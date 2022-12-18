أحداث الشغب في مباراة ملبورن: متهمان يسلمان نفسيهما للشرطة

سلم اثنان من تسعة اشخاص تبحث عنهم الشرطة نفسيهما الى السلطات بزعم قيامهم بالنزول إلى أرض ملعب مباراة ملبورن فيكتوري وسيتي في ملبورن السبت واعتديا على لاعب وحكم المباراة ومصور.





وقالت شرطة فيكتوريا إنها تتوقع القيام بإجراء عدد من الاعتقالات في وقت قريب بمجرد مراجعتها لقطات من دخول الجمهور الى الملعب في مباراة الاي ليغ بين ملبورن فيكتوري وملبورن سيتي التي جرت في ملبورن السبت.





و قال مسؤول قسم العمليات الخاصة بشرطة فيكتوريا جايسون غورداد إنه تم تشكيل فريق عمل لتحديد أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين دخلوا إلى ساحة الملعب خلال مباراة يوم السبت ، بالإضافة إلى المسؤولين عن الاعتداء المزعوم على لاعب وحكم المباراة ومصور.



