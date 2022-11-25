ستة مليارات دولار في أربعة أيام: كل ما تريد معرفته عن تخفيضات "بلاك فرايدي"

النقاط الرئيسية يُتوقع أن ينفق الأستراليون حوالي 6.2 مليار دولار على مبيعات "بلاك فرايدي" من 24 إلى 28 نوفمبر

أصبحت التخفيضات السنوية التي بدأت في الولايات المتحدة حدثاً عالمياً هاماً للمتسوقين

لى مر السنين، انتشر الحدث في جميع أنحاء العالم، وأصبح يكبر عاماً بعد عام

تخفيضات الجمعة السوداء وCyber Monday هي من أكبر فعاليات التسوق خلال العام لقطاع التجزئة.





بالنسبة للعديد من المتسوقين، يوفر ذلك فرصة لشراء الهدايا قبل تخفيضات موسم العطلات، لكن النقاد يقولون إن ذلك يشجع الاستهلاك المفرط.



ما هو "بلاك فرايدي" وما حجم مبيعاته في أستراليا؟

نشأت فكرة تخفيضات الجمعة السوداء وCyber Monday في الولايات المتحدة، وهي تبدأ في اليوم التالي لعيد الشكر وتستمر لأربعة أيام.





ويتم الاحتفال بعيد الشكر في رابع خميس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مما يمنح العديد من الأمريكيين يوم إجازة إضافي هو الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع.





وانتهز تجار التجزئة هذه الفرصة لتحويل ذلك إلى يوم للتخفيضات من أجل جني الأرباح قبيل فترة العطلات.



وتعود تسمية الجمعة السوداء إلى رجال الشرطة في فيلادلفيا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي الذين أطلقوا عليه هذا الاسم بسبب مشاكل مثل الاختناقات المرورية وسرقة المتاجر وحتى العنف الناجم عن الحشود الكبيرة التي تتدفق من الضواحي إلى المدينة للتسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وتم الترويج له لاحقاً من قبل تجار التجزئة في الثمانينيات حيث ساعد الشركات في تحقيق أرباح طائلة.





وتم ابتكار اسم Cyber Monday من قبل تجار التجزئة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتشجيع المتسوقين على الشراء عبر الإنترنت.



Black Friday has become a major shopping event around the globe. Source: AAP على مر السنين، انتشر الحدث في جميع أنحاء العالم، وأصبح يكبر عاماً بعد عام.







في العام الماضي، أنفق الأستراليون أكثر من 8 مليارات دولار خلال الأيام الأربعة بين الجمعة السوداء وصولاً إلى Cyber Monday.









هذا العام، يصادف الجمعة الأسود يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر و Cyber Monday في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.







في عام 2022، يتوقع بحث أجرته جمعية تجار التجزئة الأسترالية وروي مورغان أن الأستراليين سينفقون ما يقدر بنحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.





ويمثل ذلك زيادة بقيمة 200 مليون دولار عن أرقام عام 2021.



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