المزيد من الأستراليين يصنفون أنفسهم "فقراء" مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة

النقاط الرئيسية
- نسبة الأستراليين الذين يصنفون أنفسهم على أنهم فقراء ارتفعت في الأشهر الـ 12 الماضية
- أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تآكل ميزانيات الأسر
- بلغت نسبة الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم لضائقة مالية 37% في عام 2022 مقارنة بـ 31% في عام 2021
بلغت نسبة الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم لضائقة مالية 37% في عام 2022 مقارنة بـ 31% في عام 2021.
وخلص تقرير معهد أبحاث مؤسسة سكانلون إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة تؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي في أستراليا وتعرض التعافي بعد الوباء للخطر.
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وقال معد التقرير جيمس أودونيل: "تشير بعض علامات التحذير في بيانات هذا العام إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي قبل الجائحة ليست حتمية".
أضاف، "بينما يواجه الأستراليون ظروفاً اقتصادية صعبة وسط تحديات جيوسياسية جديدة، وصلنا إلى نقطة تحوّل حرجة حيث يمكننا إما ترسيخ وتقوية التماسك الاجتماعي، أو السماح له بالتراجع أكثر".
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