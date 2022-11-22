مع اقتراب فصل الصيف: ماذا تفعل إذا تعرضت للدغة ثعبان أو عنكبوت؟

النقاط الرئيسية يجب التعامل مع لدغة أي عنكبوت أسود كبير كحالة طبية طارئة

يجب التعامل مع أي لدغة ثعبان على أنها قد تكون مهددة للحياة واستخدام ضمادة منع الحركة الضاغطة كخطوة أساسية للإسعافات الأولية

يمكنك الحصول على المساعدة الطبية الطارئة في أي مكان في أستراليا، بما في ذلك المناطق النائية

أستراليا هي بلد ذو سمعة مخيفة بسبب الحيوانات السامة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعناكب، هناك نوع واحد فقط نحتاج إلى القلق بشأنه بحسب ما يقول المدير الطبي لمركز معلومات السموم في نيو ساوث ويلز دارين روبرتس.





"هذا النوع هو funnel web، وعلى الرغم من الحديث عن أن العناكب ذو الظهر الأحمر Redback spiders على أنها سامة إلا أنها قد تسبب لك المرض، لكن فرص الموت أو حتى الإصابة بالتسمم الحاد الذي يتطلب دخول المستشفى منخفضة للغاية. كما تعتبر جميع العناكب الأخرى في أستراليا عموماً منخفضة السم أو غير سامة".



Research has disproved previous concerns about redback spider bites. Although they contain venom, effects take hours to develop and do not require medical treatment, unless there are signs of infection or aggravated symptoms. Credit: Getty Images/Jenny Dettrick في حين أنه من الشائع مصادفة الثعابين في أستراليا، إلا أن اللدغات التي تهدد الحياة نادرة.





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إن حوالي 100 نوع من أنواع الثعابين البالغ عددها 172 في البلاد هي سامة، ولكن من المحتمل أن يتسبب 12 نوعاً فقط في إصابة البشر بجروح مميتة ، وتظهر الأرقام الحديثة في المتوسط حالتي وفاة سنوياً.







يقول الدكتور روبرتس، "نحن نعلم أن الثعابين موجودة في جميع أنحاء أستراليا بما في ذلك المكان الذي نعيش فيه، ومن المحتمل أن نحتك بها. لكن لحسن الحظ، فإن لدغات الثعابين التي تسبب المشاكل غير شائعة نسبياً".



“Snakes have very little reason to go into people's houses.” Professional snake catcher Gianni Hodgson says 90% of the calls he gets are for snake removals from a backyard. Credit: Getty Images/Andrew Balcombe / EyeEm

الإسعافات الأولية لدغات العنكبوت

في حين أن معظم لدغات العنكبوت في أستراليا تسبب أذىً طفيفًا، فمن المهم معرفة ما يجب فعله في حالة تعرضك أنت أو شخص آخر لأي لدغة.





يقول الدكتور روبرتس إن النصيحة لأي لدغة عنكبوت، بخلاف funnel web هي "غسل المنطقة ببعض المطهر، والتحقق جيداً من سجل أخذك للكزاز، عدا عن ذلك إن الأمر يتعلق فقط بمراقبة الوضع والانتظار".



أما في حالة ظهور أعراض أو إشارات أخرى فيجب طلب المساعدة الطبية. تجدر الإشارة إلى إن الألم الموضعي شائع أيضاً ويمكن تخفيفه من خلال وضع كمادة باردة أو كيس ثلج ملفوف بقطعة قماش نظيفة، مباشرة فوق موقع اللدغة لمدة 15 دقيقة.



Spider bites (other than the funnel-web) can be so delicate that people don’t feel it until later, Dr Roberts says. Credit: Getty Images/Stefania Pelfini, La Waziya Photography على عكس ذلك، فإن لدغات عناكب funnel web مؤلمة وتسبب تسمماً يهدد الحياة وتتطلب علاجاً في المستشفى لذا يجب التعامل مع أي لدغة عنكبوت سوداء كبيرة أو لدغة funnel web كحالة طبية طارئة ويجب استدعاء سيارة إسعاف.



تتطور لدغة funnel web إلى أشياء مثل التنميل حول الفم، وربما الغثيان والقيء وألم في البطن أو الصدر Dr Shaun Francis, The Royal Flying Doctor Service, Queensland

Funnel-web spiders are found around Sydney and the east coast. Other big black spiders are found Australia-wide. Credit: Getty Images/Image Created by James van den Broek يفسر الدكتور روبرتس الخطوات بالتالي:



"وضع ضمادة شد ضاغطة يتم ربطها حول مكان اللدغة ثم شدها لأعلى ولأسفل.

يحتاج الشخص إلى الاستلقاء حتى تصل سيارة الإسعاف.

الإمتناع عن التجول، إذ قد يؤدي ذلك إلى تسريع تحرك السم في جميع أنحاء الجسم ".

