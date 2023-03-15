اثنان من كل خمسة أستراليين تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي

النقاط الرئيسية: يكشف التقرير أن ما يقدر بثمانية ملايين أسترالي (41 في المائة) تعرضوا للعنف

تعرضت حوالي واحدة من كل خمس نساء (22 في المائة) للعنف الجنسي

انخفضت معدلات عنف الشريك الحميم ضد المرأة من 2.3 في المائة في عام 2016 إلى 1.5 في المائة في 2021-22

تحتوي هذه المقالة على إشارات إلى العنف المنزلي والجنسي.





أبلغ اثنان من كل خمسة أستراليين عن تعرضهم للعنف الجسدي أو الجنسي منذ سن 18 عامًا، وفقًا لأحدث تقرير للسلامة الشخصية لمكتب الإحصاء الأسترالي.





ويكشف التقرير أن ما يقدر بثمانية ملايين أسترالي (41 في المائة) تعرضوا للعنف، مما يمثل 43 في المائة من الرجال و39 في المائة من النساء.





تعرضت حوالي واحدة من كل خمس نساء (22 في المائة) للعنف الجنسي، واحدة من كل أربعة منهن على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة.





انخفضت معدلات عنف الشريك الحميم ضد المرأة من 2.3 في المائة في عام 2016 إلى 1.5 في المائة في 2021-22 ولكن الخبراء حذرون بشأن هذا الانخفاض.



اقرأ المزيد شخصيات عربية ضمن أفراد وكيانات يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب ممارسة العنف ضد النساء

قالت كيت فيتز-جيبون، مديرة مركز موناش لمنع العنف العائلي: «تتطور أشكال عنف الشريك الحميم ولا ترصد بالضرورة إجراءاتنا الحالية جميع أشكال الإساءة المختلفة».





«من المهم حقًا أن تتطور أسئلة الاستطلاعات لتتوافق مع تكتيكات مرتكبي العنف لالتقاط أشياء مثل إساءة استخدام التكنولوجيا.





«نحن نعلم أيضًا أنه ليس جميع أشكال عنف الشريك الحميم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ. يعتمد الاستطلاع على بيانات الإيذاء المبلغ عنها ذاتيًا، لذا يجب وضع هذا في الاعتبار».





وبحسب التقرير فقد تعرض حوالي 42 في المائة من الرجال للعنف الجسدي منذ سن 15 عاماً بينما تعرض 6.1 في المائة للعنف الجنسي.





كان الرجال أكثر عرضة من النساء للعنف من قبل شخص غريب (30 في المائة مقارنة بـ 11 في المائة)، في حين تعرضت 35 في المائة من النساء للعنف من قبل شخص يعرفونه.



اقرأ المزيد خطة وطنية تهدف إلى إنهاء العنف ضد النساء والأطفال خلال 10 سنوات

كما شهدت واحدة من كل ست نساء عنف بين الوالدين في مرحلة الطفولة، حيث شهدت حوالي 14 في المائة منهن عنفا موجه ضد والدتهن.





ورأى 11 في المائة من الرجال أحد الوالدين يتعرض للعنف، ولكن لا يزال من الشائع رؤية العنف موجه ضد الأم أكثر من الأب (8.9 في المائة مقارنة بـ 3.7 في المائة).





قال البروفيسور فيتز-جيبون إن أحدث البيانات تظهر أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو «أزمة وطنية» تحتاج إلى مزيد من التمويل والاهتمام.





«لقد رأينا الحكومة الفيدرالية في الأسبوع الماضي تطرح أسئلة مهمة حول التزامها بأكثر من 300 مليار دولار للغواصات.





«تم تخصيص أقل من واحد في المائة من ذلك لمعالجة العنف ضد المرأة.





«إذا كانت لدينا حكومة ملتزمة كما قالت... فنحن بحاجة إلى رؤية زيادة كبيرة في الالتزام بالتمويل».





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.









