لماذا غيرت تركيا طريقة كتابة اسمها باللغة الإنجليزية؟

بناء على طلب من أنقرة، اعتمدت الأمم المتحدة كتابة اسم تركيا بأحرف أبجديتها بدلاً من الصيغة السابقة التي عادة ما تكتب بها في اللغات الأجنبية.

Turkish flag

Turkey's post-coup crackdown is still going on. Source: AFP

Key Points
  • بدأت الدولة في دفع بقية العالم لاعتماد نفس التهجئة والنطق في عام 2021.
  • في العام الماضي ، أصبحت الدولة تعرف باسم Türkiye لدى الأمم المتحدة.
وقد طلبت الحكومة التركية من الأمم المتحدة الإشارة إلى بلدها كما يُكتب ويُنطق باللغة التركية حيث أرسل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خطابا رسميا إلى الأمم المتحدة طلب فيه تغيير الاسم، وفقا لوكالة الأناضول الإخبارية الحكومية العام الماضي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مساعي أنقرة لإعادة تسمية البلاد وتجنب ذكرها بالارتباط بطائر "الديك الرومي".

وأمر الرئيس رجب طيب أردوغان في ديسمبر-كانون الأول 2021 باستخدام الصيغة الجديدة للتسمية في النصوص الرسمية لأنها تعكس بشكل أفضل "الثقافة والقيم التركية". ودعا إلى وضع الصيغة الجديدة على البضائع المصدرة من الدولة، إلى جانب استخدام كلمة " Türkiye " بالكتابة ونطق التركيين في جميع الوثائق الرسمية وعلى مستوى الوزارات.
اقرأ المزيد

بعد إطلاق سراح 163 شخصًا من مراكز احتجاز المهاجرين: ما هي الثغرة التي تسارع الحكومة لسدها في قانون الهجرة؟

وتشهد تركيا الان دمارا وخسائر مروعة للأرواح والبنى التحتية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يوم الاثنين الماضي مما سلط الضوء عليها وعلى سوريا في عناوين الأخبار العالمية والأسترالية.

في حين أن التغطية تركزت على آلاف الأشخاص الذين قتلوا في كل من تركيا وسوريا، الا أن النطق البديل وتهجئة اسم البلد قد جعل بعض الأستراليين يقومون باستخدام الطريقتين المختلفتين لكتابة الاسم.

ولكن بدأت معظم وسائل الاعلام الأسترالية ومنها أس بي أس باستخدام التسمية الجديدة باللغة الانجليزية ليصبح نطقها مماثلا للعربية.

في حين أن المتحدثين باللغة الإنجليزية قد أشاروا تاريخيًا إلى الدولة باسم Turkey ، فقد تم تهجئتها ونطقها بالتركية Türkiye منذ إنشاء الجمهورية التركية الحديثة في عام 1923.

بدأت البلاد في دفع العالم الأوسع إلى تبني نفس التهجئة والنطق في عام 2021.

وقال وزير الخارجية كافوش أوغلو في تغريدة على تويتر إن هذه الخطوة "ستزيد من قيمة العلامة التجارية لبلدنا".

وقالت هيئة الإذاعة العامة باللغة الإنجليزية في البلاد TRT World إن هذه الخطوة ستساعد على فصل صورة البلد عن الطائر الكبير الذي يحمل نفس الاسم.
اقرأ المزيد

مخلوقات فضائية في سماء أميركا؟ البيت الأبيض يوضح

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
وأندرويد.


شارك
نشر في: 15/02/2023 11:34am, آخر تحديث: 15/02/2023 11:41am
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

12:13

قرار تاريخي يغير حياة آلاف اللاجئين في أستراليا: 'خبر سعيد لكن الفرحة ناقصة'

14:53

خبير أمن الكتروني: 'الأمية الآن هي الأمية الالكترونية وهذا ما يعتمد عليه قراصنة الانترنت'

الهجرة: السماح لحملة التأشيرات المؤقتة من القادمين عبر البحر بالحصول على الاقامة الدائمة

المدافعون عن حقوق اللاجئين يطالبون الحكومة بتوضيح مصير 12 ألف طالب لجوء في استراليا

لماذا سكان المدن في أستراليا أطول عمرا؟

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

10:12

ربيع المصري: لا يكتمل عملي الموسيقي دون ألحان ابني جاد المصري وعزفه الآخاذ

11:37

'لستم وحدكم': ولاية نيو ساوث ويلز تتبرع بمليون دولار لجهود الإغاثة في تركيا وسوريا