.



وحضر حوالي 20 عضواً من الائتلاف للاستماع إلى خطاب دريفوس، بما في ذلك مجموعة من المواطنين المنخرطين في حملة ضد منح صوت للسكان الأصليين.





ولم يكن زعيم الائتلاف بيتر داتون، الذي لم يكشف بعد عن موقفه، حاضراً في القاعة أثناء إلقاء الخطاب.





ولم يتحدث أي من أعضاء الائتلاف بعد انتهاء خطاب دريفوس.



وقالت وزيرة السكان الأصليين الأسترالية ليندا بورني إن كيفية تعامل الائتلاف مع القضية مسألة تعود لهم.





أضافت، "لم ألاحظ كثيراً ما كان يجري على الجانب الآخر ... ما أعرفه هو أن الحكومة ملتزمة بهذا الأمر بشكل كامل".





وقالت بورني منح صوت للسكان الأصليين والاعتراف الدستوري بهم يتعلقان بـ "استكمال شهادة ميلاد أمتنا"، معلنة "أننا نقترب خطوة واحدة من صنع التاريخ".





وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد كشف الأسبوع الماضي عن السؤال الذي سيتم طرحه على الأستراليين في الاستفتاء.





واستقر حزب العمل على الصياغة بعد شهور من التشاور مع مجموعة عمل خاصة بمنح صوت للسكان الأصليين، واجتمعت أيضاً مع داتون في مناسبات متعددة.



Anthony Albanese surrounded by members of the First Nations Referendum Working Group speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra. Source: AAP / Lukas Coch وقال دريفوس إن البرلمان سيكون لديه أيضاً القدرة على تعديل آليات منح صوت للسكان الأصليين في المستقبل.





من جهته كشف ألبانيزي أن صوت السكان الأصليين سيكون متوازناً بين الجنسين، ويشمل ممثلين للشباب، وسيتم تحديد الأعضاء بما يتماشى مع رغبات ممثلي الشعوب الأصلية.



ولم يكشف حزب الأحرار بعد عن موقفه من منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان، بعد أشهر من إعلان حليفه الحزب الوطني أنه سيعارض المشروع.





وسوف يكون ما بت يعرف ب، “The Voice” هيئة استشارية تقدم مدخلات إلى البرلمان والحكومة بشأن القضايا التي تؤثر على سكان أستراليا الأصليين. ولن يكون لها حق النقض (الفيتو) على سياسة الحكومة.





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