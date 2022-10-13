ارتفاع منسوب مياه أنهار فيكتوريا وسكان عدة مدن وبلدات يستعدون للفيضانات

لا تزال المجتمعات في فيكتوريا في حالة تأهب قصوى لفيضانات خطيرة، مع دعوة سكان ست مدن وبلدات لترك منازلهم والوصول إلى مناطق مرتفعة بعد ارتفاع منسوب المياه في الانهار الرئيسية للولاية.





وقالت خدمات الطوارئ في فيكتوريا إن الظروف الحالية غير مسبوقة ولم تشهد الولاية لها مثيلاً منذ عام 2011.





وصدرت أوامر الإخلاء للسكان في مدينة روتشستر على طول نهر كامباسبي ، وبلدة كاريسبروك بالقرب من ماريبورو وسيمور على نهر غولبيرن كما صدرت تعليمات للسكان بالمغادرة في ماريبيرنونغ على نهر ماريبيرنونغ، ولمدينة بينالا على نهر بروكين وفي ويديربيرن بعد فيضان في خزان سكينرز.





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وقالت السلطات صباح الجمعة إنه من المتوقع أن تتدفق المياه القوية والسريعة من السد على عمق متر مهددة بلدة ويدربورن عبر طريق كالدر السريع.





كما طالبت السلطات من سكان روتشستر اخلاء عن منازلهم مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات بسرعة حيث يرجح أن تغمر المنطقة في وقت مبكر من يوم الجمعة.





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