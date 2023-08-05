حملة اعلانية بمليون دولار مخصصة للتصويت بنعم في استفتاء صوت للسكان الأصليين

تتضمن حمل Yes23 العديد من مقاطع الفيديو عبر قنوات التواصل الاجتماعي مع التركيز على مجتمعات الأمم الأولى بدلاً من السياسة.

Prime Minister Anthony Albanese

Prime Minister Anthony Albanese delivers a speech to Indigenous leaders, gathered at the Garma Festival in northeast Arnhem Land, N.T. July 30, 2022 Source: AAP

تطلق حملة نعم في استفتاء تخصيص صوت السكان الأصليين في البرلمان حملة إعلانية جديدة تتزامن مع مهرجان غارما السنوي الذي يقام حاليا في مدينة ارنهام بالمقاطعة الشمالية.
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"نحترم نتائج الاستفتاء ولكن موقفنا ثابت وواضح"

في كل عام، يستقطب المهرجان الحشود - من السياسيين والأكاديميين إلى رجال الأعمال. ويحضر رئيس الوزراء انتوني ألبانيزي هذا المهرجان المخصص للإضاءة على ثقافة وفن السكان الأصليين.


تتضمن حمل Yes23 العديد من مقاطع الفيديو عبر قنوات التواصل الاجتماعي مع التركيز على مجتمعات الأمم الأولى بدلاً من السياسة.



ومن المتوقع أن الإعلانات ، التي تكلف أكثر من مليون دولار ، ستقنع الناخبين أن الصوت سيساعد الناس في تلك المجتمعات.



وتشرح جاكي كوكس من مركز كيمبرلي لدعم اللغة معنى الصوت بالنسبة لها قائلةً "نحتاج إلى أن يكون لنا صوت في مجلس النواب لأنه تم إملائنا لفترة طويلة جدًا ، ما يجب القيام به ، وكيفية القيام بذلك ، لدرجة أننا نشعر أننا نفقد أنفسنا كشعب أصلي. نريد فقط أن نُسمع ونحترم. "

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الاطفال من السكان الأصليين

وفي يوم الأربعاء
وجه ألبانيزي دعوة إلى زعيم المعارضة بيتر داتون للحضور.
وقد زار داتون الذي يعارض تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور الإقليم الشمالي عدة مرات هذا العام ولكنه لن يكون حاضراً في مهرجان غارما.

وقد صرح داتون "لن أذهب إلى هناك لأتظاهر بأنني شخص لست عليه. أنا شخص حقيقي... لقد نظرت إلى هذا بدقة. أنا لا أدعم الصوت وأدعو بقوة الأستراليين إلى التصويت بـ لا لأن ذلك ليس في مصلحة بلدنا".

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نشر في: 5/08/2023 10:37am
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani
المصدر: SBS

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