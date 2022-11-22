"المتأخرون" مسلسل جديد لأس بي أس يتحدث عن تأثير الاعاقة على الجنس

سيتم تقديم مسلسل SBS الرقمي الاصلي الجديد الذي يحمل عنوان Latecomers - المتأخرون- لأول مرة يوم السبت 3 كانون الأول ديسمبر على SBS VICELAND و SBS عند الطلب.





عندما يتسكع أصدقاؤهم الأصحاء في حانة، يندفع فرانك (أنغوس طومسون) وسارة (هانا ديفيني) معًا ويشكلان علاقة مترددة بعض الشيئ حول إعاقتهم المشتركة وتأثيرها على حياتهم الرومانسية – إن وجدت. يعد مسلسل SBS و Screen Australia الجديد ، Latecomers ، سلسلة جريئة ومضحكة وأحيانًا مؤلمة للقلب، تعبيرًا وتمثيلًا لتعقيدات الجنس والإعاقة. تبدأ العروض الأولى للمسلسل في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، السبت 3 كانون الأول ديسمبر ، على SBS Viceland و SBS عند الطلب.





وفي هذا المسلسل، تتألق الكاتبة المؤثرة والمدافعة عن ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة هانا ديفيني في أحد الأدوار الرئيسية – أول دور تمثيلي لها على الإطلاق – جنبًا إلى جنب مع الممثل والكاتب المشارك في السيناريو أنغوس طومسون (مشروع أنغوس). في وقت سابق من هذا العام، تصدرت ديفيني عناوين الصحف بعد أن جعلت نجمي البوب ليزو وبيونسي مسؤولين عن كلمات اغانيهم. كما أنها مؤسسة حملة "لنوجد أميرة ديزني ذات الإعاقة" العالمية ، ورئيسة تحرير منشور التأثير الاجتماعي "وجهات نظر مفقودة" ، وحصلت مؤخرًا على لقب الفائز في عام 2022 "صوت الآن" في جوائز ماري كلير لنساء العام .





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إلى جانب ديفيني و ثومبسون، تلعب في الأدوار الرئيسية أيضًا الممثلة النيوزيلندية ميرياما سميث (الغنية القذرة، هارو) وكذلك يمثل النجم الصاعد باتريك جهانور (دورية البحر ، تروبو) ، ويمثل أيضا فيهاتريسي مان (الزفاف النهائي) ، إيميلي هيفيا (وينتورث) ، توم ويلسون (ثانوية هارت بريك) ، بريتاني سانتاريغا (موسم القتال) ، إيمي كيرسي(الإثنا عشر) ، بايبر براون وليام غرينكي.





المسلسل من تأليف وسيناريو إيما مايرز ، أنغوس طومسون ، والكوميدية المشهورة ، الممثلة ، والكاتبة نينا أوياما (مشروع أنغوس ، الليلة مع توم بالارد ، يوتوبيا) ، يستمد مسلسل المتأخرون تجربته من التجارب الحية الثلاثية ، من كل من منظور نينا كمقدمة رعاية و إيما وأنغوس كأفراد مصابين بالشلل الدماغي. والمسلسل من إخراج مادلين غوتليب (أنت وأنا ، قبل وبعد) وأليستير بالدوين (كاتب في المسابقة الأسبوعية الصعبة) ومن إنتاج هانا نغو (إيجي آند آيس ، المحكمة) وليام هاين (الزفاف النهائي ، جبل الذهب الجديد).





(لاراكين فرانك) المحبوبة و (سارة) المتهكمة لا يمكن أن تكونا مختلفتين أكثر من حقيقة أنهما مصابتان بالشلل الدماغي وكلاهما عذراوات. بعد أن قام مقدمو الرعاية الأصحاء ، الحبيب اللطيف إليوت (جهانور) وفتاة الحفلة في فترة ما قبل انقطاع الطمث براندي (سميث) ، بالتسكع في ليلة بالخارج ، يضطر فرانك وسارة إلى التعرف على بعضهما البعض والثقة في بعضهما البعض في عدم الخبرة الجنسية. يقرر فرانك ملاحقة سارة لكنه يدمر العلاقة عندما يظهر في حالة سكر عند موعدهم ويهينها (قبل أن يتقيأ عليها في حالة سكر من أجل تدبير جيد). ولكن عندما تُرك إليوت لتنظيف الفوضى، فإنه يطلق سلسلة من ردود الفعل التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تتسبب في مواجهة كل من فرانك وسارة للحقائق الصعبة حول الإعاقة، وكراهية النساء ، والحب ، وقيمة الذات.





