روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ وبولندا تعلن وقوع قتيلين على أراضيها: هل اقتربت المواجهة المباشرة مع الغرب؟

النقاط الرئيسية أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء استهداف بلاده بوابل من الصواريخ الروسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاش ياشينا أن صاروخا روسي الصنع سقط في بولندا وأوقع قتيلين في قرية بريفودوف

يعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ الأربعاء لمندوبي دول التحالف لبحث حادث سقوط صواريخ في بولندا

قال المتحدث إن "صاروخا روسي الصنع سقط، وأسفر عن مقتل اثنين من مواطني جمهورية بولندا"، مشيرا إلى استدعاء السفير الروسي لدى بولندا للحصول منه على "تفسيرات مفصّلة فورية".





من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بعد استهداف بلاده بوابل من الصواريخ الروسية أنّ روسيا "لن تحقق هدفها" بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.





وقال في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "ما يريده العدو واضح. لن يحقّق هدفه"، مضيفًا أن الجيش الروسي "أطلق 85 صاروخًا" الثلاثاء "بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة".



Advertisement

ودعا السكان المدنيين إلى "البقاء في الملاجئ لفترة" لأنه "قد تحصل عشرون غارة أخرى"، وفق قوله.





وأضاف في مقطع فيديو مصوّر في مكتبه "نعمل، وسنرمّم كل شيء، وسننجو من كل شيء".





ودعت كييف على الفور دول مجموعة العشرين، المجتمعة حاليًا في إندونيسيا في قمة لم يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الضغط على موسكو ردًا على ذلك.





وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "استُهدفت مبانٍ سكنية ومنشآت البنية التحتية للطاقة. وننتظر رد فعل مبدئياً من قمة مجموعة العشرين".





وأضاف في رسالة نُشرت باللغتين الإنكليزية والأوكرانية "رجاء تجنبوا +دعوة الطرفين+. قفوا إلى جانب الناس لا مجرمي الحرب".



وقُتل شخص واحد على الأقل في كييف الثلاثاء جراء ضربات روسية هي الأولى على العاصمة الأوكرانية منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.





في هذه الأثناء، يعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ الأربعاء لمندوبي دول التحالف لبحث حادث سقوط صواريخ في بولندا، وفق ما أفادت متحدثة الثلاثاء.





وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو "الأمين العام سوف يترأس غدا اجتماعا طارئا لمندوبي الدول الأعضاء لدى الناتو لبحث هذا الحادث المأساوي".





واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك "تصعيدًا كبيرًا" في الغزو الروسي لبلاده.





وقال زيلينكسي في كلمة إلى الأمّة، "اليوم ضربت صواريخ روسية بولندا، أراضي دولة حليفة. قُتل أشخاص. رجاء تقبلوا تعازينا". وأضاف "كلما طالت المدة التي تشعر خلالها روسيا بهذه الحصانة، كلما ازدادت التهديدات ضد أي شخص في مرمى الصواريخ الروسية. إطلاق الصواريخ على أراضي الناتو هو هجوم روسي على الأمن الجماعي. هذا تصعيد كبير جدًا. يجب أن نتحرك".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



