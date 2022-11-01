"جربها مرة واحدة": تعرفوا إلى هذه الفاكهة المحظورة في مواصلات النقل العام والفنادق

ربما يكون الموز والأناناس والبطيخ وجوز الهند من أشهر الفواكه الاستوائية التي يمكنك شراؤها على مدار السنة في أستراليا. ولكن هناك أيضًا الكثير من الفواكه الاستوائية الأخرى الأكثر غموضًا والتي نادرًا ما يتم تصديرها إلى الخارج.





ومن هذه الفواكه هي فاكهة دوريان Durian . ويعتبر موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، وهذه الفاكهة الاستوائية الشائكة تتميز برائحة نفاذة بشكل لا يصدق. ولذلك هي محظورة في مترو الأنفاق والفنادق والأماكن المغلقة.



ومع ذلك، يجب عليك أن تجربها مرة واحدة على الأقل في حياتك. إذا سنحت لك الفرصة، فمن الأفضل أن تجرب واحدة مباشرة من مزرعة للتأكد من حصولك على أفضل جودة.





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تحتوي فاكهة دوريان من الداخل على حشوة طرية تشبه المحار الكبير. وهي وجبة خفيفة مشهورة وصحية وتحظى بشعبية في موطنها الأصلي. ومع ذلك، بمجرد تذوق هذه الفاكهة ذات الرائحة الكريهة، فأنك ستعيش تجربة لا يحتمل أن تنساها.



أشياء تحتاج معرفتها عن فاكهة دوريان

لها مظهر فريد ورائحة لا تنسى





تكون فاكهة الدوريان بشكل عام بيضاوية الشكل، وعرضها قدماً واحداً ومغطاة بمسامير رائعة المظهر. يمكن أن تزن الثمرة ما بين 2 إلى 7 أرطال، وهي ثقيلة بدرجة كافية بحيث يمكن أن تخترق الجلد إذا أمسكت بها من جسم الثمرة بدلاً من الجذع.





ومع ذلك، فإن مظهرها الخارجي يتضاءل أمام سمة أخرى من سماتها - الرائحة. تتمتع الدوريان برائحة قوية ومتدرجة تتغلغل في القشرة الخارجية وتظل باقية لفترة طويلة بعد إزالة الثمرة.



غير مرحب بها في وسائل النقل العام





نظرًا لرائحتها القوية، تم حظر دوريان في العديد من أنواع وسائل النقل العام في جميع أنحاء تايلاند واليابان وهونج كونج. في سنغافورة، يتم حظر الفاكهة في جميع أنواع وسائل النقل العام، وحتى سيارات الأجرة لديها لافتات لإعلامك بأنها ترفض نقل الركاب الذين ينقلون الفاكهة ذات الرائحة الكريهة.





فاكهة خارقة





على الرغم من الرائحة الكريهة، فإن دوريان صحية للغاية، حتى أكثر من العديد من الفواكه الأخرى. دوريان غنية بالحديد وفيتامين ج والبوتاسيوم بشكل طبيعي، وتحسن قوة العضلات وصحة الجلد وحتى تخفض ضغط الدم.





علاوة على ذلك، تحتوي الدوريان الصغيرة الواحدة على 23 جرامًا من الألياف الغذائية وهو ما يمثل تقريبًا جميع الاحتياجات الغذائية اليومية.





ومع ذلك، من المهم عدم الإفراط في تناولها، حيث تم نقل السياسي الماليزي أحمد لاي بوجانج في عام 2010 إلى المستشفى وهو يشكو من ضيق في التنفس والدوار بعد التهام دوريان.



هناك أكثر من نوع لها





هناك حوالي 30 نوعًا مختلفًا من الدوريان. الثمرة موطنها ماليزيا وإندونيسيا وبورنيو، ولكن اليوم توجد مزارع دوريان في سريلانكا وجنوب الهند وكمبوديا وفيتنام وتايلاند وجزيرة هاينان جنوب الصين وكوينزلاند. تايلاند هي في الواقع أكبر مصدر لهذه الفاكهة وموطن للعديد من مزارع الدوريان التي تنتج أصنافًا أكثر من المواقع الأصلية لزراعتها.





إنها تلهم الهندسة المعمارية





تعتبر الدوريان الفاكهة الرسمية في سنغافورة. كان مبنى Esplanade المجاور لخليج مارينا كقبتين زجاجيتين في البداية، ولكن عندما تم تعديل التصميم ليشمل تغطية المباني بظلال ألمنيوم مدببة، اتخذت المباني مظهر دوريان تم تقسيمها إلى نصفين.



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