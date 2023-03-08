لماذا يوجد عدد قليل جدًا من تماثيل النساء في أستراليا؟

كشفت بيانات جديدة أن احتمال رؤية تمثال لرجل في أستراليا هو أكبر من احتمال رؤية تمثال لامرأة.





وبمناسبة يوم المرأة العالمي. كشفت A Monument of One's Own، وهي هيئة مناصرة مجتمعية غير هادفة للربح تناضل من أجل المساواة في التماثيل، تفاصيل مسح قامت بإجرائه سنة 2021 لمجالس العاصمة إلى SBS News.





وأظهر المسح أن مدينة أديلايد لديها أعلى نسبة تماثيل للنساء بنسبة 18 في المائة. ومن الشخصيات الممثلة هناك القديسة ماري ماكيلوب الكاثوليكية، وحاكمة الولاية السابقة وأول قاضية في أستراليا السيدة روما ميتشل.





وفي منطقتي ملبورن وبريسبان، نجد حوالي 15 في المائة من التماثيل للنساء. وكان من بينهم العداءة الأولمبية بيتي كوثبرت الفائزة أربع مرات في ملعب ملبورن للكريكيت، وصانعة القمصان في بريسبان إيما ميلر التي قامت بحملات من أجل تحسين الظروف ودفع أجور النساء.



Source: SBS أما كانبيرا فلديها تمثال واحد فقط لامرأة من أصل 10.





ووجد الاستطلاع عدم وجود تماثيل للنساء في مدينتي هوبارت و داروين.





ولم يستجب مجلسا مدينة سيدني ومدينة بيرث للاستطلاع.





وبحسب المعلومات المقدمة على موقع Monument Australia، يوجد ما لا يقل عن ستة تماثيل للنساء في مدينة سيدني، بما في ذلك اثنان للملكة فيكتوريا. لاعبة الكريكيت بليندا كلارك، وكذلك الرياضيين بيتي كوثبرت ومارلين ماثيوز. إضافةً إلى تمثالين على الأقل في مدينة بيرث، بما في ذلك الأسترالية بيسي ريشبيث.





كما سيتم تعزيز عدد التماثيل النسائية يوم الأربعاء للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



تم الكشف عن تماثيل أول برلمانيات في أستراليا في البرلمان الفيدرالي دام دوروثي تانجني ودام إنيد ليونز خارج مبنى البرلمان القديم في كانبيرا، كما سيتم الكشف عن تمثال جديد للشاعرة الأسترالية لويزا لوسون في بلدة مودجي الإقليمية في نيو ساوث ويلز.





أصبح نقص التماثيل النسائية محط تركيز في السنوات الأخيرة، مع الحركات العالمية بما في ذلك "تماثيل من أجل المساواة"، وهي مبادرة بدأها الفنانون البريطانيون والفنانين الأستراليين جيلي ومارك، للحث على الاحتفال بالمزيد من النساء.





واحدة من أحدث التماثيل لامرأة تصدرت عناوين الصحف كانت لاعبة كرة القدم الأسترالية تيلا هاريس، والتي تم كشف النقاب عنها في ميدان الاتحاد في ملبورن في عام 2019. التمثال قيد التخزين حاليًا ولكن سيتم عرضه بشكل دائم في دوكلاندز من منتصف إلى أواخر هذه السنة.





كذلك سيتم تركيب تمثال للناشطة في مجال حقوق المرأة والعمال زيلدا دابرانو، التي قيدت نفسها بالسلاسل إلى باب لجنة الكومنولث للتحكيم في عام 1969 احتجاجًا على عدم المساواة في الأجور بين الجنسين. ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عنه خارج Trades Hall في كارلتون في مايو.



Source: SBS ومن المتوقع أيضا أن يكشف النصب التذكاري للحرب في كانبيرا عن تمثال في وقت لاحق من هذا العام لتكريم الممرضة فيفيان بولوينكل، التي ستكون أول امرأة يتم تكريمها في النصب التذكاري.





أظهر المسح أيضاُ أن خمسة في المائة فقط من التماثيل - ذكورًا وإناثًا - في مناطق مجلس العاصمة كانت من السكان الأصليين.





ويشمل ذلك السير دوجلاس نيكولز، راعي أول كنيسة للمسيح من السكان الأصليين في أستراليا، وزوجته غلاديس نيكولز. لقد كان كلاهما من النشطاء البارزين من أجل حقوق السكان الأصليين ولعبوا دورًا فعالًا في استفتاء عام 1967.





أما عن سبب وجود المزيد من التماثيل التاريخية للرجال كتماثيل في الدول الاستيطانية فقالت البروفيسور رايت أنه كان في الغالب تعبيرًا عن استعمار القرن التاسع عشر.





وقالت: "يتعلق الأمر بتأكيد الهيمنة والسلطة على مكان ما". "لذلك ذهب المستعمرون إلى" عوالم جديدة "وبدأوا في بناء تماثيل لأنفسهم في كل مكان."



"ومن هم الآباء المؤسسون؟ من هم القادة المدنيون؟ من هم الأشخاص الذين كانوا في الخطوط الأمامية للمطالبة بقارة؟ حسنًا، كانوا جميعًا رجالًا بيض. لذلك كانوا يبنون نصب تذكارية لغرضهم الخاص. والنساء البيض، على الرغم من أنهم شاركوا في المشروع الاستعماري، إلا أنهم لم يشغلوا الحيز المدني بنفس الطريقة."





وقالت البروفيسور رايت إن الضغط من أجل المزيد من تماثيل النساء كان شكلاً من أشكال "العدالة التذكارية".



Source: SBS وأضافت البروفيسور رايت أنه من أجل وضع تمثال على أرض عامة، يحتاج مالك الأرض إلى الموافقة عليه وغالبًا ما يعود الأمر إلى المجالس، على الرغم من أنه يمكن أيضًا استضافته على أرض خاصة متاحة للجمهور.





عائق آخر أمام التماثيل الجديدة هو العثور على شخص ما لدفع ثمنها. تقدر البروفيسور رايت أن التمثال الكامل الجسم يمكن أن يكلف ما بين 300000 دولار و 600000 دولار.





وفي الختام قالت البروفيسور رايت:



"في هذا اليوم وهذا العصر، أعتقد أن التماثيل هي وسيلة يمكننا من خلالها التعبير كأمة عن من نختار أن نتذكره وعن من نختار أن ننساه."





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