الصين ترفع الحظر على الفحم الاسترالي وتستأنف إستيراده لأول مرة منذ 3 سنوات

يبدو أن الدفء في العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا والصين الشهر الماضي قد أتى بثماره ، حيث ورد أن الصين ستستأنف استيراد الفحم الأسترالي.





وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها بكين استيراد الفحم الاسترالي منذ أن فرضت حظرًا غير رسمي على تجارة الفحم مع كانبيرا في عام 2020.





يأتي هذا التطور في أعقاب زيارة وزيرة الخارجية بيني وونغ قبل أيام من عيد الميلاد لبكين حيث عقدت اجتماعا مع نظيرها الصيني وانغ يي لأول مرة منذ أربع سنوات من الجمود الدبلوماسي العميق بين البلدين. وناقش الوزيران القيود التي فرضتها الصين على أستراليا ومصير اثنين من الأستراليين المحتجزين في البلاد.



