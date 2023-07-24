مشهد في فيلم عن مخترع القنبلة النووية يثير موجة غضب في الهند

النقاط الرئيسية: يُظهر المشهد بطل الرواية وهو يقرأ آية من البهاغواد غيتا الذي يعتبر أقدس الكتب الهندوسية

تم تصنيف الفيلم الذي صدر في الهند يوم الجمعة وسط ضجة كبيرة بتصنيف U/A، الذي يوصي بإرشاد الوالدين للمشاهدين

الفيلم من إخراج كريستوفر نولان وبطولة سيليان مورفي في دور الفيزيائي الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر

أثار مشهد يضم تلاوة لأجزاء من كتاب هندوسي مقدس في الفيلم الشهير «أوبنهايمر» غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند.





فقد قال العديد من المستخدمين إنهم سيقاطعون الفيلم بسبب ما وصفته إحدى الجماعات القومية بـ «الهجوم اللاذع على الهندوسية».





ويُظهر المشهد بطل الرواية وهو يقرأ آية من البهاغواد غيتا الذي يعتبر أقدس الكتب الهندوسية قبل الجماع مباشرة.





وقد تم تصنيف الفيلم الذي تم افتتاحه في الهند يوم الجمعة وسط ضجة كبيرة بتصنيف U/A، الذي يوصي بإرشاد الوالدين للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.





وقالت منظمة Save Culture Save India في بيان صحفي: «يجب التحقيق في هذا الأمر... على أساس عاجل ويجب معاقبة المتورطين بشدة».





كما تمت إعادة تغريد تعليقات مؤسس المنظمة، المسؤول الحكومي عدي ماهوركار، التي تدين الفيلم أكثر من 3600 مرة.



ولم ترد يونيفرسال بيكتشرز إنديا، الوحدة المحلية للشركة المنتجة للفيلم، على الفور على طلب للتعليق.





ولم يستجب المسؤولون من مجلس اعتماد الأفلام على الفور لطلب التعليق.





الفيلم من إخراج كريستوفر نولان وبطولة سيليان مورفي في دور الفيزيائي الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر الذي أشرف على اختراع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.





وقالت شركة وارنر بروس ديسكفري، التي أصدرت الفيلم في الهند، يوم الاثنين إن الفيلم حقق حوالي 600 مليون روبية (10.8 مليون دولار أسترالي) منذ يوم الجمعة.





تعتمد دور السينما الهندية، التي تكافح مثل نظيراتها العالمية لجذب المشاهدين بعيدًا عن خدمات البث عبر الإنترنت، على «Oppenheimer» و «Barbie» لزيادة الأرباح، خاصة بعد سلسلة من التقلبات في بوليوود التي أبعدت الجماهير عن دور العرض.





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