كما يجب محاولة شل حركة الطرف المصاب عن طريق التجبير مثلاً حتى تصل سيارة الإسعاف.



A pressure immobilisation bandage, not a tourniquet, is used for funnel-web spider bites as well as venomous snakebites to stop the venom circulation in the body. Credit: Getty Images/Lisa Maree Williams / Stringer

ماذا يحدث إذا تعرضت للدغة في منطقة نائية؟

شون فرانسيس هو طبيب في فرع كوينزلاند لخدمة Royal Flying Doctor Service ، وهي شركة غير ربحية تقدم خدمات النقل الطبي الجوي والرعاية الصحية وخدمات الطوارئ على مدار الساعة في المجتمعات الريفية والنائية في أستراليا.





يقول الدكتور فرانسيس إن لدغات العنكبوت شائعة في المناطق النائية وغالبًا ما يكون نوع العنكبوت الذي يسبب اللدغة غير معروف.



في البداية، هناك درجة من الألم في موقع اللدغة، وبعض الاحمرار والتورم الذي لا يقتصر على نوع معين من اللدغات. Shaun Francis, The Royal Flying Doctor Service, Queensland

يوضح الدكتور فرانسيس أن ظهور الأعراض الجهازية يشير إلى التسمم ويمكن أن يستدعي تدخلاً صحياً من خلال النقل الطبي الجوي للمريض.





"عندما يكون هناك أكثر من مجرد ألم، نبدأ في الشعور بالقلق أكثر ويمكن أن يبدأ ذلك عادةً من التعرق. على سبيل المثال، تتطور لدغة funnel web إلى خدر حول الفم، وربما الغثيان والتقيؤ وألم في البطن أو الصدر.



ويشدد الدكتور فرانسيس: "هذا حافز لنا للتدخل ومن ثم تصعيد الرعاية، مقارنةً بلدغة الثعبان ، حيث أنه حتى في حالة عدم وجود هذه الأعراض، فإننا ننقل المريض إلى رعاية نهائية".



In the outback, all emergency calls for snakebites trigger a medical response for suspected envenomation. Credit: Getty Images/kristianbell

الإسعافات الأولية للدغات الثعابين

بعض لدغات الأفاعي جافة، مما يعني أن الأفعى تلدغ ولكن لا تطلق السم.





لكن الدكتور فرانسيس يحذر من أنه قد يكون من الخطر افتراض أن لدغة الثعبان غير سامة. لذا يجب التعامل مع جميع حالات لدغات الأفاعي المؤكدة والمشتبه بها على أنها قد تكون مهددة للحياة.





يحدد الدكتور فرانسيس الخطوات الثلاث الضرورية:



وضع رباط تثبيت ضاغط

شل حركة الطرف الملدوغ عن طريق التجبير إذا أمكن.

الإتصال بالرقم ثلاثة أصفار (000).

يقول صائد الثعابين المحترف جياني هودجسون، "حتى اللدغة غير السامة يمكن أن تسبب مشاكل. الحيوانات الأليفة قد تواجه الأفاعي؛ كما قد يتعرض الأطفال للعض أيضاً. إنهم غير سامين لكن يمكن أن يحملوا البكتيريا ".



ما لا يجب فعله عند مواجهة ثعبان

من غير المحتمل أن تهاجم الثعابين ما لم تشعر بالتهديد أو الخوف. لذا تحدث معظم لدغات الثعابين عندما يحاول الناس قتل ثعبان أو أسره. ويشير هودجسون إلى أن التفكير في أن الثعبان قد يطاردك هو مفهوم خاطئ شائع.



المرة الوحيدة التي يقترب فيها منك الثعبان هي عندما يحاول الوصول إلى مكان آمن وأنت تقف في طريقه. ومعظم المرات لا يعرفون حتى أنك موجود. Gianni Hodgson, professional snake catcher

يشارك السيد هودجسون بعض النصائح حول ما لا يجب فعله عندما تلاحظ وجود ثعبان.



"لا تصدر أصواتًا عالية، ببساطة لأنه إذا كنت قريباً جداً منه، فسيؤدي ذلك إلى وضعه في وضع دفاعي.

عرف عن وجودك بالتحرك والابتعاد عنه.

إذا كنت تقف فوقه عن طريق الخطأ، تسمر في مكانك ودعه يتحرك، إذ سوف يستمر في طريقه بحيث أنه لم يلاحظ وجودك".

بمن تتصل إذا تعرضت للدغة عنكبوت أو أفعى

إذا لم تكن متأكدًا مما يجب فعله بعد لدغة العنكبوت، فاتصل بخط المساعدة الخاص بمركز معلومات السموم على 131126

بالنسبة لجميع لدغات الأفاعي وأي حالة طوارئ، اتصل على ثلاثة أصفار (000).

إذا كنت بعيدًا عن المستشفى، يمكنك الاتصال بخدمة Royal Flying Doctor Service على الرقم 1300697337.

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