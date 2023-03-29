مئات الآلاف في مواجهة انتهاء صلاحية الفائدة الثابتة: كيف عليك مفاوضة البنوك حيال الرهن العقاري؟

النقاط الرئيسية: سيواجه 880 الف شخص زيادات كبيرة في اسعار الفائدة عندما ينتقلون الى معدل متغير خصوصًا ان الزيادة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ارتفعت من 0.1 % في مايو الماضي لكنه اصبح 3.6 % بعد 10 زيادات متتالية

سيواجه 880 الف شخص زيادات كبيرة في اسعار الفائدة عندما ينتقلون الى معدل متغير خصوصًا ان الزيادة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ارتفعت من 0.1 % في مايو الماضي لكنه اصبح 3.6 % بعد 10 زيادات متتالية

ينصح العملاء بالاتصال بالمقرض بثقة والتفاوض حول أفضل صفقة ممكنة ويمكنهم ايضًا التقليل من بعض المتطلبات في القرض لتكون المدفوعات اقل

تدعو مديرة الابحاث في موقع "رايت سيتي" العملاء ان الى تاريخ انتهاء القرض وللبدء بمقارنة الخيارات المتاحة:





قدمت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري قراءة اقتصادية اسبوعية، واستهلت مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia بالإضاءة حول الخيارات المتاحة امام العملاء قبل المضي بسعر فائدة متغير على الرهون العقارية.





تقول الحنبوري:





قد لا تكون الخيارات متاحة أمام جميع خصوصًا ان لم يحصلوا على زيادة على الاجور ومن تراجعت اسهمهم ولا يمكنهم اعادة التمويل





وعلى ضوء التقييم المالي للعميل، يتعين على البنوك اختبار قدرة كل عميل جديد على سداد قروضه، حتى لو ارتفعت الفائدة 3 % اخرى.





شرحت الحنبوري أن مديرة الابحاث تنصح العملاء الاتصال بالمقرض بثقة والتفاوض حول افضل صفقة ممكنة ويمكنهم ايضًا التقليل من بعض المتطلبات في القرض لتكون المدفوعات اقل ودعتهم للاستفسار اولا كيف سيصبح قرضهم وان يطلبوا من البنك ان يعطيهم السعر الذي يعطيه للعميل الجديد لأنه يعطيه عادة سعر افضل.





اما حول تبعات هذا الانتقال، تقول الحنبوري:



هناك اوضاع كارثية تواجهها شريحة واسعة من الناس التي ستشعر بضيق شديد وقد يضطرون الى البيع في وقت لاحق





الاضطرابات تستمر في بنك سيليكون فالي





حذر الرئيس التنفيذي ل"اي ان زد" شاين اليوت من الاضطرابات التي أطاحت ببنك سيليكون فالي والتي ستستمر.





توقفت الحنبوري عند هذا التحذير وتداعياته على الاقتصاد قائلة:







" بحسب اليوت ستضطر الأسر والشركات الى دفع المزيد للوصول الى الائتمان المصرفي حيث تضرب عاصفة كاملة من ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المصرفية الخارجية أسواق المال".





أشار اليوت الى ان الاضطرابات التي أطاحت ب"سيليكون فالي" و"كريدي سويس" ستلعب دورًا اضافيًا متوقعًا الا تعود الامور الى طبيعتها سريعًا. تشير الحنبوري الى قراءة اليوت قائلة:





" قد يتطلب التعافي الاقتصادي اشهرًا طويلة او حتى سنة ".





شرحت الحنبوري أن ارتفاع تكلفة التمويل والاقراض يدخل ضمن التأثيرات السلبية غير المباشرة والتي ستطال ليس فقط البنوك الأسترالية، بل القطاع المصرفي في العالم:





" ستتكبّد الشركات التي تريد تمويلًا، اما للتوسع والانتشار او التجديد أو حتى الاستمرار في تأمين الخدمات نفسها، زيادة في التكاليف ولن تتمكن من الزيادة على الافراد او المستهلكين لأنهم يعانون اصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة وسيحجمون أكثر عن الاستهلاك".





هذا وأشارت الى أن الاسواق تواجه أخطار عدة منها ارتفاع تكاليف الاقراض الخارجي والتضخم المفرط وأسواق السلع المتقلبة وارتفاعًا في مستوى عدم اليقين.





وتتعرض البيئة الاقتصادية الكلية المحفوفة بالتحديات ضغوطًا على الشركات في العالم حيث تتسع فروقات العوائد الى حد كبير ويظهر ان ارتفاع التكاليف أحدث تآكلًا في ارباح الشركات وبالنسبة للشركات الصغيرة هي معرضة لمخاطر الافلاس.





وبالنسبة للتداعيات على الاقتصاد ان ارتفاع تكاليف التمويل سينعكس تراجعا في الطلب على الاقراض وهذا ينعكس سلبا على ابطاء النمو الاقتصادي عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الانفاق مما يفاقم الركود التضخمي الذي تحدثنا عنه سابقا





ما هي توصيات البنك الدولي في تقرير جديد يحذر فيه من ان الاقتصاد العالمي قد يتباطأ حتى نهاية 2030 ؟









الإجابة في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.







هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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