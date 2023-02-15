لماذا غيرت تركيا طريقة كتابة اسمها باللغة الإنجليزية؟

Key Points بدأت الدولة في دفع بقية العالم لاعتماد نفس التهجئة والنطق في عام 2021.

في العام الماضي ، أصبحت الدولة تعرف باسم Türkiye لدى الأمم المتحدة.

وقد طلبت الحكومة التركية من الأمم المتحدة الإشارة إلى بلدها كما يُكتب ويُنطق باللغة التركية حيث أرسل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خطابا رسميا إلى الأمم المتحدة طلب فيه تغيير الاسم، وفقا لوكالة الأناضول الإخبارية الحكومية العام الماضي.





ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مساعي أنقرة لإعادة تسمية البلاد وتجنب ذكرها بالارتباط بطائر "الديك الرومي".





وأمر الرئيس رجب طيب أردوغان في ديسمبر-كانون الأول 2021 باستخدام الصيغة الجديدة للتسمية في النصوص الرسمية لأنها تعكس بشكل أفضل "الثقافة والقيم التركية". ودعا إلى وضع الصيغة الجديدة على البضائع المصدرة من الدولة، إلى جانب استخدام كلمة " Türkiye " بالكتابة ونطق التركيين في جميع الوثائق الرسمية وعلى مستوى الوزارات.



وتشهد تركيا الان دمارا وخسائر مروعة للأرواح والبنى التحتية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يوم الاثنين الماضي مما سلط الضوء عليها وعلى سوريا في عناوين الأخبار العالمية والأسترالية.





في حين أن التغطية تركزت على آلاف الأشخاص الذين قتلوا في كل من تركيا وسوريا، الا أن النطق البديل وتهجئة اسم البلد قد جعل بعض الأستراليين يقومون باستخدام الطريقتين المختلفتين لكتابة الاسم.





ولكن بدأت معظم وسائل الاعلام الأسترالية ومنها أس بي أس باستخدام التسمية الجديدة باللغة الانجليزية ليصبح نطقها مماثلا للعربية.





في حين أن المتحدثين باللغة الإنجليزية قد أشاروا تاريخيًا إلى الدولة باسم Turkey ، فقد تم تهجئتها ونطقها بالتركية Türkiye منذ إنشاء الجمهورية التركية الحديثة في عام 1923.





بدأت البلاد في دفع العالم الأوسع إلى تبني نفس التهجئة والنطق في عام 2021.





وقال وزير الخارجية كافوش أوغلو في تغريدة على تويتر إن هذه الخطوة "ستزيد من قيمة العلامة التجارية لبلدنا".





وقالت هيئة الإذاعة العامة باللغة الإنجليزية في البلاد TRT World إن هذه الخطوة ستساعد على فصل صورة البلد عن الطائر الكبير الذي يحمل نفس الاسم.



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