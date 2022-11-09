الولايات المتحدة تترقب نتائج الانتخابات النصفية وتلميح خفي من ترامب يثير الجدل

النقاط الرئيسية الولايات المتحدة تعيش حالة ترقب عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات النصفية

تلميح جديد من ترامب يثير الجدل حول سباق الانتخابات الرئاسية 2024

بايدن متفائل بنتيجة الانتخابات، ولكنه يقر بصعوبة السيطرة على المجلسين

تعيش الولايات المتحدة حالة من الترقب لمعرفة المستقبل السياسي للبلاد عشية الانتخابات النصفية والتي من شأنها أن تحدد صلاحيات الرئيس الحالي جو بايدن ومدى قدرته على تمرير القوانين في النصف الثاني من ولايته الرئاسية.



اقرأ المزيد لهذه الأسباب الانتخابات التشريعية الأميركية مهمة

وفي أنحاء من إنديانا وكنتاكي أغلقت أولى مراكز الاقتراع عند الساعة 18,00 (23,00 ت غ). لكن سيتعين الانتظار ساعات طويلة، بل بضعة -أيام لمعرفة لمن آلت الغالبية في الكونغرس.





Advertisement

وقال الرئيس جو بايدن الذي من المحتمل أن يخسر في هذا الاقتراع غير المواتي للحزب الحاكم السيطرة على الكونغرس، في تغريدة "اليوم، أجعلوا صوتكم مسموعاً، صوتوا".



مواطنون أمريكيون في صناديق الاقتراع للانتخابات النصفية Source: EPA / JOHN G. MABANGLO/EPA ولاحقا دعا في تغريدة "الجميع على الإقبال" لانتخاب ديموقراطيين، وحذّر من أن تحديات كثيرة على المحك على غرار الحق في الإجهاض. وشدد على أن "هذه الانتخابات أهم من أن تُقاطع".





وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.





تلميحات ترامب تثير الجدل





لدى اقتراعه في فلوريدا، ألمح ترامب مجددا إلى إعلان مهم سيدلي به الأسبوع المقبل يُعتقد أنه سيعلن فيه خوضه انتخابات الرئاسة في العام 2024، وقال للصحافيين إن 15 تشرين الثاني/نوفمبر "سيكون يوما مثيرا للغاية لكثير من الناس".



تلميحات بعودة ترامب للحياة السياسية الأمريكية مجددا تثير الجدل Source: AP / Andrew Harnik/AP بعد ذلك، عاد ترامب للتشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى تعطّل ماكينات تصويت في مقاطعة ذات كثافة سكانية في ولاية أريزونا.





وجاء في تعليق له على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "ها نحن مجددا؟ الناس لن يقبلوا ذلك".





وأقر مسؤولون في مقاطعة ماريكوبا التي تقع مدينة فينيكس ضمن نطاقها إن أقلية من مراكز الاقتراع البالغ عددها 223 مركزا واجهت صعوبات.





وأشاروا إلى وجود خيارات بديلة للناخبين الذين تعذّر عليه الإدلاء بأصواتهم.





تصويت عقابي؟





خلال تجمّع أخير في أوهايو إحدى الولايات الصناعية في البلاد، قال الرئيس السابق دونالد ترامب "إذا كنتم تريدون وضع حدّ لدمار بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب أن تصوّتوا للجمهوريين غداً".



اقرأ المزيد وللانتخابات الأمريكية جوانب أخرى ..

وأعلن الملياردير البالغ من العمر 76 عاماً أنه سيُصدر "إعلاناً مهمّاً جداً الثلاثاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر في مارالاغو" مقرّ إقامته في فلوريدا، مُدركاً جيداً أنّ انتصار مرشّحيه في صناديق الاقتراع الثلاثاء سيمنحه نقطة انطلاق مثالية للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.





تعد انتخابات نصف الولاية التي تُجرى بعد عامين من الانتخابات الرئاسية، استفتاءً على الرئيس الحالي. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه نادراً ما يخرج حزب الرئيس منتصراً من هذا الاقتراع.





"أمر صعب"





لا يزال ارتفاع الأسعار - بمتوسط 8,2 في المئة خلال عام - هو الشغل الشاغل للأميركيين، في الوقت الذي يبدو فيه أن جهود جو بايدن للظهور على أنه "رئيس الطبقة الوسطى" لم تعطِ النتيجة المرجوة.





وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ المعارضة الجمهورية تملك فرصة في الفوز بما بين عشرة و25 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية لتحصل على الغالبية. وفيما لا تزال الاستطلاعات أكثر غموضاً في ما يتعلّق بمجلس الشيوخ، يبدو أنّ الجمهوريين سيحقّقون تقدّماً فيه أيضاً.





وسيكون لفقدان السيطرة على مجلسي الكونغرس عواقب وخيمة على الرئيس الديموقراطي الذي أعرب عن "نيّته" الترشح في العام 2024، ما يُنذر بإعادة مشهد الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2020.



الرئيس الأمريكي حو بايدن متفائل بنتيجة الانتخابات ولكن يقر بأنها صعبة Credit: Dominick Sokotoff/Sipa USA وقال بايدن مساء الإثنين إنه "متفائل" بشأن نتيجة الانتخابات. ولكنّه أقرّ بأنّ الاحتفاظ بالسيطرة على المجلسين سيكون "صعباً".





إذا استعادوا الأغلبية فيها، ألمح الجمهوريون بالفعل إلى أنهم سيبدأون تحقيقات في أعمال نجل جو بايدن، هانتر، وبعض الوزراء وربما إجراءات لعزل الرئيس.



