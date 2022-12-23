"إيرادات ستبلغ 76.6 مليار دولار امريكي" :جولة على اهم وابرز الافلام التي تم انتاجها حول العالم في 2022

شهدت دور العرض السينمائية حول العالم انتعاشا في الانتاج وفي اقبال الجمهور على مشاهدة اخر الاصدارات السينمائية. وبحسب شركة IBIS World للابحاث العالمية فإن بحلول نهاية عام 2022 ، ستصل الإيرادات السنوية لصناعة إنتاج وتوزيع الأفلام العالمية إلى 76.7 مليار دولار أمريكي.





واعتبارًا من منتصف عام 2022 ، وظّف قطاع الانتاج السينمائي بشكل مباشر ما يقرب من 389 ألف شخص في 57 ألف شركة حول العالم.





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وكانت الصين ، وسوق أمريكا الشمالية الذي يشمل الولايات المتحدة وكندا ، واليابان من أبرز أسواق شباك التذاكر في العالم من حيث الإيرادات في عام 2022.





وعن ابرز الافلام التي تميزت من بين هذا الزخم الانتاجي الكبير يقول المخرج عمار بركات "السينما العالمية تميزت بوجود افلام قوية من دول مثل كوريا الجنوبية وايران"









ويضيف بركات ان 2022 تتوجت باصدار بالجزء الثاني من فيلم Avatar الذي حقق "55 مليون دولار في اول يومي عرض"





على صعيد الانتاج العربي، اشار بركات الى ان العام 2022 شهدت بزوغ نجم السينما السعودية بأفلام حققت حضورا قوية مثل "فرحة" متعدد الانتاج. كما كان هناك تواجد قوي للسينما السودانية التي قدمت افلاما تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي المضطرب في البلاد.





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