يقول محرر SBS ، لواني أرمان: "المتأخرون جزء من موجة جديدة مثيرة من المسلسلات التلفزيونية حيث تحصل الأصوات الجديدة على امتلاك قصصهم. في السيناريو الذي كتبته SBS ، لدينا هدفان رئيسيان: صنع دراما جريئة ومتميزة تتردد صداها مع الجماهير في أستراليا وحول العالم ، والمساعدة في إطلاق موجة مدية من المواهب الجديدة من خلفيات ممثلة تمثيلاً ناقصًا. ويحقق مسسلسل المتأخرون أكثر من اللازم في كلا الهدفين وهو مثال مثالي لما هو ممكن في إطار مبادرة الأصول الرقمية. سيترك المسلسل المشاهدين يضحكون ويبكون بينما سارة وفرانك يشقان طريقهما عبر لحظات السعادة والألم في صداقتهما عبر الحب والجنس. نحن فخورون جدًا بالفريق ولا يمكننا الانتظار لمعرفة ما سيفعلونه بعد ذلك ".





ويقول الكاتب المشارك والمبدع المشارك والممثل أنغوس طومسون: "عندما تصاب بالشلل الدماغي وتحاول العثور على الحب ، أو حتى مجرد علاقة ، فإن الرحلة تأتي مع الكثير من الحرج والرفض والألم والوحدة. معظم الناس يقبلون ذلك على أنه نصيبهم في الحياة - ولكن ليس أنا. لقد صنعت منه عرضاً كاملاً! (وكذلك شريكة اختراعي (إيما مايرز شكرًا لك SBS على هذه الفرصة ، يشرفنا أن نكون قادرين على إظهار صورة حقيقية للإعاقة والجنس لجمهور أوسع. لم أكن أعتقد أنني سأرى شخصيات معاقة ينظر إليها جنسيا على الشاشة الطريقة التي صورنا لهم. لقد أصبحت مشاهدي بدون قميص بالفعل موضوعًا ساخنًا بين فريق الإنتاج... سنرى قريبًا ما سيقوله جمهورنا!"





ويقول لي نايمو ، رئيس شركة Screen Australia على الإنترنت: "لقد تأثرنا كثيرًا بمسلسل المتأخرين في كل مرحلة من مراحل التطوير والإنتاج ، ونحن فخورون جدًا بأن ذلك جزء من مبادرة Digital Originals. وقد أنشأ الفريق سلسلة متوترة ومشحونة عاطفياً ومضحكة وجذابة وأصيلة ".





النسخ الأصلية الرقمية هي مبادرة مشتركة بين SBS و Screen Australia و NITV ، تهدف إلى تطوير مشاريع درامية قصيرة ومثيرة ومبتكرة لعرضها لأول مرة على منصات SBS. وتهدف المبادرة إلى دعم المبدعين في هذا القطاع ، بمن فيهم الأشخاص الذين يعتبرون متنوعين ثقافياً ولغوياً ، والأستراليون من الأمم الأولى ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والمختلفون من الإناث ومن الجنسين ، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين ، والأشخاص الموجودين في المناطق الإقليمية والنائية.





تلقى مسلسل المتأخرون تمويل الإنتاج الرئيسي من Screen Australia بالاشتراك مع SBS ، بمساعدة Screen NSW. بالتزامن مع الإطلاق الأسترالي ، ستعرض السلسلة لأول مرة على CBC Gem في كندا.





ستتم ترجمة المسلسل على SBS On Demand بخمس لغات مختلفة بما في ذلك: الصينية والعربية والفيتنامية والصينية التقليدية والكورية.





سيعرض المتأخرون لأول مرة يوم السبت 3 كانون الأول ديسمبر الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا على SBS VICELAND و SBS عند الطلب.





يرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول SBS و Screen Australia ومبادرة NITV للأصول الرقمية هنا .





تتوفر الصور للاستخدام الإعلامي في غرفة فحص SBS .





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