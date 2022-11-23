"اشترِ الآن وادفع لاحقاً": هل حان الوقت لتنظيم هذه الخدمة لإنقاذ الأستراليين من الديون؟

النقاط الرئيسية واصل الأستراليون انفاقهم المطرد خلال فترة ما قبل عيد الميلاد مع زيادة المبيعات بنسبة 12.9٪ في أكتوبر مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي

ومن المتوقع أن تصل مبيعات الجمعة العظيمة Black Friday حوالي 6.2 مليار دولار وفق تقارير صدرت عن مجموعة Ray Morgan.

الأستراليين الراغببن في استخدام خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" مثل Afterpay أو Zippay قد يحتاجون قريبًا إلى الخضوع لفحص مالي شامل مشابه لإجراءات الحصول على بطاقة ائتمان

شارت تقارير اقتصادية إلى أن جميع فئات البيع بالتجزئة تشهد نمواً ملحوظاً في المبيعات على أساس سنوي حيث شهد قطاعا الملابس والمجوهرات زيادة بنسبة 40٪ و 41.1٪ على التوالي، وقطاع الالكترونيات شهد زيادة في المبيعات بمقدار 30%.





ومن المتوقع أن تصل مبيعات الجمعة العظيمة Black Friday حوالي 6.2 مليار دولار وفق تقارير صدرت عن مجموعة Ray Morgan.





وقال الباحث الاقتصادي سليمان يوحنا ضمن حديث مع أس بي أس عربي24 في بودكاست "مال واقتصاد" ان الأرقام المذكورة أعلاه لا تشير إلى الضغط الذي ترزح تحته ميزانيات العائلات الأسترالية سيما بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة ما انعكس على دفعات القروض العقارية التي يدفعها الأفراد بشكل شهري.



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التسهيلات الائتمانية سهلت على الناس التسوق ولكن بعد قد يؤدي ذلك إلى تعثر بالسداد وبالتالي سينعكس سلباً على الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن الأستراليين الراغببن في استخدام خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" مثل Afterpay أو Zippay قد يحتاجون قريبًا إلى الخضوع لفحص مالي شامل مشابه لإجراءات الحصول على بطاقة ائتمان ضمن جهود حكومية لتنظيم هذه الخدمات التي قد تؤدي إلى انزلاق كثيرين إلى تحمل ديون قد لا يقوون على سدادها لاحقاً في ضوء الضغوطات المعيشية والتضخم الذي يعصف باقتصاد أستراليا والاقتصاد العالمي ككل.





Source: AAP وبدوره، أشار الباحث الاقتصادي سليمان يوحنا إلى نقطة بغاية الأهمية: "نعلم أن معدل الديون بالنسبة للفرد في أستراليا من الأعلى في العالم. هذه الديون ستزداد في ظل المعطيات الجديدة ما ينذر بتبعات سلبية للتسهيلات المبالغ بها."





وعلى صعيد متصل، انخفض معدل البطالة المعدل 0.1 نقطة مئوية إلى 3.4 في المائة في أكتوبر 2022 ، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي في مؤشر على تعاف اقتصادي تسعى البلاد لتحقيقه بعد جائحة كوفيد-19 وفي ظل تطورات عالمية متسارعة من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات ذلك على أسعار الطاقة التي بات المواطن الأسترالي يشعر بثقلها.





epa10133455 People walk in front of the large screen showing the latest stock exchange data, in Shanghai, China, 22 August 2022. Multiple stock market shares in the US, EU, and Asia-Pacific region fell on Monday. The exception is the Chinese market, where China’s central bank trimmed its one-year benchmark rates. Therefore, Shanghai Composite was higher by 0.61 percent, and Shenzhen Component rose by 1.19 percent. S&P 500 slipped to 1.22 percent, Nasdaq 100 futures fell to 1.57 percent, and Dow Jones Industrial Average futures fell 321 points. EPA/ALEX PLAVEVSKI Source: AAP ولكن الباحث الاقتصادي لا يرى هذه الأرقام مؤشر حقيقي على تغير الوضع: "خلال اخر عشرين عاماً، يتم احتساب معدل البطالة على نحو يستثني من يعملون لساعات قليلة خلال الأسبوع. المؤشر الأدق هو متلقو المعونات الحكومية من سنترلنك، عندما ينخفض هذا الرقم يكون عدد من يدخلون سوق العمل أعلى على أرض الواقع."





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