«لم يقل كلمة واحدة»: مدير وول مارت يقتل نفسه وستة آخرين في إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة

النقاط الرئيسية: المشتبه به، الذي لم تحدد الشرطة هويته، لم يقل شيئًا عندما بدأ إطلاق النار على العمال

لم يكشف عن الدافع المحتمل لإطلاق النار

يأتي هذا في أعقاب مقتل خمسة أشخاص في ملهى ليلي في كولورادو سبرينغز يرتاده مجتمع الميم يوم السبت

قال شاهد عيان إن مديرًا في متجر Walmart Inc في فرجينيا دخل غرفة استراحة وفتح النار على زملائه الموظفين قبل أن يوجه البندقية إلى نفسه، مما أسفر عن مقتل ما مجموعه سبعة أشخاص في أحدث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة.





وقالت موظفة وول مارت بريانا تايلر لبرنامج «صباح الخير أمريكا» على قناة ABC إن المشتبه به، الذي لم تحدد الشرطة هويته، لم يقل شيئًا عندما بدأ إطلاق النار على العمال، الذين تجمعوا قبل نوبتهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.



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قالت السيدة تايلر: «عندما نظرت إلى أعلى وجدت مديري يفتح الباب للتو ويفتح النار».





«لم يقل كلمة واحدة. لم يقل أي شيء على الإطلاق».





وقال رئيس شرطة تشيسابيك مارك سوليسكي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن المشتبه به أصاب أيضًا أربعة أشخاص على الأقل باستخدام مسدس وهم يعالجون في مستشفيات المنطقة.





ولم يكشف عن الدافع المحتمل لإطلاق النار، لكنه قال إن المشتبه به توفي متأثرا بجرح ناتج عن طلق ناري.



تعمل جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مكان إطلاق نار جماعي في وول مارت، يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، في تشيسابيك، فيرجينيا. Source: AAP / (AP Photo/Alex Brandon) ويأتي هذا في أعقاب مقتل خمسة أشخاص في ملهى ليلي في كولورادو سبرينغز يرتاده مجتمع الميم يوم السبت.



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وقد أثارت المجزرة الأخيرة جولة أخرى من الإدانات من قبل المسؤولين الحكوميين ودعوات من نشطاء لتشديد السيطرة على الأسلحة.





ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إطلاق النار بأنه «عمل مروع آخر لا معنى له من أعمال العنف»، وتعهد بتوفير أي موارد فيدرالية مطلوبة للمساعدة في التحقيق.



وقال في بيان: «هناك الآن المزيد من الطاولات في جميع أنحاء البلاد التي ستحتوي على مقاعد فارغة في عيد الشكر هذا» مشيرا إلى إطلاق نار في وقت سابق من هذا الشهر أسفر عن مقتل ثلاثة طلاب من جامعة فرجينيا.





«يجب أن نتخذ إجراءات أقوى.»





أخبر الموظفون وسائل الإعلام أن مطلق النار كان مديرًا في مركز Walmart Supercentre قبالة شارع Battlefield Boulevard في تشيسابيك، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 250,000 شخص جنوب نورفولك.



قالت جيسي ويلشيفسكي لـ WAVY-TV إنها اختبأت تحت طاولة ووجه مطلق النار البندقية نحوها وطلب منها العودة إلى المنزل.





من الجدير بالذكر أنه وفقًا لموقع Gunviolencearchive.org يقع في الولايات المتحدة ما معدله حادثا إطلاق نار جماعي - يُعرفان على أنهما حادثان يقتل أو يصاب فيهما أربعة أشخاص أو أكثر- كل يوم .



وقد أمر حاكم ولاية فرجينيا جلين يونغكين، الذي كان يواجه بالفعل دعوات متزايدة لمعالجة العنف المسلح في أعقاب حادث القتل في جامعة فيرجينيا، برفع الأعلام في المباني المحلية والفيدرالية عند النصف فقط.





كتب السيد يونغكين على تويتر: «لا مكان لأعمال العنف الشنيعة في مجتمعاتنا».





وقالت وول مارت في بيان يوم الأربعاء إن الشركة «مصدومة» من العنف في متجر تشيسابيك وأنها تعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون.





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