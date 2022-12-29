مع اقتراب رأس السنة: حكومة فيكتوريا تحذر من مخاطر الألعاب النارية وعقوبات موجعة للمخالفين

النقاط الرئيسية إصابات جسيمة بالممتلكات والأرواح في ولاية فيكتوريا بسبب الألعاب النارية غير القانونية

تم إيداع 17 شخصا بأقسام الطوارئ بإصابات كبيرة بسبب الألعاب النارية بفيكتوريا

غرامات كبيرة وعقوبات تصل إلى السجن بانتظار المخالفين

حذرت خدمات الطوارئ سكان ولاية فيكتوريا بالابتعاد عن الألعاب النارية غير القانونية التي قد تؤدي إلى حروق خطيرة أو أضرار جسيمة في الممتلكات أو الوفاة.





وفقًا لوحدة مراقبة الإصابات الفيكتورية بجامعة موناش، في الفترة من 2021 إلى 2222، تم إيداع 17 شخصًا بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بسبب إصابات ناجمة عن الألعاب النارية.



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وصرّح ناريلي بير، المدير التنفيذي للصحة والسلامة في WorkSafe، إن الأشخاص الذين يستخدمون الألعاب النارية غير القانونية ستعرضون لغرامات كبيرة وعقوبات قد تصل إلى السجن لفترة طويلة.





هذا وتُصنف الألعاب النارية على أنها مواد متفجرة بموجب قانون البضائع الخطرة، ومن غير القانوني لأي شخص في فيكتوريا استخدامها باستثناء فني الألعاب النارية.





قال الدكتور بير: "إن وجود ألعاب نارية في يد شخص غير (مرخص له) هو وصفة لكارثة".



XXXXX on New Year's Eve on Sydney Harbour on December 31, 2018 in Sydney, Australia. Source: Getty / Getty Images AsiaPac "مع تأثير الجائحة على مدار العامين الماضيين، سيحرص الكثير من الناس على الاحتفال هذا العام، ولكن هذا ليس مبررا لأن تكون الألعاب النارية غير القانونية جزءًا من هذا الاحتفال".





ووفقا للبيانات المنشورة، منذ يوليو/تموز 2015، حدث ما يقرب من 170 إصابة متعلقة بالألعاب النارية في فيكتوريا.





ومن بين هؤلاء، كان ما يقرب من 80% من الذكور، وربعهم تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا، وثمانية أشخاص أكبر من 55 عامًا، وخمسة في سن الرابعة أو أقل.





وأشار جيسون هيفرنان، رئيس هيئة مكافحة الحرائق في المناطق الريفية، إلى أن الألعاب النارية قد تؤدي أيضًا إلى إشعال حرائق في العشب والغابات.



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وأضاف هيفرنان "كان هناك نمو كبير في العشب في العديد من المناطق في جميع أنحاء الولاية وهذا العشب يجف بسرعة، لذلك هناك احتمال لحدوث حرائق الغابات بسهولة في حال تواجد عوامل اشتعال مساعدة مثل الألعاب النارية"





من ناحيته، أوضح جافين فريمان القائم بأعمال مفوض الإنقاذ، أن رجال الإطفاء يستجيبون للحرائق التي تشعلها الألعاب النارية غير القانونية كل عام.





يمكن لسكان فيكتوريا الإبلاغ عن معلومات حول حيازة الألعاب النارية غير القانونية إلى شرطة الولاية.



