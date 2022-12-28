ثلاثة أطفال يقضون 55 ساعة عالقين في سيارة مقلوبة بعد مقتل الوالدين في حادث مروري

أنقذت فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات حياة شقيقها الأصغر بعد حادث مروري تعرضت له العائلة يوم عيد الميلاد أدى إلى مقتل والديهما وترك الأطفال وحدهم لأكثر من يومين عالقين في السيارة.





ويقول الأطباء إنه لو تحرك الفتاة الصغيرة واخراج شقيقها من مقعده في السيارة بعد الحادث، فربما لم يكن لينجو من الحادث.





وتوفي جيك داي، 28 عاماً، وسيندي برادوك، 25 عاماً، بعد أن انحرفت سيارتهما عن الطريق وانقلبت على بعد حوالي 10 كيلومترات من منزل العائلة في غرب أستراليا.





وقع الحادث بعد ان قطعت العائلة مسافة 200 كم عائدة من منطقة نورثام إلى المنزل .





وتم العثور على أطفال العائلة الثلاثة بعد 55 ساعة من الحادث، عالقين في السيارة المقلوبة مع والديهم المتوفين.



