ماذا يعني تكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان وعلى ماذا سيكون الاستفتاء؟

النقاط الرئيسية: سيكون هناك هيئة دائمة لتقديم المشورة إلى البرلمان الأسترالي والحكومة التنفيذية بشأن التشريعات والسياسات ذات الأهمية للسكان الأصليين

السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ظلوا يطالبون بصوت سياسي بشكل أو بآخر منذ ما يقرب من قرن

زعماء السكان الأصليين المشاركين يقولون أن تكريسه في الدستور يضمن عدم تأثره أو إلغائه من قبل أي حكومة مستقبلية

في عام 2017 اجتمع 250 من قادة السكان الأصليين من جميع أنحاء البلاد في أولورو.





هناك صاغوا وأقروا بيان أولورو من القلب.





هذه المجموعة البسيطة والشاعرية من الكلمات تتطلب ثلاثة أشياء: الصوت والمعاهدة والحقيقة.





قرأت البروفيسور ميجان ديفيس عضو مجلس الاستفتاء البيان لأول مرة على الأرض الترابية الحمراء التي عقد عليها المؤتمر.





يقول البيان: "نحن نسعى إلى إصلاحات دستورية لتمكين شعبنا وشغل مكانة شرعية في بلدنا. وعندما تكون لدينا سلطة على مصيرنا سوف يزدهر أطفالنا."





استغرق الأمر ست سنوات لكن أستراليا الآن مطالبة بالتصويت على طلب لتعديل الدستور.





سيُطلب من الأستراليين التصويت بنعم أو لا للإجابة على السؤال:





"هل تؤيد تغيير الدستور للاعتراف بالشعوب الأولى في أستراليا من خلال إنشاء صوت للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟"



إذن ما هو صوت السكان الأصليين بالضبط؟





تقول مجموعة عمل استفتاء الأمم الأولى التابعة للحكومة أنه سيكون هناك هيئة دائمة لتقديم المشورة إلى البرلمان الأسترالي والحكومة التنفيذية بشأن التشريعات والسياسات ذات الأهمية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.





يقول بات أندرسون عضو مجموعة عمل الاستفتاء إن الصوت ضروري لأن أستراليا يجب أن تعمل بشكل أفضل عندما يتعلق الأمر بشعوبها الأولى.





يقول بات: "من الحقائق البديهية العالمية أنه عندما تقوم بإشراك الأشخاص الذين تتخذ قرارات من أجلهم ، فإنك تتخذ قرارات أفضل".





الفكرة ليست جديدة.





تقول منظمة المصالحة الأسترالية إن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ظلوا يطالبون بصوت سياسي بشكل أو بآخر منذ ما يقرب من قرن.





ولكن لماذا يجب أن يكون الصوت مكرسًا في الدستور؟





يجادل المعارضون بأنه يمكن ببساطة تشريعها ، كما حدث مع الهيئات السابقة.





ولكن زعماء السكان الأصليين المشاركين يقولون أن تكريسه في الدستور يضمن عدم تأثره أو إلغائه من قبل أي حكومة مستقبلية.





لماذا يجب أن يأتي الصوت قبل دعوات بيان أولورو للمعاهدة والحقيقة؟





يقول المدافعون إن السبب في ذلك هو أنه للتوصل إلى معاهدة ، تحتاج الحكومة إلى هيئة تمثيلية للتفاوض معها - وهو أمر غير موجود حاليًا.



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أظهرت استطلاعات الرأي مرارًا وتكرارًا أن الجمهور الأسترالي يدعم على نطاق واسع الاعتراف الدستوري بسكان البلاد الأصليين.





ولكن مع استمرار الجدل ، بدأ التأييد لاقتراح تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور يتراجع.





كانت الحكومة تأمل في الحصول على دعم الحزبين الكبيرين لأن التاريخ يظهر أنه من غير المرجح أن ينجح الاستفتاء بدون ذلك.





لكن الائتلاف اختار دعم حملة "لا".





تشمل الانتقادات الموجهة إلى المشروع أنه يفتقر إلى التفاصيل ويثير الانقسام العرقي ومعرض للتحديات القانونية.





لكن ليس كل معارضي الصوت في نفس الفريق.





على عكس الائتلاف تقول السناتور الفيكتورية المستقلة ليديا ثورب إن المشروع الحالي لا يقدم ما فيه الكفاية.





في وقت سابق من هذا العام استقالت ليديا ثورب من حزب الخضر بسبب دعمه للمشروع وتقول الآن إنها تمثل Blak Sovereign Movement في معارضتها للمشروع.





ومن المتوقع إجراء الاستفتاء في أي وقت بين أكتوبر ونوفمبر - ولم يتم الإعلان عن موعده بعد.





من أجل أن يتم المضي قدما في المشروع سيحتاج التصويت إلى نعم من أغلبية الناخبين في أغلبية الولايات - وهو أمر ليس من السهل الوصول إليه.





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