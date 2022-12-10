"صدمة كبيرة": وفاة صحفي أمريكي في قطر خلال تغطية منافسات كأس العالم

في حادث مؤثر وحزين، لفظ صحافي أمريكي متخصص في الشؤون الرياضية أنفاسه الأخيرة في الدوحة بعد انتهاء مباراة الأرجنتين وهولندا ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

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"صدمة كبيرة": وفاة صحفي أمريكي في قطر خلال تغطية منافسات كأس العالم

النقاط الرئيسية
  • وفاة صحفي أمريكي بالدوحة خلال تغطيته نهائيات كأس العالم
  • سقط غرانت مغشيا عليه خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الأرجنتين وهولندا
  • تم تقديم الإسعافات الأولية له بالملعب ويُعتقد أن سبب الوفاة نتج عن أزمة قلبية
توفي الجمعة في الدوحة صحافي معروف يعمل لصالح قناة "سي بي إس سبورتس" الأميركية، كان قد أوقِف في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

كان غرانت وال (48 عاما) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي إس سبورتس" في العام 2021.

وقد توفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.
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وأفاد راديو "إن بي آر" الأميركي، بأن الصحافي سقط أرضا في استاد "لوسيل" مع اقتراب المباراة من نهايتها.

وقد قدّم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يبدو أن "وال" تعرض لنوبة قلبية.

كان وال متزوجا من الدكتورة سيلين غاوندر المتخصصة في الأمراض المعدية والتي سبق لها أن ظهرت مرارا على التلفزيون خلال جائحة كوفيد-19.
وشكرت زوجته على تويتر كافة الأصدقاء والعائلة على تواصلهم للاطمئنان عليها وقالت في تغريدتها "أنا مصدومة تماما".

وأعلن اتحاد كرة القدم الأمريكية في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن معرفة نبأ وفاته "أمر محزن".

في وقت سابق من الأسبوع (الإثنين)، كتب "وال"على موقعه على الإنترنت أنه زار عيادة طبية في الدوحة بسبب التوتر والمرض.

من ناحيته، أكد تيم سكانلان وكيل أعمال "وال" نبأ الوفاة، قائلا إنه انهار خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إنها "تعمل مع كبار المسؤولين القطريين للتأكد من تلبية رغبات عائلته بأسرع وقت ممكن".

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نشر في: 10/12/2022 4:54pm
By AFP - SBS Wires
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS