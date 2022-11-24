المزيد من الأستراليين يصنفون أنفسهم "فقراء" مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة

ارتفعت نسبة الأستراليين الذين يصنفون أنفسهم على أنهم فقراء في الأشهر الـ 12 الماضية حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تآكل ميزانيات الأسر.

ABS CPI FIGURES STOCK

Shoppers are seen in Sydney, Wednesday, October 26, 2022. (AAP Image/Bianca De Marchi) Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • نسبة الأستراليين الذين يصنفون أنفسهم على أنهم فقراء ارتفعت في الأشهر الـ 12 الماضية
  • أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تآكل ميزانيات الأسر
  • بلغت نسبة الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم لضائقة مالية 37% في عام 2022 مقارنة بـ 31% في عام 2021
بلغت نسبة الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم لضائقة مالية 37% في عام 2022 مقارنة بـ 31% في عام 2021.

وخلص تقرير معهد أبحاث مؤسسة سكانلون إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة تؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي في أستراليا وتعرض التعافي بعد الوباء للخطر.
اقرأ أيضاً

"اشترِ الآن وادفع لاحقاً": هل حان الوقت لتنظيم هذه الخدمة لإنقاذ الأستراليين من الديون؟

Advertisement
وقال معد التقرير جيمس أودونيل: "تشير بعض علامات التحذير في بيانات هذا العام إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي قبل الجائحة ليست حتمية".

أضاف، "بينما يواجه الأستراليون ظروفاً اقتصادية صعبة وسط تحديات جيوسياسية جديدة، وصلنا إلى نقطة تحوّل حرجة حيث يمكننا إما ترسيخ وتقوية التماسك الاجتماعي، أو السماح له بالتراجع أكثر".
اقرأ أيضاً

مع اقتراب فصل الصيف: ماذا تفعل إذا تعرضت للدغة ثعبان أو عنكبوت؟

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.




يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBSعربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك
نشر في: 24/11/2022 1:26pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP