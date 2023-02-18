العثور على ناج بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال في تركيا

أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر أنه عثر على رجل تحت الأنقاض الجمعة بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شباط/فبراير.

TURKEY EARTHQUAKE

The Philippines will donate $100,000 in humanitarian aid to earthquake victims in Türkiye. Source: EPA / SEDAT SUNA/EPA/AAP Image

النقاط الرئيسية:
  • عثر على الناجي هاكان ياسين أوغلو البالغ 45 عاما وفقا لقناة ان تي في الخاصة في اليوم الثاني عشر من الكارثة تحت أنقاض في محافظة هاتاي
  • تجاوزت آخر حصيلة رسمية للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير عند الساعة 04,00 (01,00 ت غ)41 ألف قتيل
عثر على الناجي هاكان ياسين أوغلو البالغ 45 عاما وفقا لقناة ان تي في الخاصة في اليوم الثاني عشر من الكارثة تحت أنقاض في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية التي تضم مدينة أنطاكية المدمرة كليا.

وانتشل الناجي من تحت جبل من الحطام بحسب مقطع فيديو نشره رئيس بلدية اسطنبول(المعارض) أكرم إمام أوغلو الذي أرسل فرق إنقاذ من البلدية إلى المناطق المنكوبة.
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تم العثور على ثلاثة ناجين جدد وسط أنطاكية: انقذ رجلان في ال33 وال26 من العمر بعد "261 ساعة" من الزلزال وفتى في الرابعة عشرة قبلهما كما أعلن قوجة صباح الجمعة.

تجاوزت آخر حصيلة رسمية للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير عند الساعة 04,00 (01,00 ت غ)41 ألف قتيل.

وأشارت فرق وكالة فرانس برس إلى أن فرص النجاة تراجعت حول مركز الزلزال شمالا في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش وحتى المناطق الثلجية في البستان وأديامان حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.

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نشر في: 18/02/2023 3:19pm
By AFP - SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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