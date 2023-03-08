"العيد الحقيقي حين نرفع عنها ويلات الحروب وظلم التمييز": كيف عايد المستمعون المرأة في اليوم العالمي لها؟

"Women's Day" message in light box

The IWD 2023 theme is #EmbraceEquity Source: Moment RF / Isabel Pavia/Getty Images

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لأنها هي الحياة، يحتفل العالم بها في الثامن من آذار/مارس من كل عام، لتكون هي احتفال الحياة كل يوم في عالم ما زال بعيدًا جدًا عن تكافؤ الفرص الذي يليق بها. في اليوم العالمي للمرأة، كيف قيم مستمعو "صباح الخير استراليا" واقع المرأة العربية المهاجرة اليوم؟ هل أنصفها المجتمع؟ أم أنها مازالت تحارب عادات وأنماط ثقافية عربية تمنعها من تحقيق ذاتها في أستراليا؟

النقاط الرئيسية:
  • احتفلت الأمم المتحدة بأول يوم دولي رسمي للمرأة في 8 آذار / مارس خلال السنة الدولية للمرأة في عام 1975
  • يعد اليوم الدولي للمرأة مناسبة للاحتفال بالتقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسعي إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم
  • وجه مستمعو برنامج "صباح الخير استراليا" كلمة معايدة للمرأة في اليوم العالمي لها
تم اختيار شعار "احتضان الانصاف" لعام 2023 لإنصاف المرأة ودعم حقوقها وتقدير الأدوار التي تقوم فيها في المجتمع.

يذهب الانصاف الى ابعد من المساواة اذ يتطلب ادراكًا عميقًا لحاجات كل فرد من اجل تلبية أفضل لها، في خصوصيتها. لذا، فانه من المهم فهم الفرق بين الإنصاف والمساواة.
تهدف حملة #احتضان_الانصاف او #EmbraceEquity الى تحفيز العالم لرفع الصوت عاليًا حول واقع عدم تكافؤ الفرص، من أجل بناء عالم يعزز ويفعل دور المرأة ويخلق فرص التكافؤ مما يتطلب عملاً جادًا، صادقًا وعادلاً.


في حوار مباشر غني وملهم، تحدث الرجل كما المرأة، عن المرأة فاستهل الحوار سماحة مفتي عام أستراليا ونيوزيلندا د. ابراهيم ابو محمد بكلمة طيبة من القلب متوجهًا تحديدًا الى المرأة المناضلة في كل بلد يعاني من النزاعات اذ قال:

" أساهم في هذه المناسبة كإنسان، فالمرأة تمثل في رؤيتي شرف الحياة وعرض المجتمع، الام تمثل القداسة، والزوجة الحب"،
يوم العيد الحقيقي للمرأة هو يوم ان نرفع عنها ويلات الحروب بدءًا من فلسطين الى أوكرانيا، ظلم التمييز وموجة التشييء

كيف علق مستمعو برنامج "Good Morning Australia" حول واقع المرأة العربية؟ كيف توجهوا لها في معايدة قلبية عبر الأثير؟ ومن هي المرأة الملهمة بالنسبة لهم؟

استمعوا الى عينة من آراء الجالية العربية حول هذا الطرح، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
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