في أي وقت تبدأ جنازة الملكة وكيف يمكنكم مشاهدتها؟

يوم الإثنين، سيجتمع حوالي 2,000 ضيف من جميع أنحاء العالم في وستمنستر آبي لحضور مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية.





ومن المتوقع أن يشاهد الحدث ملايين على شاشات التلفزيون أو عبر الإنترنت.





في بريطانيا، ستعرض الجنازة 125 صالة سينما، بينما ستقيم المتنزهات وساحات البلدات والكاتدرائيات شاشات عرض.





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إليكم كيفية متابعة الجنازة من أستراليا، والوقت الذي ستقام فيه المراسم.





كيف يمكنكم مشاهدة فعاليات الجنازة؟





مساء الإثنين، وابتداءً من الساعة 7:30 مساءً، ستنقل قناة أس بي أس الرئيسية تغطية BBC لجنازة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.





سنقوم أيضاً بتشغيل مدونة مباشرة على sbs.com.au/news ابتداءً من الساعة 6.30 مساءً بتوقيت شرق أستراليا.





متى يبدأ موكب الجنازة؟





ستنتهي فترة عرض جثمان الملكة الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت غرينتش (3:30 مساءً بتوقيت شرق أستراليا)، مع فتح أبواب وستمنستر آبي قبيل الجنازة الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (5:30 مساءً بتوقيت شرق أستراليا).





في الساعة 10:44 بتوقيت غرينتش (7:44 مساءً بتوقيت شرق أستراليا)، سيُنقل التابوت من قصر وستمنستر إلى وستمنستر آبي.





ومن المقرر أن يصل التابوت إلى وستمنستر آبي الساعة 10:52 صباحاً (7:52 مساءً بتوقيت شرق أستراليا) وتبدأ مراسم الجنازة رسمياً الساعة 11:00 صباحاً (8 مساءً بتوقيت شرق أستراليا).





تنتهي مراسم الجنازة حوالي الساعة 12 ظهراً (9 مساءً بتوقيت شرق أستراليا) بعد دقيقتين صمت. كما يعزف ريفيل النشيد الوطني والرثاء التقليدي للملكة.



ماذا يحدث بعد مراسم الجنازة؟

في ختام مراسم الجنازة، يتم نقل نعش الملكة مصحوباً بالملك تشارلز الثالث وكبار العائلة الملكية في موكب إلى Wellington Arch في Hyde Park Corner، ابتداءً من الساعة 12:15 مساءً (9.15 مساءً بتوقيت شرق أستراليا).





وسوف تدق ساعة بيغ بن على فترات تفصل بينها دقيقة واحدة.





سيتم نقل التابوت إلى وندسور حيث يُتوقع وصوله بعد الساعة 3 مساءً بقليل (منتصف الليل بتوقيت شرق أستراليا).





في الساعة 4 مساءً (1 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا)، ستبدأ خدمة الإحالة، وتحضرها مجموعة أصغر تضم حوالي 800 ضيف وتنتهي حوالي الساعة 4:45 مساءً (1:45 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا).





ويترأس الخدمة عميد وندسور ديفيد كونر بمباركة رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.





بعد ذلك، يتم إنزال التابوت في القبو الملكي.





وسوف تدفن الملكة بجوار دوق أدنبره في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في وقت لاحق من المساء وسط مراسم عائلية خاصة.



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