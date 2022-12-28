ثلاثة أطفال يقضون 55 ساعة عالقين في سيارة مقلوبة بعد مقتل الوالدين في حادث مروري

طفلة بعمر الخمس سنوات تنقذ شقيقها الأصغر بعد تعرض سيارة العائلة لحادث مروري في غرب أستراليا

FILE: Police are continuing to search for the two men responsible for shooting a 10 year old in the shoulder

Source: AAP

أنقذت فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات حياة شقيقها الأصغر بعد حادث مروري تعرضت له العائلة يوم عيد الميلاد أدى إلى مقتل والديهما وترك الأطفال وحدهم لأكثر من يومين عالقين في السيارة.

ويقول الأطباء إنه لو تحرك الفتاة الصغيرة واخراج شقيقها من مقعده في السيارة بعد الحادث، فربما لم يكن لينجو من الحادث.

وتوفي جيك داي، 28 عاماً، وسيندي برادوك، 25 عاماً، بعد أن انحرفت سيارتهما عن الطريق وانقلبت على بعد حوالي 10 كيلومترات من منزل العائلة في غرب أستراليا.

وقع الحادث بعد ان قطعت العائلة مسافة 200 كم عائدة من منطقة نورثام إلى المنزل .

وتم العثور على أطفال العائلة الثلاثة بعد 55 ساعة من الحادث، عالقين في السيارة المقلوبة مع والديهم المتوفين.

وتحدثت صديقة للعائلة للصحفيين قائلة إن الحادثة مآساة حقيقية.


شارك
نشر في: 29/12/2022 7:56am, آخر تحديث: 29/12/2022 8:17am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS