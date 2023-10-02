ما الذي سيحدث للحكومة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء "لا"؟

النقاط الرئيسية: في 122 عامًا منذ انشاء الاتحاد الفيدرالي، رفض الأستراليون 36 من أصل 44 تغييرًا مقترحًا للدستور

النظر إلى الاستفتاءات المستقلة التسعة التي جاءت نتيجتها "لا" وما جاء بعد ذلك يشير إلى أخبار جيدة لحكومة ألبانيزي

سواء كان التصويت في استفتاء أو انتخابات فيدرالية، فإن الناخبين الأستراليين يكونون قلقين من التغيير

تظهر استطلاعات الرأي أن استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان في طريقه للفشل، وإذا حدث ذلك، فقد نبدأ في سماع تنبؤات سلبية حول الآفاق الانتخابية لحزب العمال.





وفق هذه النظرية فإن فوز حملة "لا" في التصويت سيؤثر بشكل خطير على الموقف السياسي لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، مما قد يوفر لزعيم المعارضة بيتر داتون فرصة للعودة إلى السلطة.





حذرت المتحدثة باسم المعارضة من السكان الأصليين والناشطة البارزة في حملة «لا» جاسينتا نامبيجينبا برايس رئيس الوزراء من أنه يجب أن يتوخى الحذر بعد التصويت.



وقد صرحت في نادي الصحافة الوطني الشهر الماضي قائلة: «أرى أن قيادة ألبانيزي على المحك».





لكن هل خسارة الاستفتاء ستؤذي الحكومة التي دعت إليه حقاً؟





يقول المؤرخ في الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) فرانك بونجورنو إن هذا ليس هو الحال بالضرورة.



ويقول: «إن هزيمة الاستفتاء لا تؤدي إلى أي ضرر دائم للحكومات، وبالتأكيد في الحالة الأسترالية، وبالتأكيد لا يؤدي إلى ذلك سوا استقالات رؤساء الوزراء».





«ليس هناك تاريخ من الحكومات التي تضررت بشكل قاتل بسبب هزيمة في استفتاء».



ما هي الاستفتاءات التي ننظر إليها؟

في 122 عامًا منذ انشاء الاتحاد الفيدرالي، رفض الأستراليون 36 من أصل 44 تغييرًا مقترحًا للدستور.





في ثلاث عشرة مناسبة، قالوا لا لكل سؤال في اقتراع الاستفتاء - سواء كان هناك سؤال واحد فقط أو أكثر.





يمكن تقسيم هذه المناسبات الثلاث عشرة إلى مجموعتين: أربع أجريت في نفس يوم الانتخابات الفيدرالية، وتسعة لم تكن كذلك.



كانت الكلمات الأولى لأنتوني ألبانيز ليلة الانتخابات التزامًا ببيان أولورو. سيؤدي التصويت بلا إلى فشل هذا الالتزام عند العقبة الأولى. Source: AP / AP لن تكون هناك انتخابات فيدرالية في 14 أكتوبر، لذلك قد يكون تاريخ الاستفتاءات المستقلة أفضل دليل لدينا.





إن النظر إلى الاستفتاءات المستقلة التسعة التي جاءت نتيجتها "لا" وما جاء بعد ذلك يشير إلى أخبار جيدة لحكومة ألبانيزي.





كان الأول في عام 1911، وخسر حزب العمال الانتخابات الفيدرالية التالية لكن هذا لم يحدث إلا مرة واحدة .





وفي ست مناسبات أخرى، فازت الحكومات التي خسرت استفتاءً مستقلاً في الانتخابات التالية.



لماذا لا ترتبط نتائج الانتخابات والاستفتاءات؟

سواء كان التصويت في استفتاء أو انتخابات فيدرالية، فإن الناخبين الأستراليين يكونون قلقين من التغيير.





إذا فشل استفتاء الصوت في 14 أكتوبر، فسيكون الناخبون قد رفضوا 37 تغييرًا مقترحًا للدستور ووافقوا على ثمانية فقط وثلاثة منها حدثت في نفس اليوم من عام 1977.





كان هناك أيضًا 35 انتخابات فيدرالية منذ عام 1930، وتسعة تغييرات حكومية فقط.



Losing the 1984 referendum didn't stop Bob Hawke, who went on to win in 1987. Source: Getty / Patrick Riviere يقول خبير ANU مات كفورتروب، الذي درس نتائج مئات الاستفتاءات في جميع أنحاء العالم، إن الناخبين يستخدمونها لإبقاء الحكومة متيقظة.





ويضيف : «يتعلق الأمر حقًا برسالة سيرسلها الناس إلى الحكومة».





«سيقولون: حسنًا، لا ينبغي أن يكونوا مغرورين جدًا. سأصوت فقط بـ «لا»، لأن ذلك سيعلمهم درساً.»



ماذا يمكن أن يحدث لحزب العمال إذا كانت النتيجة "لا"؟

في حين أن التاريخ قد يطمئن أنتوني ألبانيزي، فإن التداعيات السياسية للتصويت بـ"لا" ليست واضحة تمامًا.





يقول بونجورنو إن حزب العمال «استثمر الكثير من صورته الذاتية، وصورته في أستراليا، وربما المزيد من صورته في العالم» في بيان أولورو.





«قد تؤثر الهزيمة على تألق الحكومة. لكن خسارة التألق وتقويض مكانتها الانتخابية فعليًا بأي طريقة طويلة الأمد هما شيئان مختلفان تمامًا».





«لا أعتقد أنه من السهل التنبؤ فعليًا بالتداعيات السياسية».





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