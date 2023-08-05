حملة اعلانية بمليون دولار مخصصة للتصويت بنعم في استفتاء صوت للسكان الأصليين

تطلق حملة نعم في استفتاء تخصيص صوت السكان الأصليين في البرلمان حملة إعلانية جديدة تتزامن مع مهرجان غارما السنوي الذي يقام حاليا في مدينة ارنهام بالمقاطعة الشمالية.



في كل عام، يستقطب المهرجان الحشود - من السياسيين والأكاديميين إلى رجال الأعمال. ويحضر رئيس الوزراء انتوني ألبانيزي هذا المهرجان المخصص للإضاءة على ثقافة وفن السكان الأصليين.







تتضمن حمل Yes23 العديد من مقاطع الفيديو عبر قنوات التواصل الاجتماعي مع التركيز على مجتمعات الأمم الأولى بدلاً من السياسة.









ومن المتوقع أن الإعلانات ، التي تكلف أكثر من مليون دولار ، ستقنع الناخبين أن الصوت سيساعد الناس في تلك المجتمعات.









وتشرح جاكي كوكس من مركز كيمبرلي لدعم اللغة معنى الصوت بالنسبة لها قائلةً "نحتاج إلى أن يكون لنا صوت في مجلس النواب لأنه تم إملائنا لفترة طويلة جدًا ، ما يجب القيام به ، وكيفية القيام بذلك ، لدرجة أننا نشعر أننا نفقد أنفسنا كشعب أصلي. نريد فقط أن نُسمع ونحترم. "





اقرأ المزيد الاطفال من السكان الأصليين

وفي يوم الأربعاء وجه ألبانيزي دعوة إلى زعيم المعارضة بيتر داتون للحضور. وقد زار داتون الذي يعارض تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور الإقليم الشمالي عدة مرات هذا العام ولكنه لن يكون حاضراً في مهرجان غارما.





وقد صرح داتون "لن أذهب إلى هناك لأتظاهر بأنني شخص لست عليه. أنا شخص حقيقي... لقد نظرت إلى هذا بدقة. أنا لا أدعم الصوت وأدعو بقوة الأستراليين إلى التصويت بـ لا لأن ذلك ليس في مصلحة بلدنا".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني



للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



