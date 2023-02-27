وزارة أميركية تفجر مفاجأة: "تسرب من مختبر في الصين قد يكون سبب انتشار كوفيد-19"

قدّرت وزارة الطاقة الأميركية أن تسربا عرضيا من مختبر في الصين قد يكون السبب في انتشار كوفيد-19، وفق استنتاجات جديدة أوردتها وسائل إعلام الأحد، رغم أن البيت الأبيض أكد أن وكالات الاستخبارات ما زالت منقسمة بشأن هذه القضية.

Residents receive nucleic acid tests for COVID-19 in Fuyang, China - 12 Apr 2022

A medical worker performs COVID-19 nucleic acid test on a resident at a controlled area in Fuyang. The Chinese mainland on Monday reported 1,251 locally transmitted confirmed COVID-19 cases, the National Health Commission's Tuesday report showed. Of the new local confirmed cases, 994 were reported in Shanghai, while 171 were reported in Jilin. (Photo by Sheldon Cooper / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA

النقاط الرئيسية
  • وزارة الطاقة الأميركية تقدر أن تسربا عرضيا من مختبر في الصين قد يكون السبب في انتشار كوفيد-19
  • أعربت أربع وكالات استخبارات أميركية أخرى عن اعتقادها أن كوفيد نجم عن انتقال طبيعي فيما لم تحسم وكالتان أخريان بعد قرارهما في هذا الشأن
  • يعتبر المجتمع العلمي أنه من المهم معرفة منشأ هذه الجائحة ليكون قادرا على محاربتها بشكل أكثر فعالية أو حتى تجنب جائحة مقبلة
نقلت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" عن مصادر لم تسمّها أن معلومات استخباراتية جديدة تحصلت عليها الوزارة ترجّح فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

لكن وسائل الإعلام هذه شددت على أن هذه المعلومات الجديدة نُشرت "مع مستوى منخفض من الثقة" من الوزارة التي تشرف على مختبرات بيولوجية.

وتوافق الوزارة، وفقا للصحيفة الاقتصادية اليومية، مكتب التحقيقات الفدرالي في تقدير أن الجائحة التي ظهرت مطلع العام 2020 وأودت منذ ذلك الحين بسبعة ملايين شخص وأدت إلى قلب الحياة رأسا على عقب لأشهر، هي نتيجة تسرب عرضي من مختبر في الصين.
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من جهة أخرى، أعربت أربع وكالات استخبارات أميركية أخرى عن اعتقادها أن كوفيد نجم عن انتقال طبيعي فيما لم تحسم وكالتان أخريان بعد قرارهما في هذا الشأن، بحسب "وول ستريت جورنال".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة "سي إن إن" الأحد "حتى الآن، لم تظهر إجابة محددة من وكالات الاستخبارات بشأن هذه المسألة".

في منتصف شباط/فبراير، تعهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بذل قصارى جهده للحصول على "إجابة" حول منشأ كوفيد-19، نافيا التقارير التي تفيد بأن المنظمة تخلّت عن تحقيقها.

ويعتبر المجتمع العلمي أنه من المهم معرفة منشأ هذه الجائحة ليكون قادرا على محاربتها بشكل أكثر فعالية أو حتى تجنب جائحة مقبلة.
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نشر في: 27/02/2023 12:03pm
المصدر: AFP

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