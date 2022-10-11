فوضى عارمة في مطار ملبورن بعد خرق أمني

النقاط الرئيسية الشرطة الفيدرالية تغلق جزءاً من صالة الوصول بمطار ملبورن بعد خرق أمني

قال متحدث باسم كوانتاس إن راكباً انتقل عن غير قصد من منطقة لا تخضع للحراسة إلى منطقة أمنية في المطار

طُلب من ركاب طائرة جاهزة للإقلاع بمغادرتها وإعادة إجراءات الفحص الأمني

تم الكشف أن أحد ركاب كوانتاس دخل البوابات الأمنية دون أن يخضع للتفتيش صباح الثلاثاء، مما اضطر الركاب الآخرين إلى إخلاء المنطقة قبل إخضاعهم مجدداً لإجراءات الفحص الأمني.





واعتذرت شركة الطيران للركاب فيما فتحت تحقيقاً في الحادث.





وقال متحدث باسم كوانتاس: "يبدو أن راكباً انتقل عن غير قصد من منطقة لا تخضع للحراسة إلى منطقة أمنية في مطار ملبورن".





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"كإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات شركة كوانتاس وإعادة الفحص الأمني للركاب في المبنى، مما تسبب في تأخير بعض الخدمات هذا الصباح".



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أضاف المتحدث، "السلامة هي أولويتنا القصوى لكننا نعلم أن هذه العرقلة تسبّب بعض الإزعاج لركابنا ونعتذر عن ذلك. نحن نحقق في كيفية وقوع هذا الحادث".





وفي منشور على تويتر حوالي الساعة 7.30 صباحاً، قال مسؤولو مطار ملبورن إن فحص الركاب في المبنى 1 قد استؤنف على الرغم من توقع حدوث تأخير.





وفي أيلول/سبتمبر، ساد الارتباك بعد انتقال أحد الركاب عن غير قصد من منطقة غير خاضعة للحراسة إلى منطقة أمنية في سيدني قبيل انطلاق رحلة متجهة إلى ملبورن.





وتم اصطحاب الركاب من الطائرة مباشرة إلى صالة الأمتعة عند الوصول لتجنب أي مخاطر محتملة على أمن مطار ملبورن عند الهبوط.





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