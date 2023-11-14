أسترالي يواجه السجن مدى الحياة بتهمة تسريب وثائق عن جرائم حرب في أفغانستان

يواجه ديفيد ماكبرايد عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة تسريب معلومات حول جرائم حرب مزعومة في أفغانستان إلى وسائل الإعلام مع بدء محاكمته التي تستمر ثلاثة أسابيع.

A man in a suit with grey hair looking into the distance

Whistleblower and former military lawyer David McBride is on trial for allegedly leaking documents about alleged Australian war crimes in Afghanistan. Source: AAP / Mick Tsikas

بدأت محاكمة محامٍ عسكري سابق، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة لمدة 100 عام، بمزاعم قيامه بكشف معلومات حول جرائم حرب أسترالية مزعومة في أفغانستان.

وسوف يمثل ديفيد ماكبرايد، الذي خدم في الجيشين البريطاني والأسترالي، أمام هيئة المحلفين في المحكمة العليا في مقاطعة العاصمة الأسترالية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بتهمة تسريب وثائق سرية.

ويواجه ماكبرايد خمس تهم، بما في ذلك سرقة ممتلكات الكومنولث، وخرق قانون الدفاع، والكشف غير المصرح به عن المعلومات.

وقال ماكبرايد لأس بي أس إنه سيفتقد قضاء الوقت مع طفليه أكثر من أي وقت مضى، فيما يستعد لاحتمال قضاء فترة غير معروفة خلف القضبان.

أضاف، "أنا مستعد للسجن، ولم يكن الأمر يتعلق أبداً بتجنب السجن بالنسبة لي".
اقرأ أيضاً

أوبتس تكشف السبب الحقيقي لانقطاع خدماتها الأسبوع الماضي

وخدم ماكبرايد المولود في سيدني لفترتين في أفغانستان كمحامٍ عسكري في عامي 2011 و2013.

ويدعي أنه خلال هذه الفترات أصبح على علم بما وصفه بقضايا نظامية داخل قوات الدفاع الأسترالية.

ويدعي ماكبرايد أنه أثار في البداية المخاوف داخلياً ومع الشرطة الفيدرالية.

وكشفت السجلات المسربة عن جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أستراليون خلال الحرب في أفغانستان، حيث استخدمتها شبكة ABC لإعداد تقرير هذا الموضوع في عام 2017.

بعد ثلاث سنوات، قام المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية بمراجعة ادعاءات ماكبرايد من خلال تحقيق لمدة أربع سنوات في سوء سلوك مزعوم من قبل القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان.
اقرأ أيضاً

الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية: كيف ستتحرك الحكومة الفدرالية لمعالجة ظاهرة خطيرة تتنامى؟

ووجد التحقيق معلومات موثوقة تفيد بأن أفراداً من جنود القوات الخاصة الأسترالية تورطوا في قتل 39 مدنياً وسجناء غير مسلحين.

ويواجه ماكبرايد حالياً المحاكمة بتهمة تسريب وثائق حكومية سرية.

ويقول إن تسريب المعلومات كان في المصلحة العامة.
Protestors holding signs saying "defend whistblowers, defend democracy" and "drop these unjust prosecutions".
David McBride and his supporters have repeatedly tried to stop the trial going ahead, arguing the information was in the public interest. Source: AAP / Mick Tsikas
وقد طالب محاموه ومجموعات أخرى، بما في ذلك مركز قانون حقوق الإنسان، النائب العام مارك دريفوس مراراً بالتدخل وإنهاء المحاكمة، ولكن دون جدوى.

وفي مجلس الشيوخ يوم الاثنين، تم رفض اقتراح حزب الخضر الذي يدعو دريفوس إلى إنهاء المحاكمة.
A man raises his fist in the air in front of a building's glass doors.
McBride briefly spoke to supporters outside the ACT Supreme Court on Monday. Source: AAP / Lukas Coch
واحتشد أكثر من 100 من أنصار ماكبرايد خارج المحكمة في كانبرا مطالبين بإسقاط الادعاء.


وقال ماكبرايد قبل دخوله: "اليوم أنا أخدم بلدي".


أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
إنستغرام.


اشتركوا في
قناة SBS Arabic على اليوتيوب 
لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار من أستراليا والعالم.
شارك
نشر في: 14/11/2023 12:26pm
By Ewa Staszewska
المصدر: SBS, AAP
Available in other languages
الموضوع
CanberraMark Dreyfus

الأكثر متابعة

Copy of 3 WAY WEBSITE HEADER (2).jpg

نيو ساوث ويلز تُصدر قانونًا صارمًا: غرامة 100 ألف دولار عقوبة الإساءة الدينية باللفظ أو الكتابة

AmitHussainfront.JPG

‘This is Australia’: How Hussain and Amit’s friendship eclipses differences exposed by war

Penny Wong

بيني وونغ تدعو إلى 'وقف إطلاق النار' وسط هجمات متكررة على المستشفيات في غزة

09:59
Visa

كل ما تحتاج معرفته عن التأشيرة الذهبية في أستراليا

09:57
Hundreds of thousands of people march for Palestine in London, UK - 11 Nov 2023

طبيب مصري في لندن يكشف لماذا فشلت وزارة الداخلية البريطانية بمنع التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين في غزة

14:15
couple

عندما يصبح الصمت سيّد الموقف بين الزوجين: عقاب مؤذ أم مساحة شخصية ضرورية؟

A man speaking into microphones while standing at a podium.

نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز يعبر عن قلقه حيال الوضع الأمني للجالية اليهودية في أستراليا

Andrew Giles speaking at a press conference

عقب قرار المحكمة العليا التاريخي: إطلاق سراح فوري لثمانين لاجئاً في مراكز الاحتجاز