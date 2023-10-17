قتيلان بإطلاق نار في بروكسل والنيابة الفدرالية تفتح تحقيقا في "عمل إرهابي"

قُتل شخصان بإطلاق نار مساء الإثنين في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

Belgium: BRUSSELS SHOOTING AFTERMATH

Illustration picture shows the site of a shooting incident in the Ieperlaan - Boulevard d'Ypres, Brussels, Monday 16 October 2023. BELGA PHOTO HATIM KAGHAT (Photo by HATIM KAGHAT/Belga/Sipa USA) Credit: Belga/Sipa USA

قال مصدر قريب من الملف إن مقطعا مصورا يتضمن تبني هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفتحت النيابة الفدرالية البلجيكية مساء الإثنين تحقيقا في عمل إرهابي، وفق ما افاد متحدث وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إريك فان دوسي إن الملف الذي كانت تتولاه نيابة بروكسل اتخذ "طابعا فدراليا".

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة واطلق منها أربعة عيارات نارية على الاقل.
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وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الاحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة بعيد الساعة 19,00 (17,00 ت غ).

وضرب طوق امني في المكان.

وفي ردود الفعل الغربية على الحادث أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تضامنه" مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إثر مقتل سويديَّيين في بروكسل.

وقال ماكرون في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "لقد تحدّثت للتوّ مع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو للتعبير له عن تضامن الفرنسيين في هذه اللحظة الرهيبة التي تمرّ بها بروكسل".

وأضاف "نحن نفكّر في ضحايا هذا الاعتداء الجبان، وكذلك في أصدقائنا البلجيكيين والسويديّين الذين نتشارك وإيّاهم الصدمة".

وأتى منشور ماكرون بعيد تنديده بـ"هجوم إرهابي إسلامي" جديد في القارة الأوروبية.

وقال ماكرون في تصريح خلال زيارة إلى تيرانا إنّه "قبل بضع دقائق تعرّضت بروكسل لهجوم إرهابي إسلامي جديد يبدو أنّه سلب أوروبيين آخرين، هما سويديان، حياتهما".

من جهتها وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الهجوم بأنه "دنيء" مشدّدة على وحدة الصف في مواجهة الإرهاب.
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وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) أبدت فون دير لايين تضامنها مع ذوي "ضحيتي هذا الهجوم الدنيء في بروكسل"، معربة عن أملها بأن تتمكن الشرطة البلجيكية من "القبض سريعا على المشتبه به"، مضيفة "نقف متّحدين في مواجهة الإرهاب".

كذلك ندّد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بـ"هجوم مروّع" في بروكسل استهدف مواطنين سويديين وأسفر عن قتيلين.

وجاء في منشور لرئيس الوزراء على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لقد قدّمت للتو تعازيّ الصادقة لرئيس الوزراء السويدي على أثر الهجوم المروع على مواطنين سويديين في بروكسل". وأعرب دي كرو عن تضامنه مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، مشددا على أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة.

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نشر في: 17/10/2023 11:30am
المصدر: AFP

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