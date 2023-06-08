فيكتوريا تنزف: مصرع 140 شخصا في حوادث الطرق بالولاية هذا العام

النقاط الرئيسية مصرع 140 شخاص في حوادث الطرق يدق ناقوس الخطر في فيكتوريا

حصيلة ضحايا الطرق هي الأعلى منذ 16 عاما في الولاية

الشرطة تطلق حملة سلامة على الطرق السريعة وتخذر من عطلة نهاية الأسبوع

في إحصائية صادمة، لقي ما لا يقل عن 140 شخصًا مصرعهم على طرق ولاية فيكتوريا هذا العام، وهو أعلى مستوى تشهده الولاية منذ 16 عامًا،حيث حثت الشرطة السائقين على توخي المزيد من الحذر خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي وإجازة عيد ميلاد الملك.





أعلنت الشرطة أنها ستكثف جهود السلامة على الطرق في جميع أنحاء الولاية اعتبارًا من يوم الجمعة في محاولة للحد من إصابات الطرق بعد زيادة عدد الضحايا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



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على رأس الأسباب المؤدية إلى تلك الحوادث السرعة الزائدة والقيادة بدون انتباه بعد مقتل ما يقرب من 30 شخصًا على طرق الولاية في مايو/أيار وحده، أي أكثر من الضعف في نفس الشهر من العام الماضي.





أشارت الاحصائيات إلى أنه كان هناك 111 حالة وفاة نتيجة حوادث فردية منذ كانون الثاني (يناير)، و8 وفيات لأشخاص داخل نفس السيارة، وحالتان توفي فيها 4 أشخاص بذات الحادث ، وحالة واحدة شهدت مصرع 5 أفراد دفعة واحدة.





وارتفعت نسبة وفيات الركاب بمقدار 255% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع المعدل ليصل إلى 32 حالة وفاة بالمقارنة مع وقوع 9 وفيات خلال ذات الفترة في عام 2022، في حين زادت وفيات السائقين بنسبة 56% عن ذات المدة.



NSW Police launch Operation Tortoise with a random breath test operation on Moore Park Road, Sydney, Thursday, April 5, 2007. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE هذا وقد كشفت الشرطة أن بعض العوامل الأخرى قد ساهمت في هذه الزيادة المقلقة ومن بينها عدم ربط حزام الأمان، وكسر إشارات المرور والقيادة بدون رخصة.





وأعلنت شرطة الولاية عن بدء حملة سلامة على الطرق عبر الشوارع الرئيسية والطرق السريعة في عطلة نهاية الأسبوع والتي تتوافق مع عطلة عيد الملك، والتي تم تحديدها على أنها فترة عالية الخطورة على طرق الولاية.





قال مارتن أوبراين القائم بأعمال المفوض المساعد لشرطة الطرق : "تعتبر عطلات نهاية الأسبوع الطويلة عالية الخطورة على طرقنا وهذا ما نراه من الاحصائيات السابقة".



وأضاف "الطقس الشتوي يمكن أن يزيد من احتمالية وقوع الحوادث بالإضافة إلى الطرق الزلقة وضعف الرؤية".





وأصدرت الشرطة أكثر من 5000 إخطار بالتعدي خلال عملية مماثلة العام الماضي.





جدير بالذكر أن أكثر من 40% من السائقين تم ضبطهم وهم يخالفون السرعات المحددة، وتم ضبط 372 منهم بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات.



